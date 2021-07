–

July 5, 2021

El mate es la infusi贸n nacional por excelencia, pero su consumo se hace m谩s dif铆cil cada d铆a. Su precio aument贸 55 por ciento en el 煤ltimo a帽o. Productores, tareferos, secaderos, molinos, supermercados y el rol del Estado. Los actores que intervienen entre el yerbal y la g贸ndola. Por Sergio Alvez (Agencia Tierra Viva).

Desde Misiones

鈥淪iempre. Con inflaci贸n, con hambre, con cualquiera de nuestras pestes y maldiciones eternas. Y si un d铆a no hay yerba, un vecino tiene y te da. La yerba no se le niega a nadie鈥, escribi贸 el locutor Lalo Mir, en un texto memorable sobre la costumbre de tomar y compartir 鈥渦nos verdes鈥. Argentina registra un consumo anual per c谩pita de 6,5 kilogramos de yerba mate, pero el precio no para de aumentar. Seg煤n el Indec, el paquete de yerba aument贸 55 por ciento en los 煤ltimos doce meses y, seg煤n datos privados, en precio en g贸ndola se increment贸 6000 por ciento en trece a帽os.

Radiograf铆a yerbatera

El proceso de producci贸n de la yerba mate contempla b谩sicamente dos etapas. La primera es la cosecha de la hoja verde en los yerbales, tarea que realizan los trabajadores manuales denominados 鈥渢areferos鈥, n煤cleo que constituyen m谩s de 20.000 obreros y obreras rurales establecidos principalmente en Misiones. La yerba cosechada pasa al secadero, para reducir los niveles de humedad.

En la segunda etapa, la yerba ingresa al molino, donde tiene lugar el proceso de elaboraci贸n y envasado del producto para su comercializaci贸n.

En el sistema agroindustrial yerbatero existe un universo de casi 17.800 explotaciones agr铆colas productoras. El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) registra 10.811 productores, donde el 60 por ciento explota menos de diez hect谩reas. Tambi茅n existen 200 secaderos y 104 establecimientos molineros y fraccionadores.

Misiones representa el 90 por ciento de las hect谩reas sembradas en el pa铆s y Corrientes el diez por ciento restante. La gran mayor铆a de los molinos est谩n afincados en Misiones, mientras que las restantes industrias molineras se encuentran en Buenos Aires, Santa Fe, C贸rdoba, Entre R铆os y Corrientes.

Aunque muchos molinos cuentan con cosechas propias, la mayor parte de la materia prima la obtienen de la compra de hoja verde y 鈥渃anchada鈥 a productores independientes. La hoja verde es la yerba mate cosechada destinada al secado, mientras que la yerba mate canchada es el resultante de los procesos de secado y constituye la materia prima de la molienda.

El precio y el rol del Estado

Creado el 21 de febrero de 2002 por medio de la Ley 25.564, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) es el 贸rgano que fija el precio del kilogramo de hoja verde de yerba mate entregada por los productores a los molinos. El precio final (en g贸ndola) lo fija el supermercado o mayorista que adquiere la yerba envasada a las empresas molineras.

En la comercializaci贸n de la yerba mate se evidencia un elevado grado de concentraci贸n. Seg煤n la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), solamente once grupos econ贸micos comercializan el 79 por ciento de la yerba mate elaborada. El ranking lo encabezan Establecimiento Las Mar铆as (marcas Tarag眉铆, Uni贸n, Ma帽anita, La Merced) con el 20 por ciento; Cooperativa Liebig (Playadito, Yemaipe, Mbaret茅 ) con el 12; Molinos R铆o de la Plata (Nobleza Gaucha, Cruz Malta) con el 9 por ciento; Hre帽uk (Rosamonte) con el 9 y La Cachuera (Amanda) con el 8 por ciento.

Precios de la yerba

La fijaci贸n del precio de la hoja verde es un elemento clave, pero no el 煤nico, en la constituci贸n del precio al consumidor y del salario de los trabajadores de los yerbales y secaderos. De hecho, es el primer paso en la formaci贸n de precio al p煤blico. Establecer un precio para la hoja verde de yerba es una instancia de recurrentes conflictos y tensiones, incluso de 铆ndole hist贸rica.

El pasado 29 de mayo se recordaron 20 a帽os de una gesta hist贸rica en la lucha por el precio de la yerba mate: 芦El Tractorazo禄. A帽o 2001. Una movilizaci贸n de peque帽os productores yerbateros se movilizaron desde la ciudad de Ober谩 hasta Posadas para reclamar por el precio de la hoja verde, que entonces val铆a apenas dos centavos el kilo. Esa movilizaci贸n dio origen a la creaci贸n del INYM.

Este a帽o no fue la excepci贸n en cuanto a la falta de acuerdo para la fijaci贸n del precio de la materia prima fundamental. La Ley 25.564 establece que los nuevos precios de la hoja verde deben ser consensuados por los doce integrantes del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate, donde est谩n representados la totalidad de los sectores que constituyen la cadena de producci贸n del producto, desde los tareferos (a trav茅s de uno de los gremios) hasta el poderoso sector molinero, incluyendo representantes estatales de Misiones y de la Naci贸n.

鈥淓n el directorio est谩n incluidos los representantes de los gobiernos de las provincias productoras (Misiones y Corrientes) y del gobierno nacional. El Directorio del INYM sesiona y toma decisiones con la mayor铆a simple de sus integrantes, excepto cuando debe fijar el precio de la hoja verde y de la yerba canchada, cuya definici贸n debe ser por acuerdo un谩nime. Cuando esto no ocurre, los valores son determinados por la Secretar铆a de Agricultura de la Naci贸n鈥, informa el INYM en su estatuto.

En marzo de 2021, ante la falta de consenso un谩nime, el precio de la hoja verde se defini贸 a trav茅s del laudo. Esta situaci贸n se replic贸 en m谩s de 20 oportunidades desde la creaci贸n del INYM, en 2002, a esta parte.

El martes 11 de mayo se public贸 en el Bolet铆n Oficial la Resoluci贸n 26/2021, que fij贸 un precio m铆nimo de 29.700 pesos para la tonelada de hoja verde puesta en secadero y un valor m铆nimo de 112.860 pesos para la tonelada de yerba mate canchada. La nueva grilla tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2021.

Estos nuevos precios en la materia prima de yerba representan un incremento del 48,5 por ciento respecto a los valores del a帽o anterior y un 22 por ciento en relaci贸n al 煤ltimo acuerdo.

La evoluci贸n del precio de la hoja verde registra una curva ascendente:

-En 2016, el laudo estableci贸 en 4803 pesos la tonelada de hoja verde de yerba mate puesto en secadero.

-En 2017, siempre por la v铆a del laudo, se dispuso en 6012 pesos la tonelada de hoja verde.

-En 2018 se llev贸 el precio a 7020 pesos.

鈥 En 2019 lleg贸 a 11.550 pesos la tonelada de hoja verde.

-En 2020 aument贸 a 24.390 pesos.

-En 2021 el precio lleg贸 a 29.700 pesos.

Una vez fijado el valor que regir谩 la interacci贸n entre molineros y productores, el precio de la yerba se va configurando a partir del intercambio entre los molinos y las cadenas de supermercados, donde entran en juego m煤ltiples variables y costos, desde la calidad de la materia prima hasta el rol de las grandes cadenas (tienen precios especiales por los vol煤menes que manejan).

En el primer trimestre del a帽o, el precio promedio del paquete de un kilo de yerba mate fue de 340 pesos. Seg煤n la CAME, 鈥渄el valor final, el productor explica el 22,4 por ciento; el sapecado, secadero y canchado el 7,6 por ciento; la molienda y envasado el 11,1 por ciento; el mayorista el 10,7 por ciento; el minorista el 8,9 por ciento; y los impuestos el 39,3 por ciento鈥.

Datos de la C谩mara de Molineros de la Zona Productora (Misiones) indican que hace cinco a帽os, en el primer trimestre de 2016, un paquete de yerba de un kilogramo costaba en g贸ndola 46 pesos. Con estos valores, el 34 por ciento del precio en g贸ndola correspond铆a al productor, el 23 por ciento al molino, el 21 por ciento a la cadena comercial y el 22 por ciento al Estado (a trav茅s de impuestos).

