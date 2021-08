Pourquoi Oui à la Consultation et Oui à la question.

–

Pourquoi Oui 脿 la Consultation et Oui 脿 la question.

Pourquoi Oui 脿 la Consultation et Oui 脿 la question.

Juillet 2021.

R脡SUM脡 : L鈥檃ppel 脿 participer 脿 la Consultation se fait en pensant aux victimes. Aller aux urnes. Il est sugg茅r茅 que, si vous n鈥檃imez pas le Supr锚me ou si vous soup莽onnez, et 脿 juste titre, que votre participation soit utilis茅e pour l茅gitimer ceux d鈥檈n haut 鈥 ou qu鈥檌l s鈥檃gisse d鈥檜ne r茅p茅tition pour une consultation post茅rieure sur l鈥檈xtension du mandat de l鈥檈x茅cutif-, ou que ce soit un gaspillage d鈥檃rgent (un de plus), ou que ce que veut le Supr锚me c鈥檈st n茅gocier avec ses ex [ les ex pr茅sidents, ndt.] pour qu鈥檌ls diminuent d鈥檜n cran leurs 茅nergies n茅gatives, ou que c鈥檈st simple et pure d茅magogie, alors n鈥檃llez pas aux urnes. Au lieu de cela, on vous propose d鈥櫭ヽrire une lettre, individuelle ou collective, et que vous la fassiez parvenir 脿 une organisation de victimes, leur disant que vous respectez leur douleur et que vous les soutenez dans leurs exigences de v茅rit茅 et de justice. Ou une chronique journalistique, un tweet, un commentaire sur votre blog, dans votre journal, sur votre facebook, sur instagram, peu importe o霉. Ou une peinture, une chanson, une fresque, un po猫me, un discours, une sonate, une pirouette, une figure, une pi猫ce de th茅芒tre, de l鈥檃rt. Ou un article d鈥檃nalyse, un colloque, un cours, une conf茅rence, une p茅pini猫re. Ou ce qui vous vient 脿 l鈥檈sprit. D鈥檃illeurs, pour que votre d茅saccord soit plus clair, faites-le de fa莽on extempor谩nea (1), c鈥檈st-脿-dire un ou plusieurs jours apr猫s le 1er ao没t et continuez sur ce qui reste de l鈥檃nn茅e et les ann茅es qui suivent. On insiste pour que vous vous organisiez, car, peut-锚tre sans le savoir, vous faites partie des futures et probables victimes des 芦d茅cisions politiques prises dans les ann茅es pr茅sentes et 脿 venir par les acteurs politiques禄 de l鈥櫭塼at mexicain. C鈥檈st 莽a ou se r茅signer 脿 ce que, quand vous serez la victime, 芦l鈥檃cteur politique禄 responsable d鈥櫭﹙iter que cela vous arrive, d鈥檈nqu锚ter, poursuivre et punir le ou les coupables, d茅clare que vous 芦l鈥檃vez bien cherch茅禄, qu鈥檌l condamne le fait et, bien s没r, qu鈥檌l y aura enqu锚te 芦jusqu鈥檃ux ultimes cons茅quences et peu importe les t锚tes qui tombent禄 鈥 tandis que votre nom et votre histoire personnelle, se convertiront en un num茅ro dans une statistique-.

-*-

Premi猫rement.- Les peuples zapatistes participeront, de fa莽on extempor谩nea 脿 ladite 芦Consultation populaire禄, en suivant les us et coutumes des peuples originels , avec des assembl茅es communautaires. On fera parvenir le r茅sultat aux organisations de victimes de la violence, de recherche de disparus et de prisonniers de conscience. Ceux qui ont leur carte d鈥櫭﹍ecteur de l鈥橧NE [Institut national 茅lectoral] (en fait seulement quelques-un.e.s) iront 脿 un bureau de vote. Nous faisons SP脡CIALEMENT appel aux peuples originels fr猫res, organis茅s dans le Congr猫s national indig猫ne-Conseil indig猫ne de gouvernement, selon leurs temps et leurs modes, 脿 participer aussi, sans perdre de vue les victimes, et en gardant pr茅sents tous les fr猫res assassin茅s et les communaut茅s qui ont 茅t茅 victimes des d茅cisions de ceux d鈥檈n haut d鈥檃vant et de maintenant, ainsi que la longue histoire de spoliations, de mensonges, de moqueries et de m茅pris, de destruction de territoires et disparition de langues et cultures originelles.

