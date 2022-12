Inspecci贸 de treball es persona d’urg猫ncia a Correos per possible vulneraci贸 de drets fonamentals

Appel 脌 une action mondiale contre la militarisation et la guerre capitaliste et patriarcale envers les peuples de tout le mexique et du monde, envers l鈥檈zln et les communaut脡s zapatistes, et envers les peuples autochtones du mexique