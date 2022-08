–

De parte de Indymedia Argentina August 27, 2022

Nuevas provocaciones de Estados Unidos a China y el fantasma del fascismo liderado por Trump.

Por Ariela Ruiz Caro.

El 15 de agosto se cumpli贸 un a帽o de gobierno talib谩n, luego del ca贸tico y humillante retiro de las tropas militares de Estados Unidos 鈥搚 sus aliados de la OTAN鈥 de Afganist谩n. Esa guerra, la m谩s larga en la historia de Estados Unidos, iniciada despu茅s de los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas, fue un fracaso. No solo devolvi贸 el poder a los talibanes, sino que termin贸 arm谩ndolos con lo m谩s sofisticado de la industria b茅lica que el ej茅rcito estadounidense abandon贸 en ese pa铆s.

Actualmente, en Afganist谩n tiene lugar una de las mayores cat谩strofes humanitarias del mundo donde, seg煤n Naciones Unidas, el 95% de la poblaci贸n padece hambre. A pesar de ello, el Presidente Joe Biden insiste en retener los 7.000 millones de d贸lares que el Banco Central afgano tiene depositados en Estados Unidos, que equivalen al 40% de sus reservas internacionales en divisas fuertes. Algo parecido a la decisi贸n del Reino Unido de negarse a devolverle al Banco Central de Venezuela las 32 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, valorados en casi 2.000 millones de d贸lares; o la incautaci贸n que hizo el ex Presidente Iv谩n Duque de la estrat茅gica empresa de fertilizantes Mon贸meros, propiedad de Petroqu铆mica de Venezuela (Pequiven), que operaba en Colombia, al entreg谩rsela a Juan Guaid贸 鈥搚 que Gustavo Petro ha anunciado su restituci贸n al gobierno cuando culminen los complejos tr谩mites legales鈥, por no mencionar el secuestro del avi贸n de la empresa venezolana Emtrasur en el aeropuerto de Ezeiza y el impedimento de salida del pa铆s de siete tripulantes, por orden del juez federal Federico Villena.

La crisis que padece la poblaci贸n de Afganist谩n ha llevado a numerosos expertos y organizaciones, incluido el premio Nobel de Econom铆a, Joseph Stiglitz (2001), a pedirle a Biden que permita que el dinero de Afganist谩n regrese al pa铆s. Junto con 70 economistas reunidos en Washington, firm贸 una carta dirigida al Presidente y a la secretaria del Tesoro, Janet Yelen, en la que se insta al gobierno estadounidense a devolver el dinero para mitigar la crisis humanitaria pues 鈥渆l pueblo de Afganist谩n ha tenido que sufrir doblemente por un gobierno que no eligi贸鈥.

La mano de Donald Trump

El ca贸tico retiro de las tropas y la toma del gobierno por los talibanes le estall贸 a Biden, pero fue Trump quien en febrero de 2020 firm贸 el Acuerdo de Doha (denominado oficialmente Acuerdo para traer la Paz a Afganist谩n), por el cual se fij贸 un calendario para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados tras casi 20 a帽os de conflicto. Este fue firmado con los talibanes 鈥搚 no con el gobierno oficial鈥 cuyo Presidente Ashraf Ghani huy贸 del pa铆s tan pronto se inici贸 la retirada estadounidense. Trump acept贸 la condici贸n de los talibanes de excluir a los representantes del gobierno afgano de las negociaciones para destrabar las conversaciones.

Como si fueran ingenuas, las autoridades estadounidenses supon铆an que ser铆an las fuerzas de seguridad afganas las que tomar铆an el control de la situaci贸n despu茅s de la retirada de las tropas extranjeras. Pero los talibanes tomaron el poder sin resistencia de las fuerzas estatales, en cuyo entrenamiento y equipamiento Estados Unidos invirti贸 ingentes recursos. El Acuerdo de Doha no incluy贸 disposiciones vinculantes que obligaran a los talibanes a respetar los derechos de las mujeres. Por este tipo de carencias, muchos analistas consideran que este no fue un acuerdo de paz sino una rendici贸n de Estados Unidos frente a los talibanes. Cuando anunci贸 el acuerdo, Trump advirti贸: 鈥淪i las cosas van mal, volveremos con una fuerza como nunca se ha visto鈥. Es decir, la prepotencia como instrumento diplom谩tico.

En esa tragedia afgana los grandes ganadores fueron el complejo militar industrial y las contratistas militares privadas, como hoy en la guerra en Ucrania. De hecho, se estima que hubo el doble de contratistas que de soldados estadounidenses y que los principales en Afganist谩n fueron Dyncorp, Fluor y Kellogg Brown y Root (KBR). Entre los fabricantes de armamento pesado (radares, helic贸pteros, aviones caza, veh铆culos blindados, entre otros) destacan Raytheon, Boeing, Lockheed Martin y General Dynamics, todas estadounidenses.

驴D贸nde armamos otra guerra?

Un mes despu茅s de la retirada de Afganist谩n el Departamento de Estado anunci贸 la conformaci贸n de la Alianza Estrat茅gica AUKUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos) para colaborar con Australia en la adquisici贸n de submarinos nucleares para desplegarlos en la regi贸n del Indo-Pac铆fico.

Paralelamente, el gobierno estadounidense agudizaba las tensiones con Rusia en torno a Ucrania en su reiterado af谩n de incorporarla a la OTAN. En noviembre, el gobierno ruso calific贸 de 鈥減rovocaci贸n鈥 las maniobras militares de Estados Unidos y la OTAN en el Mar Negro y se lo comunic贸 a su hom贸logo franc茅s, Emmanuel Macron.

