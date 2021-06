–

Esta entrevista fue publicada en la revista francesa Herodote en 1975, con motivo de su primer n煤mero.

Herodote: El trabajo que usted ha emprendido coincide (y alimenta) en gran parte la reflexi贸n que nosotros hemos emprendido en geograf铆a, y de un modo m谩s general en relaci贸n con las ideolog铆as y estrategias del espacio.

Interrogando a la geograf铆a hemos encontrado un determinado n煤mero de conceptos: saber, poder, ciencia, formaci贸n discursiva, mirada, episteme, y la arqueolog铆a que usted ha realizado ha contribuido a orientar nuestra reflexi贸n. As铆, la hip贸tesis avanzada en la Arqueolog铆a del saber, seg煤n la que una formaci贸n discursiva no se define ni por un objeto, ni por un estilo, ni por un juego de conceptos permanente, ni por la persistencia de una tem谩tica, sino que debe ser captada como un sistema de dispersi贸n reglamentado, nos ha permitido delimitar mejor el discurso geogr谩fico.

Tambi茅n nos ha sorprendido su silencio en lo que concierne a la geograf铆a (salvo error usted no evoca su existencia m谩s que en una comunicaci贸n dedicada a Cuvier, y adem谩s no la evoca m谩s que para relegarla entre las ciencias naturales). Parad贸jicamente habr铆amos quedado estupefactos si la geograf铆a hubiese sido tenida en cuenta, pues, a pesar de Kant y Hegel, los fil贸sofos ignoran la geograf铆a. 驴Hay que echar la culpa a los ge贸grafos que, desde Vidal de La Blanche, tuvieron cuidado en encerrarse, al abrigo de las ciencias sociales, del marxismo, de la epistemolog铆a y de la historia de las ciencias, o hay que incriminar a los fil贸sofos desinteresados por una geograf铆a inclasificable, 芦desplazada禄, a caballo entre ciencias naturales y ciencias sociales? 驴Tiene la geograf铆a una 芦plaza禄 en su arqueolog铆a del saber? 驴No reproduce usted, arqueologiz谩ndola, la separaci贸n entre ciencias de la naturaleza (la encuesta, el cuadro) y ciencias del hombre (el examen, la disciplina), disolviendo de este modo el lugar en que la geograf铆a podr铆a establecerse?

Michel Foucault: Respuesta llanamente emp铆rica, de momento. Se intentar谩 luego ver si hay otra cosa detr谩s. Si hiciese la lista de todas las ciencias, de todos los conocimientos, de todos los dominios del saber de los que no hablo y deber铆a hablar. y de los que estoy pr贸ximo de una forma o de otra, la lista seria casi infinita. No hablo de la bioqu铆mica, no hablo de la arqueolog铆a. Incluso no he hecho una arqueolog铆a de la historia. Coger una ciencia porque es interesante, porque es importante o porque su historia tendr铆a algo ejemplar, no me parece que sea un buen m茅todo. Es sin duda un buen m茅todo si se quiere hacer una historia correcta, limpia, conceptualmente aseptizada. Pero a partir del momento en que se quiere hacer una historia que tiene un sentido, una utilizaci贸n, una eficacia pol铆tica, no se la puede hacer correctamente m谩s que a condici贸n de estar ligado de una manera o de otra a los combates que se desarrollan en ese terreno. En primer lugar he intentado hacer la genealog铆a de la psiquiatr铆a porque ten铆a una cierta pr谩ctica y una cierta experiencia del hospital psiqui谩trico y percib铆a ah铆 combates, l铆neas de fuerza, puntos de enfrentamiento, tensiones. La historia que he realizado, no la he hecho m谩s que en funci贸n de estos combates. El problema, el n煤cleo de la cuesti贸n, la apuesta, est谩 en poder mantener un discurso verdadero y que sea estrat茅gicamente eficaz; o a煤n m谩s, c贸mo puede la verdad de la historia tener efecto pol铆ticamente.

H.: Esto conecta con una hip贸tesis que le propongo: si existen puntos de enfrentamiento, tensiones, l铆neas de fuerza en geograf铆a, son subterr谩neos debido a la ausencia de pol茅mica en geograf铆a. Ahora bien, lo que puede atraer a un fil贸sofo, un epistem贸logo, un arque贸logo es arbitrar o sacar provecho de una pol茅mica ya

iniciada.

