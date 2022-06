–

Us convidem a la jornada que organitzem el proper diumenge 19 de juny a Ca La Trava (Barcelona).

Començarem a les 12’00 amb un vermut i una petita xerrada + performance sobre el CIRE, per a parlar i denunciar aquest engranatge d’explotació. A les 14’00 hi haurà un deliciós dinar popular per 8€, i a les 16’00 una part creativa de poemes, dibuixos i altres materials que diferents presxs han volgut compartir. Aprofitarem aquest moment per a comentar la situació d’alguns companys/es de l’altre costat dels murs. I a les 17’00 musiqueta i tancament de la jornada. Durant tot el dia hi haurà un punt de carteig i la nostra distri. Que cremin totes les presons!

*No és imprescindible, però agrairem reserva pel dinar a: lacorda@riseup.net

*Tots els possibles beneficis aniran destinats a la lluita anticarcerà ria.