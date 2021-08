–

Pour la vie : Départ de la Extemporánea vers l’Europe

Commission Sexta zapatiste

Mexique.

30 août 2021.

À l’Europe d’en bas à gauche,

À la Sexta nationale et internationale,

Aux organisations, groupes et collectifs en recherche de vérité et de justice pour leurs absent.e.s,

Sœurs, frères, frœurs,

Compañeroas, compañeras, compañeros,

Nous voulons commencer ces lignes en saluant la lutte et la ténacité de toutes ces personnes qui recherchent leurs absent.e.s, les disparu.e.s. Leur lutte est aussi et surtout une lutte pour la vie. Que nous annoncions aujourd’hui ce que nous vous communiquons ci-dessous n’est pas un hasard :

Premièrement.- Après un nombre infini de démarches, d’obstacles et de problèmes, nous vous annonçons que la compagnie zapatiste aérotransportée, que nous avons appelée «La Extemporánea”, partira de la ville de Mexico vers l’Europe le prochain 13 septembre 2021.

Deuxièmement.- La destination est la ville de Vienne, dans la géographie que l’on appelle l’Autriche, et nous voyagerons en deux groupes.

Troisièmement.- Un premier groupe décollera de l’aéroport de la ville de Mexico le 13 septembre 2021, vers 12h10. Il arrivera à Madrid, dans la géographie appelée Espagne, à 6h00 le 14 septembre. Après une escale et une correspondance de 2 heures, il reprendra un vol à 8h20, pour atterrir dans la ville de Vienne, en Autriche, à 11h05 le 14 septembre. Un second groupe partira le même jour, le 13 septembre, à 20h45, avec une escale aussi à Madrid à 14h35 le 14, et reprendra un vol à 16h00 pour atterrir à Vienne à 19h00 ce même 14 septembre.

Quatrièmement.- La Extemporánea est organisée en 28 équipes d’Écoute et de Parole (comprenant chacune 4-5 compas), une équipe de Jeu et Espièglerie, et une de Coordination. La Extemporánea peut ainsi couvrir simultanément 28 recoins de la géographie européenne.

Quelques jours plus tard, s’intégrera la délégation du Congrès national indigène-Conseil indigène de gouvernement et celle du Front des peuples en défense de la terre et de l’eau.

Aux côtés de cette délégation d’organisations sœurs, nous continuerons le travail initié par le dénommé Escadron 421, qui est, en ce moment, en train de couvrir la géographie qu’on appelle la Suisse.

Cinquièmement.- Dans quelques jours, nous donnerons plus de détails sur la date à laquelle nous quitterons la Pépinière «Commandante Ramona», pour nous rassembler dans le caracol de Jacinto Canek, à San Cristóbal de las Casas, au Chiapas. De là , nous nous rendrons par voie terrestre, en caravane de véhicules, à la ville de Mexico où nous nous casernerons dans le local de Carmona y Valle jusqu’au jour et à l’heure du départ. Cela, au cas où quelqu’un voudrait accompagner le départ et le voyage de San Cristóbal à la ville de Mexico.

Sixièmement.- Nous dédions cet effort (qui a concerné de nombreuses personnes non zapatistes et même quelques anti-zapatistes) à toutes les personnes disparues, aux familles qui souffrent de leur absence et, surtout, aux femmes et aux hommes qui luttent pour les retrouver et pour obtenir la vérité et la justice dont nous avons tou.te.s besoin et que nous méritons tou.te.s. Sachez que votre exemple, votre inépuisable travail et le fait que vous ne vous avouiez jamais vaincu.es, que vous ne vous vendiez pas et que vous ne capituliez pas, sont pour nous, les peuples zapatistes, une leçon de dignité humaine et d’engagement authentique dans la lutte pour la vie.

Durant les jours où nous serons à Mexico, nous remettrons les compte-rendus des assemblées des communautés zapatistes, non zapatistes et anti-zapatistes, avec leurs accords concernant le soutien à la lutte pour la vérité et la justice en faveur des victimes de la violence, conformément à la consultation réalisée le 1er août de cette année 2021.

C’est tout.

Depuis les montagnes du Sud-est mexicain.

Sous-commandant insurgé Moisés.

Coordinateur général du Voyage pour la vie – chapitre Europe.

Encore au Mexique. Année 501.