M. F.: Es cierto que la importancia de una pol茅mica puede atraer. Pero yo no soy en absoluto de esa especie de fil贸sofos que tiene o quiere tener un discurso de verdad sobre cualquier ciencia. Dictar la ley en toda ciencia, es el proyecto positivista. Estoy seguro que en ciertas formas de marxismo 芦renovado禄 no se encuentre una tentaci贸n parecida, que consistir铆a en decir: el marxismo, como ciencia de las ciencias, puede hacer la teor铆a de la ciencia y establecer la repartici贸n entre ciencia e ideolog铆a. Pero, esta posici贸n de 谩rbitro, de juez, de testigo universal es un papel que rechazo absolutamente, pues me parece ligado a la instituci贸n universitaria de la filosof铆a. Si hago los an谩lisis que hago no es porque exista una pol茅mica que yo querr铆a arbitrar, sino porque he estado ligado a ciertos combates: medicina, psiquiatr铆a, penalidad. No he pretendido nunca hacer una historia general de las ciencias humanas, ni hacer una cr铆tica en general de la posibilidad de las ciencias. El subtitulo de Las Palabras y las Cosas no es la arqueolog铆a, sino una arqueolog铆a de las ciencias humanas.

Son ustedes, los que est谩n directamente ligados a lo que ocurre en geograf铆a, los que est谩n enfrentados a todos estos enfrentamientos de poder que atraviesan a la geograf铆a, son ustedes quienes deben afrontarlos, quienes deben adquirir los instrumentos que les permitan combatir ah铆, Y en el fondo deber铆an decirme: 芦Usted no se ha ocupado de esta cosa que no le concierne exactamente y que no conoce bien禄. Y yo les responder铆a: 芦Si uno o dos chismes (aproximaci贸n o m茅todo) que he cre铆do poder utilizar en la psiquiatr铆a, en la penalidad, en la historia natural pueden servirles, me siento muy contento. Si se ven obligados a adoptar otros o a transformar mis instrumentos, mu茅strenmelo porque tambi茅n yo podr铆a beneficiarme禄.

H: Usted se refiere con mucha frecuencia a los historiadores: Lucien Febvre, Braudel, Le Roy Ladurie. Y les rinde homenaje en numerosas ocasiones. Se da el caso que estos historiadores intentaron establecer un di谩logo con la geograf铆a, m谩s precisamente instaurar una geo鈥恏istoria o una antropo鈥恎eograf铆a. Exist铆a por la mediaci贸n de estos historiadores la ocasi贸n de un encuentro con la geograf铆a. Adem谩s usted roza el terreno geogr谩fico cuando estudia la econom铆a pol铆tica y la historia natural. Se puede constatar as铆 un constante afloramiento de la geograf铆a sin que nunca sea tenida en cuenta. No hay en mi pregunta ni la solicitud de una hipot茅tica arqueolog铆a ni tampoco una decepci贸n: solamente una sorpresa.

M. F.: Me da un poco de reparo no responder m谩s que por argumentos de hecho, pero creo que hay que desconfiar de esta voluntad de esencialidad: si usted no habla de algo es porque encuentra fuertes obst谩culos que vamos a intentar desentra帽ar. Se puede muy bien no hablar de algo simplemente porque no se lo conoce, no porque uno se enfrente a un saber inconsciente y en consecuencia inaccesible. Usted me pregunta si la geograf铆a tiene un lugar en la arqueolog铆a del saber. Si, a condici贸n de cambiar la formulaci贸n. Encontrar un espacio para la geograf铆a significar铆a que la arqueolog铆a del saber tiene un proyecto de cobertura total y exhaustiva de todos los campos de saber, lo cual no es en absoluto lo que yo pienso. La arqueolog铆a del saber no es m谩s que un modo de aproximaci贸n.