Deuxi猫mement : La question 脿 consulter ne concerne pas les ex-pr茅sidents, ou pas seulement. Mais, il s鈥檃git de tous les acteurs politiques : les ex茅cutifs f茅d茅raux et leurs cabinets l茅gaux et 茅largis; les gouvernements des 脡tats et municipaux; les d茅put茅s locaux et f茅d茅raux; les s茅nateurs; les juges et tout l鈥檃ppareil judiciaire; les organismes d茅centralis茅s; les organismes autonomes ( anciennement l鈥橧FE-Institut f茅d茅ral 茅lectoral-, aujourd鈥檋ui INE); l鈥檃rm茅e, forces a茅riennes et maritimes; les policiers f茅d茅raux, d鈥櫭塼ats et municipaux.

Il ne s鈥檃git pas non plus de juger ni de condamner personne. Il s鈥檃git des droits des victimes, de leur droit 脿 la justice et 脿 la v茅rit茅.

Leur droit de savoir pourquoi ont 茅t茅 d茅cid茅es telles actions ou omissions, avec quelles lois leur a-t-on donn茅 un fondement l茅gal. Et qui furent, ou sont, les responsables ou irresponsables, depuis le plus haut niveau jusqu鈥檃u plus bas. Cela serait la v茅rit茅 et sa cons茅quence serait la justice.

Elles ne font pas partie de la consultation, ni l鈥檜ne, ni l鈥檃utre. Ce qui est consult茅 c鈥檈st si nous sommes d鈥檃ccord pour soutenir les victimes qui exigent de savoir ce qui est arriv茅, pourquoi, et qui; et elles r茅clament justice.

Quand on indique comme p茅riode temporelle 芦les ann茅es pass茅es禄, on en d茅duit que cela inclut jusqu鈥檃u 31 d茅cembre 2020. Et si les mois de janvier 脿 juillet 2021 sont 芦pass茅s禄, et bien alors aussi.

Si de ces exigences de V茅rit茅 et Justice d茅coule quelque chose de plus qui ne soit pas une simulation, cela d茅pend des victimes, de leurs familles et de ceux qui les soutiennent.

Troisi猫mement.- Les risques. Oui, il est plus que probable que, tant le pouvoir en place que 芦l鈥檕pposition禄 au Mexique, se servent de la participation 脿 la consultation et de son r茅sultat. Que ce soit comme une mani猫re de l茅gitimer leur politique gouvernementale, ou comme un argument pour cacher leurs fautes et 茅chapper 脿 la justice. Autant le nombre de participants 芦contemporains禄, que les r茅ponses, peuvent 锚tre d茅tourn茅es par l鈥檜n ou l鈥檃utre c么t茅. Mais ceci ne durera qu鈥檜n temps.

Pour nous, l鈥檌mportant est que les victimes se sentent accompagn茅es et r茅confort茅es dans leur douloureux cheminement. Mais il ne revient qu鈥櫭 elles, et 脿 elles seules, de d茅cider de leur allure, de leur rythme, de leur vitesse, de leur accompagnement et de leur destination.

