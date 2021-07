Posicionamiento del cipog-ez con motivo de la visita de andrÉs manuel a chilapa para entregar migajas mientras los pueblos son desplazados y masacrados

AL EJ脡RCITO ZAPATISTA DE LIBERACI脫N NACIONAL

AL CONCEJO IND脥GENA DE GOBIERNO

AL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

A LA RED NACIONAL CONTRA LA REPRESI脫N

A LAS REDES DE REBELD脥A Y RESISTENCIA

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N

Todos mienten, todos solapan la muerte de los pueblos

y la destrucci贸n de la Madre Tierra鈥 Nosotras y

nosotros, no olvidamos.

16 JULIO DE 2021

El pasado 30 de abril de 2021 hicimos un llamado a la VERDAD y a la JUSTICIA, los ni帽os y ni帽as de nuestras comunidades salieron a demandar vida y no muerte. Usted en vez de hablar de las causas que orillan a una comunidad a tomar las armas, se dedic贸 a atacarnos, a decir que el que a hierro mata, a hierro muere, como una amenaza para nosotros y nosotras. Hoy que visita Guerrero, sabemos que pasar谩 de largo las verdaderas problem谩ticas de nuestro estado.

No nos confunda se帽or, nosotros como pueblos originarios pertenecientes al CIPOG-EZ no

luchamos por cargos p煤blicos, no somos financiados por ning煤n partido pol铆tico para hablar mal de usted, ni mucho menos luchamos por despensas o programas de 鈥淏ienestar鈥, motivo

por el que viene a Guerrero; nosotros luchamos por la vida, porque grupos narcoparamilitares operan con la complicidad de los tres niveles de gobierno. S铆, as铆 es, de los 3 niveles de gobierno y eso lo incluye, por complicidad y silencio, porque hemos pasado por autoridades federales, estatales, municipales, oficio tras oficio firmado, reuniones logradas

y reuniones canceladas, acuerdos incumplidos una y otra vez por cada uno de los funcionarios, para ustedes nuestra palabra no vale, quiz谩s porque no pertenecemos a un grupo de poder, o porque no nos vendemos.

No nos trate de enga帽ar, que nuestros dolores y demandas no est谩n para sus juegos, sabemos que los programas sociales que una y otra vez va presentando en nuestras comunidades siguen siendo limosnas, creyendo que nos logran comprar y silenciar con su Sembrando vida, 60 y m谩s, J贸venes escribiendo el futuro, Cr茅dito ganadero a la palabra, J贸venes construyendo el futuro y otros tantos m谩s.

Nosotras y nosotros no entendemos c贸mo los gobiernos de cualquier partido pol铆tico, incluyendo al actual, pretenden resolver los problemas del pa铆s a trav茅s de la repartici贸n de migajas, c贸mo quieren resolverlos desde su l贸gica del dos p谩jaros de un tiro: reparten migas y se aseguran votos para permanecer en el poder, pues claramente los programas sociales han sido y son la base del clientelismo que sostiene a los partidos pol铆ticos. Son el gancho con el cual amenazan y extorsionan a sus votantes, funcionan como herramientas para legitimar su poder. Su mal gobierno, su mala pol铆tica de arriba y su mala democracia no funcionan, han sido sostenidos por programas sociales que hist贸ricamente han

desmovilizado a la poblaci贸n y usted lo sabe, lo mismo hizo el PRI, el PAN y ahora Morena.

Y por si no fuera suficiente, vienen y promocionan sus programas sociales sin saber el contexto ni nuestras verdaderas necesidades, solo se ha encargado de repartir y usar estas鈥 visitas鈥 como propaganda para mantener su poder, para la foto, para simular que hacenp ara nosotros y nosotras, cuando bien sabemos que lo que hacen es para ustedes.

Reparten lo que desde su cabeza es importante, pero no escuchan las verdaderas demandas de los pueblos 驴Cu谩ndo realmente nos va a escuchar? Y no s贸lo eso 驴cu谩ndo habr谩 verdad y justicia para nuestras hermanas y hermanos asesinados, torturados,

desaparecidos, desplazados?

Sabemos que hay problemas que ha decidido no ver, rechazar con el argumento de que M茅xico va bien 驴le parece que va bien cuando en Guerrero como en otros estados del pa铆s hay miles de desplazados por la proliferaci贸n del crimen organizado? 驴que va bien cuando

en M茅xico en lo que va de su sexenio (no en los anteriores, en el suyo), han sido asesinados 56 defensores de derechos humanos, de la tierra y la vida? 驴De qu茅 nos sirve un programa social si a la vuelta est谩n los criminales acechando para extorsionarnos o asesinarnos?

Porque vemos que se habla con total naturalidad de desplazados, asesinados, torturados, desaparecidos, tanta naturalidad que se convierten en cifras, en pasado no vivo, en heridas cicatrizadas, al menos para usted y su gobierno, porque ac谩 abajo, entre los pueblos, no son cifras, sino nombres, no son pasado sino reflejo del presente y heridas abiertas que sangran y a usted parece tenerlo sin cuidado.

鈥淯sted viene a dar zapatos a los ni帽os pobres鈥, a silenciar el dolor y la muerte que recorre nuestro estado desde varios a帽os atr谩s. Y claro que podr铆a argumentar que fueron los gobiernos anteriores, pero no podr谩 negar que es en su gobierno donde se ha agudizado

la violencia y los desplazamientos forzados; tampoco negar谩 que le hemos dicho claramente quienes matan, quienes torturan y desaparecen, le hemos dicho lugar, hechos y nombres.

Hoy venimos a recordarle que ya son mas de 10 mil desplazados por la violencia en los municipios de Chilapa, Zitlala, Coyuca de Catal谩n, San Miguel Totolapan, Apaxtla, Ajuchitlan del Progreso, Tecpan, Petatlan, Iguala, Cocula, entre otros municipios; Guerrero

es el estado m谩s violento de M茅xico, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoac谩n y uno de los estados donde quien gobierna, literalmente, es el narco, ah铆 est谩n los grupos narcoparamilitares 鈥淟os Ardillos鈥 y 鈥淟os Rojos鈥, que tanta muerte han causado a nuestrospueblos.

Usted, nosotros y nosotras lo sabemos, ya es bien sabido qui茅nes matan, qui茅nes son los

asesinos y quienes lo permiten. Ya sabe nuestras demandas: nuestros y nuestras asesinadas y desplazadas no regresan porque nos den una despensa al mes, a nuestros hijos e hijas no dejar谩n de matarlos solo porque les de una beca, ni tampoco dejar谩n de

despojar nuestros territorios porque nos de unos costales de fertilizantes o semillas.

Nuestros derechos de salud, educaci贸n, trabajo, alimentaci贸n, libre tr谩nsito han sido gravemente violados y la raz贸n ya la sabe. Cualquier programa que nos venga a ofrecer son migajas y es una burla.

Atentamente:

Consejo Ind铆gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata