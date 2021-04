–

La precariedad, como el capitalismo, ha ido extendi茅ndose hacia nuevos sectores, pero aquellas personas que siempre han estado precarizadas han visto agravada su situaci贸n hasta niveles insostenibles. La investigaci贸n universitaria ha estado marcada desde siempre por la falta de inversi贸n, de estabilidad y de planes estrat茅gicos que aseguraran continuidad y futuro. Si eso es as铆 para muchas investigadoras de amplia trayectoria, imaginaos la situaci贸n de quienes est谩n en el 煤ltimo escal贸n: los investigadores y las investigadoras predoctorales.

Son j贸venes (y no tan j贸venes) que acceden a contratos mientras desarrollan su tesis en universidades p煤blicas u organismos de investigaci贸n. Trabajan 37 horas a la semana por unos 1 000 euros al mes y los contratos duran un m谩ximo de 4 a帽os.

En 2019 se elabor贸 el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formaci贸n (EPIPF) que regul贸 su situaci贸n; sin embargo, el documento no recog铆a una de las principales reivindicaciones del colectivo: el derecho a recibir una indemnizaci贸n cuando finaliza el contrato como cualquier trabajador. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la raz贸n en este tema en una sentencia de 2019, sin embargo, el Tribunal Superior de Galicia fall贸 en contra al recurrirse la decisi贸n.

Aunque la indemnizaci贸n por despido es su caballo de batalla, tienen m谩s frentes abiertos. El colectivo FPU Investiga nos explica que hay otros derechos con los que cuentan el resto de trabajadoras que no tienen todos los predoctorales, por ejemplo, las subidas salariales como empleadas p煤blicas o el reconocimiento del complemento de antig眉edad por trienios. 芦Este c煤mulo de desprop贸sitos nos lleva a pensar que somos trabajadoras de segunda, ya que producimos igual que todas pero contando con menos derechos. Esto es una situaci贸n an贸mala y tremendamente injusta禄, afirman.

Tambi茅n reclaman las pr贸rrogas de todos los contratos predoctorales vigentes durante el estado de alarma del 2020, ya que sus investigaciones fueron paralizadas y se vieron afectadas por el cierre de archivos, laboratorios, etc.

La incertidumbre en la que vive el colectivo es constante, como ellas mismas nos cuentan los continuos retrasos en la publicaci贸n de convocatorias y resoluciones ocasionan problemas como la autofinanciaci贸n de estancias en el extranjero o falta de planificaci贸n en las tareas de la tesis. Posteriormente, esta situaci贸n no mejora y es que nunca sabes lo que va a pasar al acabar tu contrato predoctoral. De hecho, la mayor铆a de compa帽eras acaban en el paro o en el extranjero. En Espa帽a no hay una continuidad clara entre acabar la tesis y continuar la carrera investigadora, b谩sicamente porque las convocatorias posdoctorales son irrisorias y las plazas estables para investigar salen con cuentagotas y destinadas a aquellas personas que han ido aguantando y encadenando contratos temporales y precarios. En definitiva, la apuesta por la investigaci贸n en este pa铆s se reduce a una frase que queda muy bien a nivel publicitario para los pol铆ticos pero no se aprecia en medidas reales.

El Pacto por la Ciencia y la Innovaci贸n parec铆a que abr铆a una nueva oportunidad, pero este se firm贸 en febrero sin recoger sus principales preocupaciones. Ante esto, desde el colectivo FPU Investiga, anuncian que no se van a dar por vencidas: 芦seguiremos luchando como hasta ahora. No pedimos un trato de favor ni derechos que no tengan otras profesionales en este pa铆s, sino un trato en igualdad de condiciones y que nos permita abandonar la precariedad en la que nos hemos instaurado las investigadoras predoctorales禄. Adem谩s anuncian la convocatoria de manifestaciones virtuales a trav茅s de las redes sociales (mi茅rcoles a las 12:00) mientras dure la situaci贸n de pandemia y campa帽as para que la gente sea consciente 芦de la situaci贸n a la que nos enfrentamos las investigadoras predoctorales y de que, al final, la ciencia es necesaria si pretendemos cambiar el modelo productivo del pa铆s. 驴Alguien se ha preguntado, por ejemplo, qu茅 hubiera supuesto que la primera vacuna contra la covid hubiera tenido origen en Espa帽a?禄.