Es verdad que la filosof铆a, al menos desde Descartes, ha estado siempre ligada en Occidente al problema del conocimiento. No hay escapatoria. Cualquiera que se crea fil贸sofo y que no se plantee la cuesti贸n 芦驴qu茅 es el conocimiento?禄 o 芦驴qu茅 es la verdad?禄, 驴en qu茅 sentido se podr铆a decir que es un fil贸sofo? Y a mi, que me gusta decir que no soy fil贸sofo, si en 煤ltimo t茅rmino me ocupo de la verdad, soy, pese a todo, un fil贸sofo. Desde Nietszche esta cuesti贸n se transform贸. No se trata ya de 驴cu谩l es el camino m谩s seguro de la Verdad?, sino de 驴cu谩l ha sido el camino temerario de la verdad? Era la cuesti贸n de Nietzsche, eso s铆, tambi茅n es la cuesti贸n de Husserl en La crisis de las ciencias europeas. La ciencia, la imposici贸n de lo verdadero, la obligaci贸n de verdad, los procedimientos ritualizados para producirla atraviesan completamente toda la sociedad occidental desde hace milenios y se han universalizado en la actualidad para convertirse en la ley general de toda civilizaci贸n. 驴Cu谩l es su historia, cu谩les son sus efectos, cu谩l es su entramado con las relaciones de poder? Si se adopta esta perspectiva, entonces la geograf铆a ser铆a susceptible de un m茅todo semejante. Hay que intentar aplicar este m茅todo a la geograf铆a, pero del mismo modo que se aplicar铆a a la farmacolog铆a, la microbiolog铆a, la demograf铆a, y qu茅 s茅 yo鈥 Hablando con propiedad, no hay un espacio espec铆fico pero seria necesario hacer esta arqueolog铆a del saber geogr谩fico.

H.: Si la geograf铆a no es visible, no est谩 comprendida en el campo que usted explora, en el que usted practica sus b煤squedas, ello est谩 sin duda ligado al proceso deliberadamente hist贸rico o arqueol贸gico que de hecho privilegia el factor tiempo. Se puede constatar as铆 una preocupaci贸n rigurosa por la periodizaci贸n que contrasta con la vaguedad, la relativa indeterminaci贸n de sus localizaciones. Sus espacios de referencia son indistintamente la cristiandad, el mundo occidental, la Europa del Norte, Francia, sin que esos espacios de referencia sean verdaderamente justificados o incluso precisados. Usted escribe que 芦cada periodizaci贸n divide a la historia en un cierto n煤mero de sucesos, e inversamente, cada estrato de sucesos exige una periodizaci贸n inmediata, puesto que seg煤n el nivel del que se parta deber谩n ser delimitadas periodizaciones distintas, y, seg煤n la periodizaci贸n que se establezca, se alcanzar谩n diferentes niveles, Se accede as铆 a la metodolog铆a compleja de la discontinuidad禄. Se puede, e incluso conviene concebir y construir una metodolog铆a de la discontinuidad en funci贸n del espacio y de las escalas espaciales. Usted privilegia de hecho ci factor tiempo arriesg谩ndose a delimitaciones o espacializaciones nebulosas, n贸madas. Espacializaciones inciertas que contrastan con la preocupaci贸n de recortar franjas, per铆odos, edades.

M. F.: Tocamos aqu铆 un problema de m茅todo, pero tambi茅n de soporte material que consiste simplemente en la posibilidad de que una persona sola lo recorra. En efecto, yo podr铆a decir perfectamente: historia de la penalidad en Francia. Despu茅s de todo es esto esencialmente lo que he hecho, si se except煤an un cierto n煤mero de desbordamientos, de referencias, de puntos de contacto con el exterior. Si no lo digo, si dejo flotar una especie de vaga frontera, un poco occidental, un poco n贸mada es debido a que la documentaci贸n que he utilizado desborda un poco el caso de Francia, y con mucha frecuencia, para comprender un fen贸meno franc茅s me he visto obligado a referirme a algo que ocurre en el exterior, que ser铆a poco explicito, que fue anterior en el tiempo, que sirvi贸 de modelo. Esto me permite, con modificaciones regionales o locales, situar estos fen贸menos en las sociedades anglosajona, espa帽ola, italiana, etc. No hago mayores precisiones porque seria tan abusivo decir 芦no hablo m谩s que de Francia禄 que decir 芦hablo de toda Europa禄. Ser铆a necesario en efecto precisar 鈥攑ero

esto implicar铆a un trabajo colectivo鈥 en d贸nde se detiene este tipo de proceso, a partir de d贸nde se puede decir: 芦ocurre algo distinto禄.

H.: Esta espacializaci贸n incierta contrasta con la profusi贸n de met谩foras espaciales: posici贸n, desplazamiento, lugar, campo: incluso en ocasiones geogr谩ficas: territorio, dominio, suelo horizonte, archipi茅lago, geopol铆tica, regi贸n, paisaje.

M. F.: Pues bien, retomemos estas met谩foras geogr谩ficas. Territorio, es sin duda una noci贸n geogr谩fica, pero es en primer lugar una noci贸n jur铆dico pol铆tica: lo que es controlado por un cierto tipo de poder.