Oui, il y a aussi le risque que le pouvoir en place utilise cette consultation populaire pour cautionner les fausses 芦consultations禄 avec lesquelles il a dissimul茅 le caract猫re pr茅dateur de ses m茅ga-projets sur les territoires des peuples originels. Bon, ces 芦consultations禄 n鈥檈n 茅taient pas. Il s鈥檃gissait de convois honteux de gens manipul茅s et avec des r茅sultats ridicules. Ils ont fait du chantage et ont pay茅 pour obtenir l鈥檃ccord et, m锚me ainsi, ils ont 茅chou茅 en ce qui concerne la participation. Elles n鈥檕nt pas 茅t茅 pr茅alables, ni inform茅es, ni libres, ni en accord avec les coutumes et les temps des peuples originels. Mais dans le cas o霉, un jour, les peuples originels 茅taient consult茅s, et qu鈥檕n les informait bien des avantages et des inconv茅nients, que ces consultations se tenaient AVANT la mise en 艙uvre des m茅ga-projets, que TOUTES les personnes affect茅es y participaient, etc., et que gagnait la proposition de destruction de la nature et l鈥檃n茅antissement des peuples originels en tant que tels, et bien, la conclusion serait qu鈥檜n travail d鈥檈xplication et de persuasion aurait fait d茅faut, et qu鈥檌l faudrait continuer d鈥檌nsister. Et pendant ce temps ? R茅sistance et R茅bellion.

Bien s没r, cette consultation peut aussi 锚tre une mascarade鈥 si nous ne la rendons pas inopportune, impropre, inconvenante, 芦extempor谩nea禄. C鈥檈st-脿-dire, si nous ne la transformons pas en quelque chose d鈥檃utre. M锚me s鈥檌l faudrait, d鈥檃bord, se soustraire 脿 ce qu鈥檌ls disent et d茅battent l脿-haut ; et ensuite continuer avec des rencontres, des forums, des festivals, du soutien aux victimes. Une campagne nationale pour la v茅rit茅 et la justice. En somme, un 芦accompagnement禄, pas une 芦direction禄.

Quatri猫mement.- Ne serait-ce pas une bonne chose que les M猫res 脿 la recherche de Disparus de l鈥櫭塼at de Sonora, les Traqueuses d鈥橢l Fuerte, Sinaloa, les m猫res des Yaquis s茅questr茅s, les d茅plac茅s de Pantelh贸, les familles de disparus dans les 脡tats de Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Basse Californie du Sud, Quer茅taro, Jalisco, Coahuila, Morelos et de presque tous les 脡tats de la R茅publique mexicaine, ainsi que les familles des migrants immol茅s au Mexique, les familles des disparus d鈥橝yotzinapa, rencontrent鈥

鈥 les familles des victimes de la guerre sale, avec les familles des enfants qui ont un cancer et pas de m茅dicaments, avec les femmes agress茅es 脿 Atenco, avec les mouvements f茅ministes qui luttent contre les f茅minicides et la violence contre les femmes, avec les d茅fenseur.e.s de la communaut茅 LGBTTTIQ+, avec les familles de la cr猫che ABC, avec les familles des morts de la ligne 12 du m茅tro de la ville de Mexico,鈥

鈥 avec la famille de Samir Flores Soberanes et avec celles et ceux qui s鈥檕rganisent pour r茅sister 脿 la centrale thermo茅lectrique dans l鈥櫭塼at de Morelos, avec les communaut茅s qui r茅sistent 脿 la spoliation et 脿 la destruction que repr茅sente le mal nomm茅 芦Train Maya禄, le Corridor Trans-isthmique, l鈥檃茅roport de Santa Lucia, l鈥檈xtraction mini猫re 脿 ciel ouvert ou ferm茅e, avec les organisations pour les prisonniers et les disparus politiques, avec les Abejas d鈥橝cteal, avec les survivants d鈥橢l Charco, avec les proches de Tomas Rojo et de Sim贸n Pedro, et avec tant de douleurs organis茅es ou

non ?

Pensez 脿 cette personne qui se trouve seule, 脿 la recherche de son 锚tre cher sans d鈥檃utre forces que celles de son ventre et de son c艙ur et qui, en plus, doit supporter les moqueries et les m茅pris d鈥檃utres qui lui disent 芦elle le m茅ritait禄, 芦il.elle 茅tait sorti.e du droit chemin禄, 芦tu te plains parce que tu fais partie de la mafia du pouvoir禄, 芦c鈥檈st de ta faute parce que tu ne l鈥檃s pas bien 茅lev茅.e禄.