En el primer trimestre de 2021, la consultora Focus Market dio a conocer el estudio 芦Evaluaci贸n de la inflaci贸n en productos de la canasta b谩sica 2008-2021禄, mediante el cual compar贸 la evoluci贸n de los precios de una canasta de quince productos de consumo masivo. En el caso de la yerba, tomaron como referencia la marca Playadito de 500 gramos y analizaron la evoluci贸n del precio de ese producto a trav茅s de los a帽os: concluyeron que en los 煤ltimos trece a帽os el precio de la yerba mate en g贸ndola aument贸 6378 por ciento.

Seg煤n datos entrecruzados del Indec y de Deuco, un paquete de yerba mate de medio kilo de una de las marcas l铆deres costaba en marzo de 2008, 3,10 pesos. En agosto de 2016, el mismo paquete de 500 gramos val铆a 27,34. Aument贸 en 2017 a 31,50 pesos; en 2018 a 45,96 y en 2019 lleg贸 a 85,78.

Tambi茅n seg煤n el Indec, el precio de la yerba mate envasada tuvo un incremento del 54,9 por ciento en los 煤ltimos doce meses, situ谩ndose por encima de la variaci贸n interanual del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 46,3 por ciento entre abril del 2020 y abril de 2021.

Esta herramienta, el IPC, en su tabla de 鈥減recios al consumidor de un conjunto de alimentos, bebidas y otros art铆culos para el Gran Buenos Aires鈥, identifica en 155 pesos el precio en g贸ndola de la yerba mate de medio kilo en febrero, costo que se elev贸 a 160 pesos en marzo. Entre marzo y abril, la variaci贸n porcentual de este producto fue del 9,7 por ciento, llev谩ndolo a 176 pesos.

Indignaci贸n con el laudo

El ingeniero y productor yerbatero Hugo Sand es un dirigente hist贸rico de la Asociaci贸n de Productores Agr铆colas de Misiones (APAM). Consultado por Agencia Tierra Viva, Sand afirm贸 que resulta necesario 鈥渆quilibrar la oferta y la demanda de yerba mate, ya que de esta forma se equilibran los precios鈥. Se帽ala que se genera un precio para la cosecha de yerba en la temporada de verano -cuando se cosechan pocos kilogramos- y la segunda temporada es en oto帽o-invierno, momento en el cual se cosecha la mayor cantidad de yerba y por ello debe ser un precio m谩s rentable para el productor.

Desde la Asociaci贸n de Productores Agr铆colas de Misiones exigen un precio para la hoja verde de 0,50 centavos de d贸lar por cada kilo de yerba mate cosechada. Actualmente, con un d贸lar que ronda los cien pesos, el kilo de hoja de yerba mate debiera valer, para APAM, aproximadamente 50 pesos.

鈥淓l Gobierno laud贸 a un precio de casi 30 pesos, muy bajo. En el precio influye adem谩s el costo de la mano de obra. Desde APAM estamos tratando de que se saque el costo del herbicida dentro de la yerba, porque la yerba no deber铆a ser m谩s cultivada con agrot贸xicos. A todo esto se le da un valor averiguando en las agropecuarias cu谩nto es el costo promedio de cada uno de estos insumos, en la estaci贸n de servicio se averigua el costo del litro de gasoil, tambi茅n el valor de las ponchadas (bolsas) y de las tijeras para la tarefa; el valor de la tarefa que est谩 vinculada con el valor de los jornales de los obreros rurales鈥, explica Sand.

Tras el laudo, la filial Misiones de la Federaci贸n Agraria Argentina (FAA) emiti贸 un duro comunicado repudiando la decisi贸n: 鈥淓st谩 hecho en los t茅rminos dispuestos por la industria que monopoliza el sector yerbatero, en perjuicio tanto de productores como del Estado, porque es una clara maniobra de evasi贸n impositiva. Nos asombra que desde un ministerio nacional se mire para un costado ante algo tan grave. Fijan 29,70 pesos la hoja verde puesta en secadero y se est谩 pagando hasta 15 pesos por encima de ese valor, pero las grandes industrias no tributan sobre eso ya que lo pagan en negro. Lo que m谩s asombra es que ahora lo hacen con el acompa帽amiento c贸mplice del Estado鈥.