Campo: noci贸n econ贸mico jur铆dica.

Desplazamiento: se desplaza un ej茅rcito, una tropa, una poblaci贸n.

Dominio: noci贸n jur铆dico鈥恜ol铆tica.

Suelo: noci贸n hist贸rico鈥恎eol贸gica.

Regi贸n: noci贸n fiscal, administrativa, militar.

Horizonte: noci贸n pict贸rica, pero tambi茅n estrat茅gica.

No hay m谩s que una noci贸n que sea verdaderamente geogr谩fica, es la de archipi茅lago. No la he utilizado m谩s que una vez, para designar, y a causa de Solyenitsin 鈥攅l archipi茅lago carceral鈥, esta dispersi贸n y al mismo tiempo el recubrimiento universal de una sociedad por un tipo de sistema punitivo.

H.: Estas nociones no son, ciertamente, estrictamente geogr谩ficas. Son sin embargo las nociones b谩sicas de cualquier enunciado geogr谩fico. Ponemos as铆 el dedo en la llaga al advertir que el discurso geogr谩fico produce pocos conceptos, y los retoma un poco de todos lados. Paisaje es una noci贸n pict贸rica, pero es un objeto esencial de la geograf铆a tradicional.

M. F.: 驴Pero est谩n ustedes seguros de que yo tomo estas nociones de la geograf铆a y no de donde la geograf铆a precisamente las ha tomado?

H.: Lo que hay que subrayar, a prop贸sito de ciertas met谩foras espaciales, es que son tanto geogr谩ficas como estrat茅gicas, lo cual es muy normal puesto que la geograf铆a se desarroll贸 a la sombra del ej茅rcito. Entre el discurso geogr谩fico y el discurso estrat茅gico se puede observar una circulaci贸n de nociones: la regi贸n de lo geogr谩fico no es otra cosa que la regi贸n militar (de regere, dirigir), y provincia no es m谩s que el territorio vencido (de vincere). El campo reenv铆a al campo de batalla.

M. F.: Se me ha reprochado bastante estas obsesiones espaciales, y en efecto, me han obsesionado. Pero, a trav茅s de ellas, creo haber descubierto lo que en el fondo buscaba, las relaciones que pueden existir entre poder y saber. Desde el momento en que se puede analizar el saber en t茅rminos de regi贸n, de dominio, de implantaci贸n, de desplazamiento, de transferencia, se puede comprender el proceso mediante el cual el saber funciona como un poder y reduce a 茅l los efectos.

Existe una administraci贸n del saber, una pol铆tica del saber, relaciones de poder que pasan a trav茅s del saber y que inmediatamente si se las quiere describir os reenv铆an a estas formas de dominaci贸n a las que se refieren nociones tales como campo, posici贸n, regi贸n, territorio. Y el t茅rmino pol铆tico鈥恊strat茅gico indica c贸mo lo militar y lo administrativo se inscriben efectivamente ya sea sobre un suelo, ya sea en forma de discurso. Quien no plantease el an谩lisis de los discursos m谩s que en t茅rminos de continuidad temporal se ver铆a necesariamente avocado a analizarlos y a considerarlos como la transformaci贸n interna de una conciencia individual. Construir谩 as铆 una gran conciencia colectiva dentro de la cual ocurrir铆an las cosas.

Metaforizar las transformaciones del discurso por medio de un vocabulario temporal conduce necesariamente a la utilizaci贸n del modelo de la conciencia individual, con su temporalidad propia. Intentar descifrarlo, por el contrario, a trav茅s de met谩foras espaciales, estrat茅gicas, permite captar con precisi贸n los puntos en los que los discursos se transforman en, a trav茅s de y a partir de las relaciones de poder.

H.: Althusser en Leer el Capital, plantea y se plantea una cuesti贸n an谩loga. 芦El recurso a las met谩foras espaciales (鈥) que el presente texto utiliza plantea un problema te贸rico: el de su garant铆a de existencia en un discurso con pretensi贸n cient铆fica, Este problema puede plantearse de la forma siguiente: 驴por qu茅 una determinada forma de discurso cient铆fico implica necesariamente la utilizaci贸n de met谩foras tomadas de discursos no cient铆ficos鈥. Althusser, as铆, presenta el recurso a las met谩foras espaciales como necesario, pero al mismo tiempo como regresivo, no

riguroso. Por el contrario todo permite pensar que las met谩foras espaciales, lejos de ser reaccionarias, tecnocr谩ticas, abusivas o ilegitimas, son m谩s bien el s铆ntoma de un pensamiento 芦estrat茅gico禄, 芦combativo禄, que considera el espacio del discurso como terreno y encrucijada de pr谩cticas pol铆ticas.