Et ils ne la laissent m锚me pas r茅pondre : 芦Ma fille est all茅e faire une course au coin de la rue et elle n鈥檈st plus revenue禄, 芦elle est all茅e 脿 une f锚te禄, ou 芦ma petite fille avait moins de 10 ans禄, ou 芦mon mari rentrait du travail et ils l鈥檕nt tu茅 deux fois : une fois par balles, l鈥檃utre avec le mensonge qu鈥檌l 茅tait d茅linquant禄, ou 芦au lieu de recevoir une photo de ma fille, de mon fils, recevant son dipl么me, on m鈥檃 remis le r茅sultat d鈥檜n test ADN et un bout d鈥檕s envelopp茅 dans un lambeau du v锚tement qu鈥檈lle, il portait ce jour-l脿, cet apr猫s-midi, cette nuit, qui depuis n鈥檈n finit pas禄.

Ou m锚me pas cela : le non-lieu, ni vivante ni morte, disparue.

Ne saura-t-elle pas, ainsi, qu鈥檈lle n鈥檈st pas seule ? Ne d茅couvrira-t-elle pas, ainsi, qu鈥檈lle n鈥檈st pas seule dans la douleur, mais aussi qu鈥檌l y en a d鈥檃utres qui cherchent la v茅rit茅 et la justice ?

Ne d茅couvrira-t-elle pas, ainsi, la m锚me chose que nous, les peuples zapatistes ? 脌 savoir : que les douleurs ne s鈥檃dditionnent pas, mais qu鈥檈lles se multiplient quand elles se rencontrent.

Le risque ne sera pas que le pouvoir en place ou que l鈥檕pposition se servent de ces rencontres 脿 leur profit. Mais qu鈥檕n ne respecte pas cette douleur d茅j脿 organis茅e, et qu鈥檕n pr茅tende la diriger vers un autre but qui ne soit celui d鈥檃tteindre la v茅rit茅 et la justice que tout 锚tre humain, ind茅pendamment de sa race, de sa couleur, de sa culture, de sa croyance, de son genre, de son orientation ou pr茅f茅rence sexuelle, de sa filiation ou id茅ologie politique, de sa classe sociale, m茅rite et n茅cessite.

Parce qu鈥檌l ne suffit pas de se contenter de d茅plorer un nouvel assassinat, une nouvelle disparition, une nouvelle fosse commune avec des ossements et des lambeaux de tissus. Les d茅nonciations publiques 茅touff茅es par le dernier scandale 脿 la mode ne suffisent pas. Une statistique, un num茅ro, un oubli ne suffisent pas.

Cette femme m茅rite de conna卯tre la v茅rit茅. Que s鈥檈st-il pass茅 avec son petit et pourquoi. Et elle m茅rite, non seulement d鈥櫭猼re accompagn茅e dans sa recherche de v茅rit茅, mais aussi dans l鈥檈xigence de ch芒timent des responsables de ces crimes.

Cette g茅ographie qu鈥檕n appelle le 芦Mexique禄 m茅rite de conna卯tre la v茅rit茅 de ce qu鈥檌l s鈥檈st pass茅 et de ce qu鈥檌l se passe. Et elle m茅rite justice. Que ce soit pour les 芦chairos禄 ou les 芦fif铆s禄(2), les n茅olib茅raux ou les n茅oconservateurs, les pro4T ou les anti4T,(3) ou pour toute autre dichotomie qui vous viendrait 脿 l鈥檈sprit.

Mais, malgr茅 tout : si vous d茅cidez que non, que participer 脿 cette autre consultation ne servira 脿 rien de bon, cela signifie peut-锚tre que vous 锚tes en train de faire quelque chose d鈥檃utre et de mieux.