N煤meros del sector yerbatero

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) precisa que en 2020 la 鈥渟alida de molinos鈥 para el consumo interno de yerba mate alcanz贸 los 268,8 millones de kilos, mientras que las exportaciones sumaron 42,9 millones de kilos, totalizando entre ambos destinos un volumen de 311,7 millones de kilos. De las exportaciones, el 80 por ciento de la yerba exportada es adquirida por Siria y L铆bano.

Respecto a los formatos de yerba mate disponibles en g贸ndola, los envases de medio kilo mantienen la preferencia de los consumidores, constituyendo casi el 60 por ciento de las salidas de molino a mercado interno, mientras que un 35 por ciento corresponde a los paquetes de un kilo (el resto se reparte en envases de dos kilos y de cuarto de kilo).

Del pu帽ado de marcas m谩s consumidas en el pa铆s, los precios oscilan, en supermercados y almacenes de barrio, entre los 150 y 330 pesos el paquete de medio kilo, y entre los 340 y 470 pesos el paquete de kilo. De acuerdo al Indice de Precios al Consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (Indec), en abril de 2021 el precio del paquete de yerba mate de 500 gramos en el Gran Buenos Aires, fue de 175 pesos, en promedio. El paquete de un kilo se encuentra en los 400 pesos.

Tareferos, el eslab贸n m谩s d茅bil

Seg煤n datos de la Subsecretar铆a de Programaci贸n Microecon贸mica del Ministerio de Econom铆a de la Naci贸n, el promedio de empleo generado por la industria de la yerba mate es de 19.811 personas. La mayor cantidad de puestos de trabajo son temporarios y vinculados a la cosecha de hoja verde: el 66 por ciento son 鈥減rimarios temporarios鈥 (denominaci贸n utilizada en los informes oficiales para referirse a los tareferos).

Luego se ubica el empleo en secaderos (23 por ciento), en molinos (7) y los que trabajan de manera permanente en la etapa primaria (4 por ciento).

Desde el Sindicato de Tareferos y Trabajadores de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) observan que 鈥渓a mitad de los tareferos que cortan manualmente la yerba mate trabajan en negro y no est谩n visibilizados en el sistema鈥.

El eslab贸n m谩s desprotegido de la cadena productiva, el de los tareferos, permanece en gran medida sumido en condiciones salariales y laborales deplorables, pero adem谩s marginado de la representaci贸n en la mesa de discusi贸n del precio de la hoja verde.

Desde el Sindicato de Tareferos de Jard铆n Am茅rica, una de las asociaciones gremiales que nuclea al sector, se帽alan que muchos tareferos no llegan a los 25.000 pesos mensuales de remuneraci贸n, teniendo que padecer adem谩s varios meses de interzafra (sin cosecha) con ingresos m铆nimos.

Otro de los espacios gremiales que agrupa a los tareferos en la tierra colorada, el Sindicato de Tareferos de la CTA Aut贸noma informa que el corte de hoja verde se paga (para quienes est谩n en blanco, que son la minor铆a), 4820 pesos por cada 1000 kilos. Un tarefero puede hacer, con suerte, unos 6000 kilos al mes. De eso se les descuenta el 20 por ciento de aportes. De los 300 kilos aproximados que un tarefero puede cosechar por d铆a, el productor obtiene 100 kilogramos de yerba canchada.

En g贸ndola, esto representa a precios actuales cerca de 40.000 pesos.

De esta forma, en un d铆a de trabajo, un tarefero produce una riqueza que 茅l no llega a obtener en todo el mes.

芦La Argentina ya no toma mate禄, fue el t铆tulo de una cr贸nica que escribi贸 Rodolfo Walsh en 1966. Su definici贸n, sobre la injusticia del sector, mantiene la vigencia: 鈥淟a gran riqueza de Misiones se construye sobre un mar de sufrimiento鈥. Y, como otros alimentos de la canasta b谩sica, su acceso se hace cada d铆a m谩s dif铆cil para las familias argentinas.

* Este art铆culo forma parte de la serie 芦Los precios de los alimentos禄, que cuenta con el apoyo de la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/precio-de-los-alimentos-cada-dia-es-mas-caro-tomar-mate/