M. F.: Es efectivamente de guerra, de administraci贸n, de implantaci贸n, de gesti贸n de un poder de lo que se trata en tales expresiones. Ser谩 necesario hacer una cr铆tica de esta descalificaci贸n del espacio que reina desde hace varias generaciones. 驴Ha comenzado en Bergson o antes? El espacio es lo que estaba muerto, fijado, no dial茅ctico, inm贸vil. Por el contrario, el tiempo era rico, fecundo, vivo, dial茅ctico.

La utilizaci贸n de t茅rminos espaciales tiene un cierto aire de anti鈥恏istoria para todos aquellos que confunden la historia con las viejas formas de la evoluci贸n, de la continuidad viviente, del desarrollo org谩nico, del progreso de la conciencia o del proyecto de la existencia. Desde el momento en que se hablaba en t茅rminos de espacio se estaba contra el tiempo. 隆Se 芦negaba la historia禄! como dec铆an los tontos, se era un 芦tecn贸crata禄. 隆No comprend铆an que en la percepci贸n de las implantaciones de las delimitaciones del perfilamiento de los objetos de los gr谩ficos, de las organizaciones de los dominios!, lo que se hac铆a aflorar eran los procesos 鈥攑or supuesto hist贸ricos鈥 del poder. La descripci贸n espacializante de los hechos del discurso desemboca en el an谩lisis de los efectos de poder que est谩n ligados a ellos.

H.: Con Vigilar y Castigar, esta estrategizaci贸n del pensamiento alcanza una nueva cota, con el panoptismo, nos encontramos m谩s all谩 de la met谩fora. Lo que est谩 en juego es la descripci贸n de instituciones en t茅rminos de arquitectura, de figuras espaciales. Usted evoca incluso como conclusi贸n la 芦geopol铆tica imaginaria禄 de la ciudad carcelaria. 驴Esta figura pan贸ptica da cuenta del aparato de Estado en su conjunto? Aparece, en su 煤ltimo libro, un modelo impl铆cito de poder: una diseminaci贸n de micro鈥恜oderes, una red de aparatos dispersos, sin aparato 煤nico, sin

foco ni centro, y una coordinaci贸n transversal de instituciones y de tecnolog铆as, sin embargo, usted se帽ala la estatalizaci贸n de las escuelas, hospitales, casas de correcci贸n y de educaci贸n hasta entonces en manos de los grupos religiosos o de las asociaciones de beneficencia. Y paralelamente comienza a funcionar una polic铆a centralizada que ejerce una vigilancia permanente, exhaustiva, capaz de hacerlo todo visible con la condici贸n de hacerse a s铆 misma invisible. 芦La organizaci贸n del aparato policial ratifica en el siglo XVIII la generalizaci贸n de las disciplinas y alcanza las

dimensiones del Estado禄.