En diciembre Vladimir Putin envi贸 una comunicaci贸n a Washington en la que exig铆a el compromiso de Estados Unidos para que Ucrania no formara parte de la OTAN, que se pusiera fin a su actividad militar en Europa del Este y que ni Washington ni Mosc煤 desplegaran misiles de corto o medio alcance fuera de sus territorios. 鈥淐uando nuestras relaciones, por culpa de Washington, se acercan a un punto cr铆tico, es necesario de la manera m谩s urgente dar pasos concretos para reducir el grado de confrontaci贸n鈥, dijo entonces el canciller Serguei Riabkov y advirti贸 que ignorar esas demandas conducir铆a a una respuesta militar, similar a la crisis de los misiles en Cuba, en 1962.

Pocos d铆as despu茅s de la invasi贸n militar de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero, el gobierno chino denunci贸 a Washington por circundar el Estrecho de Taiw谩n con el destructor de misiles guiados USS Ralph Johnson. La canciller铆a china rechaz贸 cualquier acto de incitaci贸n a la guerra e invoc贸 a no intensificar las tensiones. Aprovech贸 para se帽alar que en cerca de 250 a帽os, desde la fundaci贸n de Estados Unidos, ese pa铆s 鈥渉a pasado menos de 20 a帽os sin operaciones militares en el extranjero y que las excusas utilizadas para las intervenciones militares son a veces la democracia o los derechos humanos, pero en ocasiones simplemente una peque帽a botella de detergente en polvo o una pieza de noticias falsas鈥.

Hace dos semanas la visita de Nancy Pelosi a Taiw谩n gener贸 una tensi贸n m谩xima, con el despliegue militar chino con fuego real alrededor de la isla. No satisfechos con eso, esta semana cinco representantes del Congreso estadounidense, cuatro de ellos del Partido Dem贸crata, se reunieron en Taiw谩n con la Presidente de ese territorio, TsaiIng-wen, lo que ha agudizado los reclamos de China.

En un reiterado acto de provocaci贸n, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos revel贸 el 17 de agosto que ese pa铆s y Taiw谩n comenzar谩n conversaciones sobre una iniciativa comercial y econ贸mica para el pr贸ximo oto帽o. Al d铆a siguiente del anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China inst贸 a Estados Unidos a no cometer errores respecto a su relaci贸n con Taiw谩n y anunci贸 que tomar谩 medidas firmes para defender su soberan铆a e integridad territorial.

Al borde de la guerra con Rusia y China

El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger ha dicho al Wall Street Journal que 鈥渆stamos al borde de la guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte nosotros generamos, y no sabemos c贸mo va a terminar esto o a d贸nde se supone que conduzca鈥. Tiene raz贸n, sobre todo porque las se帽ales pol铆ticas apuntan a que el ala de la extrema derecha fundamentalista del Partido Republicano ganar谩 las elecciones legislativas de medio t茅rmino en noviembre de este a帽o. En las primarias al Congreso, los candidatos apoyados por Trump est谩n desplazando a los republicanos m谩s moderados en varios Estados. El caso m谩s reciente es el de la legisladora Liz Cheney, quien fue derrotada rotundamente por la candidata, apoyada por el ex Presidente en el Estado de Wyoming. Cheney hab铆a condenado el asalto al Capitolio y apoyado el juicio pol铆tico a Trump en el Congreso.

Si Trump no va preso por los juicios que tiene pendientes (evasi贸n de impuestos de sus empresas, participaci贸n en la toma del Capitolio y sustracci贸n de documentos secretos de la Casa Blanca, que determinaron la autorizaci贸n de un juez para que el FBI incautara la semana pasada 11 cajas de documentos clasificados) ganar谩 las elecciones internas del Partido Republicano y ser谩 el pr贸ximo Presidente de Estados Unidos.

Como un mono con rev贸lver, 茅l o alguno de sus delfines instrumentar谩 una pol铆tica con espectros de fascismo. Esta desviar谩 las verdaderas causas de la enorme desigualdad, precariedad, incertidumbre y angustia social que tambi茅n afectan a las mayor铆as en la primera potencia mundial, al concentrarse en dos ejes centrales: la inmigraci贸n, particularmente del sur global, con la connotaci贸n racial que ello implica, y las amenazas que representan China y Rusia para su seguridad nacional.

Trump tiene una maquinaria propagandista muy bien armada y entre sus promesas electorales ofrece solucionar los graves problemas sociales, sin ninguna estrategia visible pero tampoco sin que haya una narrativa pol铆tica capaz de enfrentar su poderoso discurso mesi谩nico. Por eso no solo lo siguen a pie juntillas los evangelistas, nacionalistas y supremacistas blancos, sino que un 35% de poblaci贸n de latinos y un 18% de negros votaron por 茅l en las 煤ltimas elecciones presidenciales.

Tal como se帽ala William Robinson, autor de Global Civil War: Capitalism Post-Pandemic, estamos al borde de una recesi贸n global y un colapso financiero al estilo de 2008 que puede favorecer el surgimiento de una suerte de fascismo liderado por Trump, encolumnado como un mes铆as que imparte 贸rdenes a sus fan谩ticos seguidores, crecientemente infiltrados en las fuerzas armadas, en la polic铆a y en el Poder Judicial de Estados Unidos. En el pa铆s del norte hay 330 millones de personas y 393 millones de armas, desde pistolas hasta armas autom谩ticas de guerra y ametralladoras, y hay sectores de ultraderecha dispuestas a usarlas.

La ra铆z de este fen贸meno es la crisis de Estado, el agotamiento del sistema pol铆tico que ya no puede contener las tensiones sociales, tampoco en la todav铆a primera potencia mundial. Se trata de una crisis general de la fase neoliberal del capitalismo global, escenario del preludio de guerra de Estados Unidos contra China y Rusia.

Fuente: https://rebelion.org/preludio-de-guerra/