De parte de Congreso Nacional Ind铆gena February 9, 2022 45 puntos de vista

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red contra la Represi贸n y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicaci贸n

8 de febrero de 2022

Hermanos y hermanas de los medios de comunicaci贸n, organizaciones de derechos humanos y dem谩s colectivos y organizaciones hermanas:

La situaci贸n por la que atravesamos los pueblos ind铆genas de la Monta帽a baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ es insostenible. Bien sabemos que no s贸lo nosotros y nosotras, la embestida en contra de los pueblos originarios del pa铆s est谩 siendo brutal en estos tiempos que para los calendarios de arriba son conocidos como de la Cuarta Transformaci贸n, pero que para nosotros y nosotras es la continuidad del proyecto neoliberal, en el que la guerra en contra de la humanidad es evidente, donde las ganancias de unos pocos, valen la muerte y el sufrimiento de los m谩s, tiempos en los que los tres niveles de gobierno s贸lo est谩n ah铆 para simular orden, pero en realidad son parte de quienes explotan, despojan, reprimen y desprecian a quienes estorban a los megaproyectos de muerte y en general a cualquier acto que genere riquezas, sea legal o ilegal, sea una minera, una termoel茅ctrica, un Tren Maya o el crimen organizado sembrando y traficando drogas, secuestrando, extorsionando, como de por s铆 pasa en el estado de Guerrero, con el silencio y complicidad de quienes hoy encabezan al gobierno del estado.

隆Pero as铆 como lo indica nuestra historia, por m谩s de 500 a帽os han intentado exterminarnos, pero aqu铆 seguimos, como pueblos ind铆genas, pertenecientes hoy en d铆a al Congreso Nacional Ind铆gena, y desde siempre a la resistencia que con dignidad y organizaci贸n, luchamos y lucharemos por la vida y el territorio, por la verdad y la justicia, por la paz y la libertad para nuestros pueblos contra cualquier mal gobierno y contra cualquier grupo delincuencial y narco-paramilitar que represente una amenaza!

Por eso dejamos claro que nuestras demandas son hist贸ricas, lo mismo que nuestra resistencia, no tiene que ver con que hoy gobierne Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y que Evelyn Salgado sea la gobernadora de Guerrero y que ambos representen a eso que llaman 鈥渓a Cuarta Transformaci贸n鈥. Para nada; seguimos luchando porque en este gobierno como en los anteriores, siguen desapareciendo a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestros compa帽eros Pablo Hilario Morales y Samuel Hern谩ndez S谩nchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022; nos movilizamos porque siguen los ataques del grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥, como los del pasado 30 de enero de 2022 en las comunidades de Tula, Xicotl谩n y Zacapexco, en los que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de nuestros hermanos y hermanas, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas aproximadamente 2 horas; en el mismo contexto, seguimos responsabilizando a los gobiernos porque la desaparici贸n de nuestros dos hermanos fue realizada por la polic铆a municipal y comandante de Atlixtac y porque en vez de que el gobierno de Guerrero o incluso el gobierno federal se movilice para buscarlos, sacan un comunicado diciendo que ellos niegan tenerlos detenidos.

Seguimos alerta porque los ejemplos que dimos son recientes y se dan luego de varios ataques a nuestras comunidades y de que la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos ordenara al Gobierno de Guerrero, en diciembre de 2021, brindar medidas para asegurar la vida de nuestras comunidades; es as铆 que el gobierno de Evelyn Salgado simul贸 di谩logo, enviando a funcionarios sin capacidad de proponer y mucho menos de resolver conflictos y se lo dijimos claro, que no simularan, que enviaran a quienes pudieran tomar decisiones 隆pero minimizaron y siguen minimizando el problema a un conflicto entre habitantes, a conflictos comunitarios! la consecuencia es que los ataques, desapariciones y amenazas contin煤an y con mayor intensidad.

En resumen, nos organizamos porque nos quieren exterminar y los malos gobiernos han sido c贸mplices de este exterminio. Por eso es que convocamos a los medios de comunicaci贸n, a las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones a esta conferencia de prensa, nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero est谩 aliado con los grupos narco-paramilitares, con Los Ardillos, con Los Rojos y con todos los dem谩s grupos que viven del sufrimiento de las comunidades, vale decir que hoy en d铆a enfrentamos a los Ardillos y Rojos por igual; las pruebas son contundentes, nos detienen a nosotros y no a ellos, los dejan asesinar y aterrorizas a las comunidades, les permiten extorsionar a los presidentes municipales y que 茅stos junto a las polic铆as municipales trabajen para los delincuentes, simulan escucharnos pero en realidad ignoran nuestras demandas, instalan puntos de vigilancia que no hacen nada cuando ocurre un ataque, desaparecen a nuestros compa帽eros y los entregan al crimen organizado, ordenan carpetas de investigaci贸n en contra de nuestros hermanas y hermanos, pero no de los narco-pramilitares, entre muchas otras vilezas 驴siguen pensando que son conflictos comunitarios? 驴siguen creyendo que resuelven los problemas con fotos y comunicados en los que ajustan la realidad a su creencia?