M. F.: A trav茅s del panoptismo apunto a un conjunto de mecanismos que operan en el interior de todas las redes de procedimientos de los que se sirve al poder. El panoptismo ha sido una invenci贸n tecnol贸gica en el orden del poder, como la maquina de vapor en el orden de la producci贸n. Esta invenci贸n tiene esto de particular: que ha sido utilizada en un principio en niveles locales: escuelas, cuarteles, hospitales, en ellos se ha hecho la experimentaci贸n de la vigilancia integral. Se ha aprendido a confeccionar historiales, a establecer anotaciones y clasificaciones, a hacer la contabilidad integral de estos datos individuales. Ciertamente, la econom铆a 鈥攜 el fisco鈥 hab铆an ya utilizado algunos de estos procedimientos. Pero la vigilancia permanente de un grupo escolar o de un grupo de enfermos, es otra cosa, y estos m茅todos han sido generalizados a partir de un cierto momento. El aparato policial ha sido uno de los principales vectores de esta extensi贸n, pero tambi茅n la administraci贸n napole贸nica. Creo haber citado una descripci贸n muy bonita del papel de los procuradores generales en el Imperio consider谩ndolos el ojo del emperador, y, desde el primer procurador general de Paris hasta el simple sustituto de provincias, es una sola y misma mirada la que vigila los des贸rdenes, previene los peligros de criminalidad, sanciona todas las desviaciones. Y si por casualidad algo en esta mirada universal se relajaba, si se adormec铆a en alg煤n sitio, entonces el Estado no estar铆a lejos de su ruina. El panoptismo no ha sido confiscado por los aparatos de Estado, pero 茅stos se han apoyado sobre esta especie de peque帽os panoptismos regionales y dispersos. De tal modo que, si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al an谩lisis de los aparatos de Estado solamente. Habr铆a que evitar un esquematismo 鈥攅squematismo que por otra parte no est谩 en el propio Marx鈥 que consiste en localizar el poder en el aparato de Estado y en hacer del aparato de Estado el instrumento privilegiado, capital, mayor, casi 煤nico del poder de una clase sobre otra. De hecho, el poder en su ejercicio va mucho m谩s lejos, pasa por canales mucho m谩s finos, es mucho m谩s ambiguo, porque cada uno es en el fondo titular de un cierto poder y, en esta medida, vehicula el poder. El poder no tiene como 煤nica funci贸n reproducir las relaciones de producci贸n. Las redes de la dominaci贸n y los circuitos de la explotaci贸n se interfieren, se superponen y se refuerzan, pero no coinciden.

H.: Si el aparato de Estado no es el vector de todos los poderes, no es por ello menos cierto que recubre lo esencial de 隆as pr谩cticas disciplinarias, y muy particularmente en Francia con el sistema pan贸ptico鈥恜olicial.

M. F.: La monarqu铆a administrativa de Luis XIV y Luis XV, tan fuertemente centralizada, ha sido ciertamente un primer modelo. Usted sabe que en la 茅poca de Luis XV se ha inventado la polic铆a. No tengo ninguna intenci贸n de disminuir la importancia y la eficacia del poder de Estado. Creo simplemente que al insistir demasiado en su papel, y en su papel exclusivo, se corre el riesgo de no tener en cuenta todos los mecanismos y efectos de poder que no pasan directamente por el aparato de Estado, que con frecuencia lo afianzan mucho mejor, lo reconducen, le proporcionan su mayor eficacia. Con la sociedad sovi茅tica se tiene el ejemplo de un aparato de Estado que ha cambiado de manos y que deja las jerarqu铆as sociales, la vida de familia, la sexualidad, el cuerpo, casi como estaban en una sociedad de tipo capitalista. Los mecanismos de poder que funcionan en el taller entre el ingeniero, el capataz y el obrero 驴cree usted que son muy diferentes en la Uni贸n Sovi茅tica?

H.: Usted ha mostrado c贸mo el saber psiqui谩trico implicaba, supon铆a, exig铆a, la clausura del manicomio, c贸mo el saber disciplinario conllevaba el modelo de la prisi贸n, la medicina de Bichat el recinto del hospital, y la econom铆a pol铆tica la estructura de la f谩brica. Podemos preguntarnos, como si se tratase de una ocurrencia, o de una hip贸tesis, si el saber geogr谩fico no lleva inscrito el cerco de la frontera, sea 茅sta nacional, provincial o municipal. Y por tanto si a las figuras del encierro que usted ha puesto de relieve 鈥攄el loco, del delincuente, del enfermo, del proletario no habr铆a que a帽adir la del ciudadano soldado. El espacio del encierro seria entonces infinitamente m谩s ancho y menos compartimentado.

M. F.: Es muy seductor, Y seg煤n usted 驴se tratar铆a del hombre de las nacionalidades? Pues ese discurso geogr谩fico que justifica las fronteras, es el discurso del nacionalismo.

H.: La geograf铆a ser铆a junto con la historia constitutiva de este discurso nacional, como bien lo muestra la instauraci贸n de la escuela de Jules Ferry que deposita en la historia鈥恎eograf铆a la misi贸n de realizar y de inculcar el esp铆ritu c铆vico y patri贸tico.

M. F.: Lo que tiene por efecto la constituci贸n de una identidad. Pues mi hip贸tesis es que el individuo no es lo dado sobre el que se ejerce y se aferra el poder. El individuo, con sus caracter铆sticas, su identidad, en su hilvanado consigo mismo, es el producto de una relaci贸n de poder que se ejerce sobre los cuerpos, las multiplicidades, los movimientos, los deseos, las fuerzas.

Por otra parte, sobre los problemas de la identidad regional, y sobre todos los conflictos que pueden darse entre 茅sta y la identidad nacional, habr铆a muchas cosas que decir.

H.: El mapa como instrumento de saber poder atraviesa los tres umbrales que usted ha distinguido: medida en los Griegos, encuesta en la Edad Media, examen en el siglo XVIII. El mapa coincide con cada uno de estos umbrales, se transforma de instrumento de medida en instrumento de encuesta para convertirse hoy en instrumento de examen (mapa electoral, mapa de las percepciones, etc.). Es verdad que la historia del mapa (o su arqueolog铆a) no respeta su 芦cronolog铆a禄.

M. F.: Un mapa de votos o de opciones electorales: es un instrumento de examen. Creo que hist贸ricamente se ha dado esta sucesi贸n de tres modelos, pero enti茅ndase bien que estas tres t茅cnicas no permanecieron aisladas unas de otras. Inmediatamente se han contaminado. La encuesta ha utilizado la medida y el examen ha utilizado la encuesta, m谩s tarde el examen ha rebotado sobre las otras dos, de tal modo que volvemos a encontrar un aspecto de su primera cuesti贸n: 驴distinguir entre examen y encuesta no conduce a la divisi贸n ciencia social鈥恈iencia de la naturaleza? En efecto, quisiera ver como a encuesta como modelo, como esquema administrativo, fiscal y pol铆tico, ha podido servir de matriz a esos enormes recorridos que tuvieron lugar desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII y en los que las gentes surcando el mundo recog铆an informaciones. No las recog铆an en estado bruto. Literalmente, encuestaban, segu铆an esquemas que ten铆an m谩s o menos claros, m谩s o menos conscientes. Y pienso que las ciencias de la naturaleza se han efectivamente alojado

en el interior de esta forma general que era la encuesta 鈥愨恉el mismo modo que las ciencias del hombre nacieron a partir del momento en que estuvieron preparados los procedimientos de vigilancia y de registro de los individuos. Pero eso no fue m谩s que el punto de partida. Y a trav茅s de los entrecruzamientos que se produjeron inmediatamente, encuesta y examen se interfirieron, y por consiguiente ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre han igualmente entrecruzado sus conceptos, sus m茅todos, sus resultados. Pienso que en la geograf铆a se tendr铆a un hermoso ejemplo de disciplina que utiliza sistem谩ticamente encuesta, medida y examen.

H.: Existe adem谩s en el discurso geogr谩fico una figura omnipresente: la del inventario o cat谩logo. Y este tipo de inventario utiliza el triple registro de la encuesta, de la medida y del examen. El ge贸grafo 鈥攅s posiblemente su funci贸n esencial, estrat茅gica鈥 recoge la informaci贸n. Inventario que en estado puro no tiene gran inter茅s y que no es de hecho utilizable m谩s que por el poder. El poder no tiene necesidad de ciencia sino de una masa de informaciones que, por su posici贸n estrat茅gica, 茅l es capaz de explotar.

Se comprende mejor as铆 la d茅bil trascendencia epistemol贸gica de los trabajos geogr谩ficos, mientras que 茅stos son (o mejor, eran) de un provecho considerable para los aparatos del poder. Esos viajeros del siglo XVII o esos ge贸grafos del XIX eran en realidad agentes de informaci贸n que recog铆an y cartografiaban los datos, informaci贸n que era directamente explotable por las autoridades coloniales, los estrategas, los comerciantes o los industriales.

M. F.: Puedo citar un hecho con ciertas reservas. Una persona especializada en los documentos que datan de la 茅poca de Luis XIV, consultando la correspondencia diplom谩tica del siglo XVII, se dio cuenta de que muchos textos que han sido despu茅s reproducidos como narraciones de viajeros que hablaban de tantas maravillas, de plantas incre铆bles, de animales monstruosos, eran en realidad narraciones cifradas. Eran informaciones precisas sobre el estado militar del pa铆s, los recursos econ贸micos, los mercados, las riquezas, las posibilidades de relaci贸n. De modo que muchas personas consideraban ingenuidades tard铆as de ciertos naturalistas y ge贸grafos del XVIII las cosas que en realidad eran informaciones extraordinariamente precisas, de las que parece se posee la clave.

