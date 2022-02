–

Hace ya unas d茅cadas que se habla de abandonar el concepto catacl铆smico de revoluci贸n, que la interpreta como un momento breve de insurrecci贸n general que, de una manera no muy clara, no s贸lo destruye el poder (pol铆tico y econ贸mico, supuestamente) sino que adem谩s instituye un orden nuevo sin jerarqu铆as. Este concepto de revoluci贸n, lamentablemente, es heredero de revoluciones fallidas, desde la comuna de Par铆s hasta la revoluci贸n rusa. El concepto por el que se ha reemplazado es por un concepto de revoluci贸n que la piensa como un proceso extendido en el tiempo, de progresiva construcci贸n de espacios, instancias y din谩micas (en una palabra, instituciones) que est茅n en condiciones de operar de otra manera, de modos anarquistas y comunistas, y que adem谩s puedan ampliar progresivamente sus 谩mbitos de operaci贸n, con el fin de alcanzar la mayor cantidad de personas. Esta noci贸n de revoluci贸n puede llamarse, para utilizar el t茅rmino de los anarcopacifistas alemanes de los 70, una revoluci贸n desde las ra铆ces del c茅sped (Graswurzelrevolution; grassroots revolution en ingl茅s) o, simplemente, una revoluci贸n de base.

El concepto central de una revoluci贸n de base es el de pol铆tica prefigurativa[1]. Dicho de manera breve, con esto se quiere decir que la praxis anarquista debe todo el tiempo prefigurar la sociedad en la que queremos vivir en cada espacio y en cada instante. No debemos pensar en dos momentos que son ontol贸gicamente distintos, el momento prerrevolucionario y el posrevolucionario, como dos que no tienen nada que ver uno con el otro. Debemos, de hecho, siempre hacer todo lo posible para que las din谩micas con las que operamos ahora reflejen lo que queremos para el futuro. La propuesta de las pol铆ticas prefigurativas contrasta con la idea, propia de teor铆as como la marxista-leninista, que piensan que antes de haber llegado al 鈥渞esultado final鈥, son tolerables toda una serie de din谩micas que son precisamente opuestas a ese resultado: por ejemplo, cuando los bolcheviques justificaron, como modo de lograr el comunismo, una econom铆a basada en mercado y producci贸n de mercanc铆as, y un Estado hiperjer谩rquico. De este modo, la pol铆tica prefigurativa se resume con esta frase de Murray Bookchin: 鈥淣o puede haber separaci贸n entre el proceso revolucionario y el objetivo revolucionario鈥[2].

Pese a la renovaci贸n de nuestro concepto de revoluci贸n, se habla poco de c贸mo repercute 茅l dentro de la praxis del anarcofeminismo, espec铆ficamente en su versi贸n m谩s sofisticada y actual, el anarcofeminismo queer, o simplemente, anarquismo queer[3]. El anarquismo queer, como se sabe, no es una rama separada del comunismo libertario, sino que simplemente enfatiza que la lucha contra el capitalismo y el Estado, tambi茅n debe incluir una lucha contra el patriarcado. El patriarcado, por cierto, entendido en su sentido m谩s amplio, como cualquier intento de imponer patrones o estilos de vida a los sujetos a trav茅s de coacci贸n (f铆sica, psicol贸gica, institucional, social, etc.). La lucha contra el patriarcado se traduce en la lucha por la abolici贸n de sus categor铆as fundamentales que son, precisamente, las que permiten que exista la opresi贸n: abolici贸n del sexo/g茅nero, abolici贸n de la orientaci贸n sexual, abolici贸n de la norma relacional (o norma g谩mica), etc. 驴C贸mo operar prefigurativamente respecto de la lucha antipatriarcal en particular? Hay dos modelos bastante populares en la praxis 鈥渇eminista鈥 que, precisamente, no proceden prefigurativamente: el liberal y el del autodenominado 鈥渇eminismo radical鈥. Revisemos brevemente estas dos posiciones para luego indicar la nuestra.