Nosotras y nosotros, como Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero 鈥 Emiliano Zapata, con nuestro Sistema Comunitario, nacemos de entre nuestras comunidades, como una necesidad frente a la muerte que nos acechaba. Desde nuestro surgimiento, dejamos bien claro nuestro objetivo: LUCHAR POR LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES Y POR EL TERRITORIO. Es por eso que nos persiguen los grupos delincuenciales y narco-paramilitares, porque nos negamos a ser un bot铆n de guerra, porque nos negamos a pagar extorsiones y a permitir secuestros, torturas y desapariciones. Desde nuestro surgimiento qued贸 claro que no formamos parte de ning煤n grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensi贸n de vincularnos con alg煤n grupo criminal. Nosotras y nosotros no lucramos con la vida de nuestros pueblos.

Tambi茅n, desde que surgimos dejamos claro que no aceptar铆amos migajas de los malos gobiernos, que nosotras y nosotros no tenemos l铆deres que se vendan y pacten con los gobiernos por un hueso, por unas monedas. Es as铆 que refrendamos nuestro compromiso y que sea el partido que sea y la persona que sea que est茅 en el poder, nosotras y nosotros mantendremos nuestras demandas hasta que nuestras ni帽as, ni帽os, hombres y mujeres, abuelas y abuelos, vivan con libertad, paz y justicia.

Por otro lado, al mismo tiempo que nos deslindamos de los grupos delincuenciales y de cualquier partido pol铆tico, tambi茅n nos deslindamos de quienes se han montado en el movimiento popular, en las polic铆as comunitarias, a quienes utilizan a los ni帽os para negociar con el gobierno, nunca lo hemos hecho ni lo haremos como CIPOG-EZ perteneciente al CNI, pues nuestra lucha es por la vida. Como organizaci贸n, hemos sido claros en lo que somos y honestos hacia nuestros hermanos y hermanas que solidariamente nos han abrazado en esta lucha y as铆 seguiremos, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.

Finalmente, seguimos responsabilizando a los 3 niveles de gobierno por lo que ocurre en nuestras comunidades y en todo el Estado, que a lo largo y ancho se desangra de tanta muerte e indiferencia.

Demandamos la aparici贸n de nuestros dos hermanos, que sabemos que est谩n con vida y siendo torturados y obligados a hacer declaraciones falsas. En este sentido, el d铆a de ayer Lunes 7 de febrero de 2022, el Comit茅 Contra las Desapariciones Forzadas de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU), emiti贸 una petici贸n de acci贸n urgente a favor de nuestro hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hern谩ndez S谩nchez al Estado Mexicano, despu茅s de que fueran detenidos y desaparecidos por la polic铆a municipal de Atlixtac, en el estado de Guerrero. Esta acci贸n urgente demanda al Estado mexicano buscar y localizar a nuestros hermanos, una investigaci贸n exhaustiva, as铆 como la identificaci贸n de los perpetradores de la desaparici贸n forzada, sancionando 鈥渃ualquier actividad o intervenci贸n de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigaci贸n y b煤squeda鈥. Es lo mismo que hemos demandado por muchos a帽os a los tres niveles de gobierno, pues es de sentido com煤n que quienes gobiernan y cobran por ello, aseguren m铆nimamente la vida, la seguridad y la paz en su territorio; esperamos que el Estado Mexicano y el estado de Guerrero, asuman su responsabilidad y atiendan al llamado de la ONU.

Denunciamos tambi茅n, que el Ayuntamiento est谩 llamando individualmente a nuestros comisarios para que se presenten a declarar, como si tuvieran algo que ver en los ataques que sufrimos y en las desapariciones de las que somos v铆ctimas. Mejor Busquen y detengan a quienes nos da帽an, que ustedes saben bien quienes son y si tienen dudas, preg煤ntenle a la organizaci贸n y no anden atemorizando a nuestros compa帽eros.

Sin m谩s, dejamos claro que nuestra lucha es por la vida y que aqu铆 seguimos, sin claudicar. Gracias a quienes escuchan y abrazan la lucha del CIPOG-EZ.

隆VIVA EL EJ脡RCITO ZAPATISTA DE LIBERACI脫N NACIONAL!

隆VIVA EL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA Y EL CONCEJO IND脥GENA DE GOBIERNO!

隆VIVA EL CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO 鈥 EMILIANO ZAPATA!

隆VIVAN LOS PUEBLOS EN LUCHA!

隆FUERA LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES DEL ESTADO DE GUERRERO!

ATENTAMENTE:

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA