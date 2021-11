–

El t谩ndem PP-Vox deja claro que no se volver谩n a investigar en sede parlamentaria las miles de muertes que se registraron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Y no se har谩 por varios motivos. Primero, porque los conservadores no est谩n dispuestos a permitir que desde el bloque de la izquierda se siga “agitando” el que es el principal avispero de la gesti贸n sanitaria del Ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso. Y segundo, porque desde la ultraderecha consideran que el “diagn贸stico” ya est谩 claro y que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia delante para avanzar hacia un “nuevo modelo”. “La investigaci贸n ya est谩 hecha, no la necesitamos”, sostuvieron desde la bancada de Vox en respuesta a las formaciones de izquierdas, que acusaron al bloque de derechas de intentar silenciar y “acallar” lo sucedido en los geri谩tricos de la regi贸n durante los meses m谩s terribles de la crisis sanitaria: “No s茅 c贸mo pueden dormir sabiendo lo que han hecho”.

La hecatombe en los centros de mayores madrile帽os regres贸 de nuevo este mi茅rcoles al Pleno de la Asamblea de Madrid. Casi cuatro meses despu茅s de que el rodillo PP-Vox impidiese una reapertura en la C谩mara regional de la investigaci贸n que qued贸 cerrada en falso tras el adelanto electoral, Unidas Podemos ha vuelto a llevar al Parlamento auton贸mico una proposici贸n no de ley para instar al Gobierno de D铆az Ayuso a “investigar y analizar” lo sucedido en los geri谩tricos, a crear una Ley de Residencias y a proteger a las trabajadoras cuando denuncian o informan de las condiciones en las que desarrollan su actividad. “Les dije que no nos 铆bamos a cansar ni a rendir“, ha arrancado la diputada Paloma Garc铆a, quien ha sido la encargada de defender la iniciativa en sede parlamentaria, que ha sido tumbada por conservadores y extrema derecha.

Durante su intervenci贸n, la parlamentaria se ha encargado de repasar toda la informaci贸n que se conoce sobre lo vivido en marzo y abril de 2020 en los centros. Ha hablado de los protocolos que imped铆an la derivaci贸n hospitalaria de los mayores, algunos de los cuales, a pesar de la teor铆a del borrador que se alent贸 desde el Ejecutivo regional, iban firmados por el entonces director de Coordinaci贸n Sociosanitaria y fueron enviados a los centros. O de la no medicalizaci贸n de las residencias. O de que ni siquiera se utilizaron los hospitales privados o las instalaciones de campa帽a que se montaron, como la que se levant贸 en Ifema, para atender a los residentes. “Todos estos son datos constatables“, se ha encargado de recordar la diputada de Unidas Podemos.

Pero no fue la 煤nica informaci贸n que Garc铆a se encarg贸 de poner sobre la mesa. Los grupos ya tienen las cifras de ejecuci贸n presupuestaria relativas al a帽o pasado, al m谩s duro de la pandemia. Y, ah铆, el grupo parlamentario tambi茅n ha encontrado datos relevantes. “Todo el mundo pensar铆a que si se prohibi贸 la derivaci贸n a hospitales, el gasto de ox铆geno en las residencias ser铆a mayor. Pues no, no se gast贸 m谩s dinero, sino menos. En concreto, dej贸 de gastarse el 43% de la partida relativa al ox铆geno“, ha sostenido la diputada. Una realidad con la que tambi茅n se ha topado prestando atenci贸n al gasto en farmacia. “Si no se les dej贸 ir a hospitales, lo l贸gico es que hubiera sido mayor que el presupuestado. Pues no, fue menor. Se gast贸 el 33% menos de la partida dedicada a los productos farmac茅uticos”, ha recalcado.

La 煤nica explicaci贸n que encuentra Garc铆a a dichas cifras es que o bien “no les importe” la “vida” de los mayores o que exista un “cierto grado de psicopat铆a”. Al ataque iniciado desde Unidas Podemos se sumaron, posteriormente, M谩s Madrid y PSOE. “Ten铆amos el peor sistema en el peor momento. Mientras lo p煤blico ha ido retrocediendo, el sector privado se ha tirado al cuello de un mercado que le asegura beneficios. Somos una de las tres comunidades con m谩s plazas privadas que p煤blicas”, ha se帽alado el diputado verde Emilio Delgado, quien ha recordado que en la regi贸n “hacen falta 8.000 plazas p煤blicas“. Desde las filas socialistas, el parlamentario Jos茅 Cepeda ha acusado a la derecha de querer “ocultar” lo sucedido en los geri谩tricos cuando todav铆a quedan “muchas preguntas por responder”. Por ejemplo, por qu茅 se ha acordado indemnizar con un mill贸n de euros a una quincena de geri谩tricos que, en algunos casos, tienen causas abiertas en los tribunales.

Pero la derecha, como hizo el pasado mes de julio, se ha mantenido firme. No volver谩 a haber una comisi贸n de investigaci贸n sobre la tragedia en las residencias madrile帽as. En primer lugar, no tendr谩 el visto bueno del PP, quien se ha encargado de acusar 鈥搊tra vez m谩s鈥 a los grupos de la oposici贸n de “seguir agitando” el asunto como parte de su “estrategia pol铆tica”. “Quieren jugar con el dolor de las familias para utilizarlo en contra del Gobierno del PP”, se ha encargado de se帽alar desde su esca帽o la diputada Encarna Rivero, quien ha se帽alado que los votantes y los tribunales ya han valorado la actuaci贸n del Ejecutivo regional en relaci贸n con el agujero negro de las residencias. Y con esto dicho, ha cargado contra Pablo Iglesias, ha acusado a M谩s Madrid de alentar sabotajes en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y ha criticado que la izquierda no colabore en la comisi贸n sobre Barajas: “Eso s铆 que merece una aut茅ntica comisi贸n”.

Y como los conservadores, tampoco la ultraderecha est谩 por la labor. A pesar de la existencia de unos “protocolos indignos”, de que “falt贸” una “coordinaci贸n” entre las 谩reas “social y sanitaria”, de que existiese una “total improvisaci贸n”, de que el personal estuviese “sobrepasado”… Para Vox, no hay m谩s que investigar porque, seg煤n ha dicho, el “diagn贸stico” ya est谩 claro. “La investigaci贸n ya est谩 hecha, no la necesitamos”, se ha encargado de decir el diputado Jos茅 Ignacio Arias, quien ha resaltado que lo que buscaba la izquierda en la comisi贸n de investigaci贸n de la pasada legislatura no era “la verdad”, sino “tumbar al Gobierno”. Ahora, ha dicho, es necesario mirar hacia delante. Y, para ello, lo que hay que hacer es apostar por una una “comisi贸n de estudio” como la que la ultraderecha registr贸 a mediados de octubre. “Para mejorar sistema de coordinaci贸n, honrar a los fallecidos y estudiar si procede un nuevo modelo”, ha sentenciado Arias.