Una tendencia que avanza en la direcci贸n contraria de la abolici贸n del g茅nero y de la orientaci贸n sexual, consiste en las pol铆ticas asimilacionistas que son promovidas, incluso, por un porcentaje importante del activismo feminista y LGBTIQ+. Desde esta perspectiva, lo que habr铆a que hacer radicar铆a en integrar a los grupos marginados y explotados hist贸ricamente, con el fin de dignificar su existencia y eliminar su posici贸n de oprimidos dentro de la sociedad. Lamentablemente, el promover estas pol铆ticas ha tendido significado, m谩s bien, una ampliaci贸n y complejizaci贸n del patriarcado, m谩s que en su eliminaci贸n. La pol铆tica que intenta integrar, al momento de hacerlo, margina. Cuando, a partir de las pol铆ticas de ciertos colectivos, ser gay o lesbiana se convirti贸 en una cosa, dentro de todo, aceptada en pa铆ses desarrollados occidentales (cuando gays y lesbianas pudieron tener programas de televisi贸n, protagonizar pel铆culas, etc.), lo que ocurri贸 realmente fue que se construyeron est谩ndares nuevos que ahora gays y lesbianas deb铆an seguir. Antes ser gay era motivo de exclusi贸n, por el mero hecho de serlo. Ahora, ser gay es aceptable siempre y cuando seas un hombre blanco, de clase media alta, en forma, que viste bien; excluyendo otras 鈥渇ormas de ser gay鈥, que ahora han resultado m谩s aislados, porque los integrados ahora ya no forman parte de los oprimidos. Lo mismo ha pasado con la situaci贸n de las personas trans. En la 煤ltima d茅cada, de la mano de medios de comunicaci贸n masivos y grandes productoras audiovisuales y, por supuesto, como efecto del bienintencionado activismo LGBTIQ+, se ha aseverado que la gente trans debe participar de la sociedad, ser integradas, protagonizar pel铆culas, tener sus programas de televisi贸n, etc. Mas, nuevamente, esto ha generado nuevos est谩ndares para la gente trans: las personas trans tienen que seguir aguantando que se les pregunte sin verg眉enza alguna si se han operado o si est谩n en tratamientos hormonales. Por otra parte, la inclusi贸n de personas trans que han logrado el cispassing (es decir, b谩sicamente, que personas en la calle no 鈥渟e dar谩n cuenta que es trans鈥), ha hecho que quienes no tienen ambici贸n de lograr tal cosa (o no pueden) se vean como sujetos marginales y reprobables, al no ser 鈥渃omo las personas trans deber铆an ser鈥. Estas marginaciones, obs茅rvese, son resultado de la existencia de los est谩ndares y no que estos sean demasiado estrechos. Cada intento progresivo con el que se estira el est谩ndar del g茅nero o de la orientaci贸n sexual, tiene por origen mayor marginaci贸n. La proliferaci贸n y reconocimiento, incluso, de 鈥渘uevos g茅neros鈥 (no binario, ag茅nero, genero fluido, etc.) sigue razonando dentro de la misma l贸gica. Algo que pod铆a ser tan negador del g茅nero, precisamente por su car谩cter vac铆o, como el no-binarismo, hoy en d铆a ha sido asimilado como un g茅nero nuevo, que ha hecho posible que las personas no-binarias tengan que seguir escuchando ep铆tetos como 鈥渘o pareces no-binario鈥 o 鈥溌縫or qu茅 eres no binario pero usas pronombres masculinos/femeninos y no neutros?鈥, etc.

Por otra parte, la 鈥減raxis pol铆tica鈥, para ser generosos con el autodenominado feminismo radical, se ha perfilado en la pr谩ctica como una serie de propuestas que buscan construir espacios separatistas (solo de mujeres), mientras que se dedican a hostigar a personas trans (sobre todo mujeres trans)[4]. Hay mucha tela que cortar sobre este tema, as铆 que me limitar茅 a hacer s贸lo un par de observaciones. Cuando la feminista 鈥渞adical鈥 se burla de una mujer trans llam谩ndole 鈥渉ombre con vestido鈥 o 鈥渕acho disfrazado鈥, lo que realmente est谩 haciendo es criticar algo que, realmente, si el g茅nero estuviera abolido, ser铆a totalmente aceptable (a saber, que quien quiera, pueda de hecho, usar vestido). Las feministas radicales que, supuestamente, aspiran a abolir el g茅nero, manifiestan resistencias cuando ven a una persona de la cual, se espera que se comporte masculinamente, hacerlo de otra manera, exhibiendo el car谩cter para nada prefigurativo de su proceder . Por otra parte, bajo la forma de una 鈥渃r铆tica a la feminidad鈥, el feminismo radical ha contrabandeado el patriarcado al establecer modos leg铆timos de ejercer el 鈥渟er mujer鈥 y modos ileg铆timos, pese a que, nuevamente, en un mundo con g茅nero abolido, cualquier persona podr铆a usar maquillaje, falda, vestido, pantal贸n, tacones o esmalte de u帽as si quisiese. Detr谩s del discurso 鈥渁bolicionista鈥 lo que hay detr谩s es meramente un paternalismo patriarcal de car谩cter totalitario. Sin mencionar, que cuando las feministas radicales presentan su 鈥渋dea鈥 de renegar de la feminidad, blanquean lo masculino como lo 鈥渃arente de g茅nero鈥, que es lo que motiva que esas feministas usen ropas y cortes de cabello asociados, en el fondo, a la masculinidad. Habiendo tantas combinaciones posibles que escapan de los est谩ndares tanto masculinos como femeninos, de todas maneras se inclinan por lo masculino.