Cinqui猫mement.- La classe moyenne et la Consultation. Originaire que je suis de la classe moyenne, je sais qu鈥檕n nous catalogue et qu鈥檕n nous met dans des cases selon les int茅r锚ts d鈥檈n haut. On nous classifie tellement comme classe moyenne qu鈥檕n ressemble 脿 des clefs anglaises : il y a quinze seizi猫mes, un quart, trois huiti猫mes, dix-neuf trente-deuxi猫me, six heures moins le quart-mon-dieu-qu鈥檌l-est-tard, moyenne classe moyenne-moyenne 鈥 ce qui est d茅j脿 le comble-, et ainsi de suite. 芦Tu l鈥檃s vu celle-l脿 qui se croit tr猫s treize seizi猫me mais elle n鈥檃rrive m锚me pas 脿 trois huiti猫mes, la pauvre ?鈥 et cet autre-l脿, qui du jour au lendemain est mont茅 quasi cinquante soixante-deuxi猫me, il vire s没rement narco鈥 ou, pire, politicien禄.

Ou, comme nous classifient les orthodoxes : petit-bourgeois. Et l脿, op猫re un syst猫me similaire : nano bourgeois, micro bourgeois, mini bourgeois, bourgeois quasi petit, petit-bourgeois proprement dit, bourgeois en processus de d茅veloppement, et bourgeois entre chien et loup 鈥 oui, le hot dog sans mayonnaise, s鈥檌l vous pla卯t. Moi, par exemple, je n鈥檃rrive m锚me pas 脿 莽a : je suis 脿 peine un 芦pequeb煤禄.(3) Mais comme dirait le d茅funt : 芦tout d茅pend de la marque et du mod猫le de smartphone avec lequel tu prends le selfie禄.

On nous attribue aussi les 茅checs et d茅viations des diverses options politiques du spectre id茅ologique, et aucun de leurs accomplissements.

Je comprends, et souvent, partage l鈥檌rritation et l鈥檌ndignation caus茅es par les dits et d茅dits qui sortent des latrines de l脿-haut, par les insultes mal dissimul茅es, et par les attaques de personnes qui, 茅tant de la classe moyenne, s鈥檃utoproclament maintenant 芦avant-garde禄 du peuple et 芦illumin茅s禄 qui guident et conduisent le troupeau. Et qui, comme tels, m茅prisent le savoir, l鈥檌ntelligence, la cr茅ativit茅, l鈥檌ng茅niosit茅鈥 et le sens de l鈥檋umour. En plus de pr茅tendre que les sciences et les arts militent dans leur option politique鈥 ou ne sont ni sciences, ni arts. D鈥檃illeurs, ma premi猫re r茅action a 茅t茅 de r茅sumer notre position ainsi : 芦Du gouvernement qui fait des tombolas qui ne sont pas des tombolas et des trains mayas qui ne sont pas mayas, maintenant : la consultation qui n鈥檈st pas consultation. Organise-toi plut么t !禄

Mais l鈥檕pposition idiote et cynique r么de aussi. Les soudaines 芦prises de conscience禄 des ex-gouvernants criminels qui, m茅prisant la m茅moire, sont maintenant les paladins de la d茅fense des droits humains, des communaut茅s originelles, de l鈥檈nvironnement, et qui critiquent les politiques 茅conomiques gouvernementales apr猫s s鈥櫭猼re fatigu茅s de voler et de spolier.

La suppos茅e 芦opposition禄, incapable de se vanter d鈥檜n quelconque accomplissement, mise tout sur les erreurs et inepties des autorit茅s -qui sont nombreuses-. Et, bien entendu, ils misent sur l鈥檕ubli, la m茅moire ensevelie sous les cris des r茅seaux sociaux, les 茅ditos et le maniement pervers de l鈥檌nformation. Car les mal nomm茅es 芦fake news禄 ne sont pas seulement des informations fausses, elles sont la manipulation d鈥檜ne information. L鈥檃lchimie qui les convertit, non en cr茅dibles, mais en digestibles. Et, surtout, en munition pour les 芦h茅ro茂ques禄 combats sur les r茅seaux sociaux et les m茅dias.

Et, il se peut que, par d茅sespoir, on choisisse l鈥檜n ou l鈥檃utre camp.

Mais, si vous parvenez 脿 vous soustraire de cette mal茅diction, ne serait-ce que pour un moment, dirigez votre regard vers les victimes.