H.: Pregunt谩ndonos por qu茅 la geograf铆a no hab铆a conocido ninguna pol茅mica, pensamos enseguida en la d茅bil influencia que Marx ejerci贸 sobre los ge贸grafos. No ha habido geograf铆a marxista, ni siquiera tendencia marxista en geograf铆a. Los ge贸grafos que se reclaman del marxismo se bifurcan de hecho hacia la econom铆a o hacia la sociolog铆a, privilegian las escalas planetaria y media. Marxismo y geograf铆a se articulan dif铆cilmente. Es posible que el marxismo, en todo caso El Capital, y en general los textos econ贸micos se presten mal a la espacializaci贸n por privilegiar el factor tiempo. 驴Se refiere usted a esto en el p谩rrafo de una entrevista en la que dice: 芦cualquiera que sea la importancia de las modificaciones aportadas 鈥攑or Marx鈥 a los an谩lisis de Ricardo, no creo que sus an谩lisis econ贸micos escapen del espacio epistemol贸gico instaurado por Ricardo禄?

M. F.: Marx para m铆 no existe. Quiero decir esta especie de identidad que se ha construido en torno a un nombre propio, y que se refiere tan pronto a un cierto individuo, tan pronto a la totalidad de lo que ha escrito, tan pronto a un inmenso proceso hist贸rico que deriva de 茅l. Pienso que sus an谩lisis econ贸micos, la manera como analiza la formaci贸n del capital est谩n regidos en gran parte por conceptos que provienen de la misma trama de la econom铆a ricardiana. No tengo ning煤n m茅rito en decirlo, es el propio Marx quien lo ha dicho. Pero coja por el contrario su an谩lisis de la Comuna de Paris o su 18 Brumar铆o de Luis Napole贸n. Encontrar谩 all铆 un tipo de an谩lisis hist贸rico que manifiestamente no deriva de un modelo del siglo XVIII.

Hacer funcionar a Marx como a un 芦autor禄, localizable en un fil贸n discursivo 煤nico y susceptible de un an谩lisis en t茅rminos de originalidad o de coherencia interna, es siempre posible. Despu茅s de todo se tiene perfectamente el derecho de 芦academizar鈥 a Marx. Pero ello es desconocer el estallido que ha producido.

H.: Si se lee Marx desde una exigencia espacial, su obra se nos muestra heterog茅nea. Existen trozos enteros que denotan una sensibilidad espacial sorprendente.

M. F.: Tiene algunos muy notables. As铆 todo lo que Marx ha escrito sobre el ej茅rcito y su papel en el desarrollo del poder pol铆tico. Son cosas muy importantes que han sido pr谩cticamente abandonadas en provecho de los comentarios incesantes sobre la plusval铆a.

Estoy contento de esta entrevista con ustedes porque he cambiado de parecer entre el principio y el fin. Es cierto que al comienzo pens茅 que ustedes reivindicaban la plaza de la geograf铆a del mismo modo que los profesores que protestan cuando se les anuncia una reforma de la ense帽anza: 芦hab茅is disminuido el horario de las ciencias naturales o de la m煤sica鈥β. Entonces me he dicho. 芦Son muy amables al querer que se les haga su arqueolog铆a, pero despu茅s de todo, que la hagan ellos禄. No hab铆a percibido en absoluto el sentido de vuestra objeci贸n. Me doy cuenta de que los problemas que plantean a prop贸sito de la geograf铆a son esenciales para m铆. Entre un cierto n煤mero de cosas que yo relacion茅, estaba la geograf铆a, que era el soporte, la condici贸n de posibilidad del paso de lo uno a lo otro. He dejado cosas en suspenso o he hecho relaciones arbitrarias.

Cuanto m谩s avanzo, m谩s me parece que la formaci贸n de los discursos y la genealog铆a del saber deben ser analizados a partir no de tipos de conciencia, de modalidades de percepci贸n o de formas de ideolog铆as, sino de t谩cticas y estrategias de poder. T谩cticas y estrategias que se despliegan a trav茅s de implantaciones, de distribuciones, de divisiones, de controles de territorios, de organizaciones de dominios que podr铆an constituir una especie de geo鈥恜ol铆tica, punto en el que mis preocupaciones enlazar铆an con vuestros m茅todos. Hay un tema que querr铆a estudiar en los a帽os pr贸ximos: el ej茅rcito como matriz de organizaci贸n y de saber 鈥攍a necesidad de estudiar la fortaleza, la 芦campa帽a禄, el 芦movimiento禄, la colonia, el territorio. La geograf铆a debe estar pues en el centro de lo que yo hago.