La praxis prefigurativa anarquista queer realmente no es dif铆cil de imaginar, pero es fundamental aplicarla dentro de todos los espacios y din谩micas, anarquistas o no, si es que queremos avanzar en la direcci贸n de un cambio de mentalidad. Parte de cambiar las din谩micas sociales patriarcales implica mostrar que, de hecho, hay otra manera de hacer las cosas. Y aqu铆 aparecen disposiciones que cada activista debe tener respecto de s铆 mismx, como para con el resto de personas. Si nuestra intenci贸n es abolir el g茅nero, la orientaci贸n sexual y la norma relacional, lo que es b谩sico radica en no cuestionar las presentaciones en p煤blico de nuestrxs compa帽erxs, se vistan como se vistan, hablen como hablen, est茅n con qui茅n est茅n (o con cuantos quieran estar). Podr谩 sonar una minucia, pero las personas trans saben bien c贸mo el inter茅s en respetar su decisi贸n de vida con cosas peque帽as, por ejemplo, preguntando sus pronombres en lugar de suponerlos, puede hacer una gran diferencia. El no presuponer que la otra persona es heterosexual, y, en todo caso, no sorprenderse porque no lo sea, tambi茅n es algo a tener en cuenta. De hecho, debemos ya aceptar que el hecho de que una persona est茅 con una persona del g茅nero opuesto no significa que sea heterosexual, ni tampoco lo contrario. Es fundamental evitar toda forma de etiqueta; no suponer que nuestrx compa帽erx encarna una categor铆a preexistente, sino que ellx mismx es su propia categor铆a. El trabajo personal que tenemos que hacer respecto de nuestro entorno consiste en la radical aceptaci贸n de los estilos de vida, y poder transmitir que somos espacios seguros para lxs compa帽erxs de las distintas disidencias. Por cierto, y esto no debe pasarse por alto, las disidencias tampoco deben universalizar su experiencia a otras disidencias, porque eso es una puerta abierta a construir nuevas normas, aunque sean normas de disidencias. Naturalmente estas prescripciones pueden ser virtualmente infinitas, por lo que, realmente, lo mejor que puede hacerse es que, cuando se constituya un espacio, esto se tematice, de modo de que cada participante pueda tener una noci贸n sobre cu谩les son los modos no patriarcales de proceder y cada quien pueda expresar su punto de vista con c贸mo esto debe llevarse a cabo de mejor manera. De este modo estamos constituyendo espacios que son seguros para todas las personas, y que prefiguran un mundo sin patriarcado.

Respecto de las pr谩cticas m谩s personales, y esto, naturalmente, est谩 vinculado con los tiempos de cada individuo: si se constituyen espacios libres de opresi贸n patriarcal, es una oportunidad para experimentar, para desplazar nuestros propios l铆mites. Las din谩micas patriarcales se despliegan de dos formas: no s贸lo se transmiten est谩ndares, sino que adem谩s se impone permanentemente que los estilos de vida operen bajo normas fijas, claras, evitando siempre la incoherencia, la ambig眉edad, la exploraci贸n, la resignificaci贸n constante, etc. Es razonable pensar que mucho del modo en que somos responde a que nos han criado en esta din谩mica prescriptiva y normalizadora. La invitaci贸n, y como toda invitaci贸n puede o no ser correspondida, es a explorar y explorarse. Explorar lo que est谩 fuera de los l铆mites del g茅nero, de la orientaci贸n sexual, de la monogamia obligatoria, del placer, de los modos de expresi贸n, de vestir, de sentir, etc.

Lo que se ha dicho es breve. Realmente la 煤nica idea que debe quedar es que, cuando hagamos pol铆tica prefigurativa, es decir, cuando hagamos espacios horizontales, democr谩ticos y asamblearios, basados en la solidaridad, donde circule el apoyo mutuo y las din谩micas del regalo, no debe faltar la praxis prefigurativa anarco-queer: no debe faltar la radical aceptaci贸n de los estilos de vida y la determinaci贸n de no hacer circular nuevas categor铆as o clasificaciones ah铆 donde s贸lo queremos vivir como m谩s nos acomoda personalmente.

Madelyyna Zicqua

Notas

[1] V茅ase, por ejemplo, el texto de Jeff Shantz, 鈥淔uturos anarquistas en el presente鈥, disponible en este portal.

[2] Murray Bookchin, 鈥淟as formas de la libertad鈥.

[3] En caso de que se quiera saber m谩s sobre el anarquismo queer, existe toda una obra en ingl茅s dedicada al respecto, titulada Queering Anarchism. Tambi茅n puede verse mi trabajo 鈥淟ucha trans y anarquismo queer鈥, disponible en este portal.

[4] Se presume una cr铆tica al feminismo radical en el texto de T铆a Akwa, 鈥淎narcofeminismo y separatismo鈥, disponible en este portal.