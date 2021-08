–

Hoy estaba previsto que comience en el Tribunal Oral Criminal N掳2 de Quilmes el juicio por promoci贸n y facilitaci贸n de la prostituci贸n de menores de 18 a帽os contra Daniel Zisuela, ex concejal y precandidato a intendente de Florencio Varela del Frente Renovador, ex secretario general de la UTHGRA seccional Quilmes y ex dirigente de Argentino de Quilmes. Con los mismos cargos se encuentra acusado su hermano Mart铆n. Pero el juicio fue reprogramado para el mi茅rcoles 25, por presunto contacto estrecho de COVID de Zisuela. 芦Van a declarar m谩s de 10 pibas que fueron explotadas sexualmente por el y van a dejar al descubierto la trama de pol铆ticos que abus贸 de ellas. Acompa帽amos a la testigo clave que declara. Ella sufri贸 todo tipo de amenazas al igual que las otras pibas y demostrando un enorme coraje van a declarar. Nos piden que las acompa帽emos a ellas y sus familias en este juicio hist贸rico que deja al desnudo la perversidad del poder pol铆tico local禄, sostiene el Centro de Participaci贸n Popular Monse帽or Enrique Angelleli, organizaci贸n territorial que acompa帽a la causa. Por ANRed.

El juicio oral y p煤blico estaba previsto que comience este jueves 19 y se extendiera hasta el viernes 27 de agosto, donde el ex edil, ex gremialista gastron贸mico y ex dirigente de futbol estar铆a frente a los magistrados del Tribunal Oral Criminal N掳 2 de Quilmes y deber铆a responder a las acusaciones de la fiscal del juicio Mar铆a de Los Angeles Attarian Mena. Pero se pospuso su inicio hasta el jueves 26 芦por contacto estrecho de presunto caso de COVID de allegado al debate禄.

Daniel Zisuela y su hermano Mart铆n est谩n acusados desde diciembre de 2018 de 芦facilitaci贸n y promoci贸n de la prostituci贸n de personas menores de 18 a帽os, facilitaci贸n y promoci贸n de la prostituci贸n de personas mayores de edad agravada y corrupci贸n de menores de 18 a帽os agravada, todos ellos concursados realmente entre s铆禄.

Zisuela era uno de los hombres de peso del massismo en Florencio Varela, distrito que conduce Andr茅s Watson, y mano derecha en la regi贸n de Luis Barrionuevo, uno de los pesos pesados de la CGT y secretario general de UTHGRA.