Si vous n鈥櫭猼es pas une des victimes, une de plus, et n鈥檃vez pas form茅 une police communautaire, et bien alors, les probabilit茅s vous harc猫lent et vous feriez bien de vous pr茅parer.

Si vous ne le faites pas par empathie et sensibilit茅 humaine, faites-le au moins pour, comme on dit, 芦aujourd鈥檋ui c鈥檈st toi, demain ce sera moi禄.

Les statistiques de criminalit茅 peuvent servir, certes, pour critiquer une politique de gouvernement; mais ce sont surtout un avertissement : 芦tu es le suivant禄.

Organisez-vous. Dans cette g茅ographie appel茅e Mexique pourrait bien na卯tre une organisation de futures et probables victimes des 芦d茅cisions politiques prises par les acteurs politiques鈥嬧嬄.

Sixi猫mement.- Participez 脿 la d茅nomm茅e Consultation Populaire. Si vous ne voulez pas que votre sentiment soit utilis茅 par certains ou par d鈥檃utres, n鈥檃llez pas aux urnes. Criez, rayez, peignez, chantez, dansez, faites des grimaces, gardez silence, marchez, courez, restez tranquille. D茅cidez quoi, et faites-le savoir aux victimes. Et faites-le apr猫s le 1er ao没t鈥 toute l鈥檃nn茅e et les ann茅es qui suivent.

Ou, mettez-vous d鈥檃ccord avec d鈥檃utres et analysez, discutez, d茅battez. Si vous voulez, 茅crivez, dans une sorte d鈥檃cte ou lettre commune, votre d茅cision unanime ou divis茅e, et envoyez-la 脿 une organisation de familles de victimes (je doute que vous n鈥檈n ayez pas une dans votre g茅ographie). Rappelez-vous que l鈥橧NE ne fait pas le d茅compte de sentiments, solidarit茅s, fraternit茅s, r茅clamations de v茅rit茅 et de justice.

Et peu importe votre 芒ge, ou si vous 锚tes extempor谩nea ou contemporain, si vous 锚tes en haut, en bas ou au milieu, si vous 锚tes 芦chairo禄 o 芦fif铆禄, si vous aimez les cumbias ou le rock, si vous regardez des anim茅s ou des westerns, si vous 锚tes h茅t茅ro ou 芦finalement, 脿 toi qu鈥檈st-ce que 莽a peut te faire ce que je suis ou ne suis pas禄.

Ne le faites pas parce que vous soutenez le gouvernement ou parce que vous vous y opposez. Faites-le, m锚me si ce n鈥檈st que pour dire 脿 cette femme qui pleure l鈥檃bsence de son.sa partenaire, son.sa petit.e, sa soeur, sa m猫re, son proche, sa connaissance, son amie, sa compagne, son amour, que sa tenace recherche de v茅rit茅 et de justice, son acharnement, sa douleur, son cauchemar, ne vous sont pas pass茅s inaper莽us.

Faites-le, car, peut-锚tre, derri猫re les classifications, les drapeaux, les boucliers et consignes, vous 锚tes un 锚tre humain.

Depuis les montagnes du Sud-est mexicain.

SupGaleano

Sans Papiers. (en fran莽ais dans le texte)

Ni contemporain ni extempor谩neo

(1)芦extempor谩neo禄 signifie 芦 qui est inopportun, inconvenant 禄, ou 芦 qui est inappropri茅 au moment o霉 il se produit禄. cf. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/07/19/la-extemporanea-et-une-iniciative-nationale/

(2) Termes populaires 脿 la mode depuis la 4T, presque toujours employ茅s p茅jorativement pour classifier les personnes selon leur classe sociale; les 芦chairos禄 茅tant plus proches des classes populaires et les 芦fif铆s禄 les plus 茅loign茅s.

(3)鈥滾a 4猫me Transformation鈥, ou 4T : politique de L贸pez Obrador, actuel pr茅sident du Mexique.

(4) Contraction de 芦peque帽o禄, 芦petit禄 et 芦burgu茅s禄, 芦bourgeois禄, peut-锚tre en r茅f茅rence au personnage du conte 茅ponyme de Mario Benedetti ?

