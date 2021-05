–

La pandemia del Covid-19 ha actuado de catalizador para una crisis global que se estaba gestando. La situaci贸n previa al fat铆dico a帽o 2020 estaba muy lejos de ser id铆lica y el sector de hosteler铆a es un ejemplo de ello.

La normalidad previa a la 鈥渘ueva normalidad鈥 se caracterizaba por irregularidades en la contrataci贸n, horas extra sin pagar, turnos de m谩s de 10 horas entre otras vulneraciones de convenios y derechos laborales. A todo esto hay que sumarle los sistem谩ticos fraudes a la Hacienda por parte de los empresarios de la hosteler铆a. Salarios 鈥渆n negro鈥 para ahorrarse la Seguridad Social y pr谩cticas extendidas de ocultaci贸n de ganancias reales. Es dif铆cil calcular qu茅 parte de sus beneficios no declara el empresariado de hosteler铆a murciana, pero las personas trabajadoras del sector s铆 que conocemos muy bien que en algunos locales m谩s de la mitad de la 鈥渃aja鈥 no se registra. Esas famosas 鈥渃uentas sin ticar鈥 y otras manipulaciones para declarar menos. Y ahora los mismos empresarios explotadores y estafadores ponen el grito en el cielo para que se les destinen cuantiosas ayudas sacadas de las arcas p煤blicas. Las mismas arcas p煤blicas a las que no se dignan contribuir lo que deben por ley. Su actividad es un aut茅ntico 鈥渁gujero negro鈥 que absorbe el dinero que se supone que es de todas. Les gusta mucho repetir que generan riqueza para nuestra regi贸n cuando no hacen otra cosa que parasitarla, sembrando miseria para la mayor铆a.

El Estado mira para otro lado ante esta aberrante realidad, igual que lo hace con la explotaci贸n laboral. La permisividad con la que el gobierno murciano trata a los empresarios de hosteler铆a es escandalosa. Siempre ha existido esa doble vara de medir que evidencia a qui茅n le sirven los partidos pol铆ticos. Para la trabajadora 鈥 explotaci贸n y una Hacienda siempre preparada para meternos el 鈥渟ablazo鈥 en la declaraci贸n de la renta, para el empresario 鈥 ninguna obligaci贸n en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales y v铆a libre para fraudes fiscales. La 鈥渘ueva normalidad鈥 no supone m谩s que una vuelta de tuerca en esta situaci贸n insostenible.

Se habla mucho de c贸mo las restricciones a la hosteler铆a afectan a los bolsillos de sus propietarios y muy poco de las consecuencias para las plantillas. Cuando a alg煤n medio de comunicaci贸n le da por nombrar a las trabajadoras del sector casi siempre es para vincularlo a los cierres de locales cuya actividad se ha convertido en inviable para sus due帽os. De esta forma hasta nuestra precariedad es aprovechada como un argumento m谩s para que los empresarios puedan seguir exigiendo m谩s y m谩s subvenciones al gobierno.

Miles de camareras/os y cocineras/os son echadas de sus puestos de trabajo antes las medidas restrictivas de los bares y restaurantes. Lo 煤nico que nos queda (y no para todo el mundo) es el ERTE. Las personas trabajadoras tienen que acogerse a esta ayuda puesto que no cuentan con otra opci贸n m谩s que el paro. Para m谩s inri, a esto hay que sumarle la nueva medida del gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia鈥 en forma del Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, que cambi贸 las reglas del juego. En 茅l se establece que los ERTEs a partir del d铆a 01/10/2020, descuenten tiempo de prestaci贸n por desempleo. Con dos excepciones: 1- que la prestaci贸n se solicite antes del 01/01/2022 con motivo de un despido o de la finalizaci贸n de un contrato de duraci贸n determinada, 2- que la prestaci贸n se solicite con posterioridad al 01/10/2026. Sin contar, los numerosos problemas por los que no se cobran a tiempo o se cobra de m谩s, llegando a una retirada del dinero sobrante en los meses posteriores.

De manera comparativa, Hostemur y Hostecar han llevado una lucha constante por la mejora del sector de la hosteler铆a, olvidando por completo a sus trabajadoras y pidiendo ayudas para la mejora del empresario. Nunca para las plantillas que d铆a a d铆a levantan el negocio y enriquecen la empresa con su esfuerzo, que una vez m谩s son olvidadas

A las trabajadoras del sector nadie va a venir a defendernos, ni el Estado, ni los jefes. La 煤nica v铆a que nos queda para mejorar la situaci贸n que vivimos es la organizaci贸n entre nuestras compa帽eras dentro y fuera de nuestro puesto de trabajo

Aquellas personas que ya hemos pasado varias veces por estos ciclos de cierres/aperturas nos planteamos a menudo cambiar de trabajo, pero el panorama laboral que nos rodea es desolador. Tenemos miedo de abandonar un sitio donde se nos explota a diario porque sabemos que en cualquier otro la cosa puede ser a煤n peor. Adem谩s, tenemos miedo de perder esas migajas que nos dan en forma de prestaciones. La supuesta 鈥減rohibici贸n de despidos鈥 se convierte en una atadura m谩s. Esperamos volver a recuperar nuestro puesto de trabajo cuando se quiten las restricciones y en realidad lo que esto significa es que el empresario nos tiene a su disposici贸n siempre. Puede decidir qu茅 hacer con nosotras. Cuando le conviene nos contrata, haci茅ndonos asumir peores condiciones laborales y encima tener que darle las gracias. Cuando no le conviene, nos vuelve a mandar al ERTE o nos despide. No podemos tener ning煤n control sobre nuestra vida y estamos a la merced de las l贸gicas capitalistas m谩s salvajes e inhumanas.

Es por ello, que con la apertura de los bares y restaurantes estas situaciones se agraven llegando a no contratar las personas necesarias para dar el servicio. Cargando este esfuerzo a una sola trabajadora, aumentando sus horas laborales llegando en numerosos casos a sobrepasar las 8 horas/d铆a.

El sector de hosteler铆a efectivamente est谩 en ruina, pero 茅sta no nos afecta por igual. Los peces gordos pueden superar los baches que les suponen las restricciones y cierres. Son los primeros en recibir subvenciones. Su trozo de pastel es el m谩s grande. Adem谩s, se benefician de las bancarrotas de locales m谩s peque帽os pues esto les permite monopolizar la oferta. De ah铆 que el discurso de Hostemur y Hostecar es tan hip贸crita. Dicen defender los intereses del sector (隆incluso los intereses de las personas trabajadoras!) cuando en primera instancia velan por los bolsillos de los empresarios m谩s grandes del sector. Defienden los intereses de una minor铆a, la minor铆a m谩s pudiente y la que menos padece las nefastas consecuencias de la crisis actual.

A las trabajadoras del sector nadie va a venir a defendernos, ni el Estado, ni los jefes. La viabilidad de los negocios en el momento actual pasa directamente por exprimirnos m谩s a煤n. La 煤nica v铆a que nos queda para mejorar la situaci贸n que vivimos es la organizaci贸n entre nuestras compa帽eras dentro y fuera de nuestro puesto de trabajo. Hay muchos platos rotos. La 煤nica manera de que nos los tengamos que pagar nosotras es que los paguen ellos.