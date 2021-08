Premiers résultats de la Consultation

–

Premiers r茅sultats de la Consultation

Commission Sexta zapatiste.

Mexique.

31 juillet 2021.

Aux victimes et familles de victimes au Mexique :

Aux organisations, groupes, collectifs et individus qui soutiennent les victimes :

Nous vous pr茅sentons ici les premiers r茅sultats qui nous sont arriv茅s de la Consultation populaire :

1.- 脌 13h00, le 31 juillet 2021, les douze caracoles zapatistes et leurs respectifs Conseils de Bon Gouvernement ont re莽u les bulletins de 756 villages, communaut茅s, lieux-dits et hameaux, de locuteurs des langues de racine maya zoque, tojolabal, mame, tzeltal, tzotzil, cho麓ol. Ils viennent de zapatistes, du CNI (Conseil National Indig猫ne) et de sympathisants de partis politiques qui se sont exprim茅s en assembl茅es communautaires et qui sont 芦 extempor谩neas 禄, c鈥檈st 脿 dire, qui n鈥檈xistent pas l茅galement.

2.- Les 756 communaut茅s de peuples originels se sont prononc茅es pour le 芦 OUI 禄 comme r茅ponse 脿 la question s鈥檌ls sont d鈥檃ccord ou pas pour que le n茅cessaire soit fait pour faire respecter les droits des victimes et de leurs familles, de v茅rit茅 et de justice.

3.- Ce que nous avons not茅 jusqu鈥櫭 pr茅sent c鈥檈st que l鈥橧NE (Institut National 脡lectoral), dans beaucoup d鈥檈ndroits, n鈥檃 pas respect茅 la traduction de la question dans les langues de racine maya. Il n鈥檃 pas non plus expliqu茅 de quoi il 茅tait question et, dans plusieurs lieux, il a seulement laiss茅 les urnes, sans expliquer aux habitants 脿 quoi elles servent.

4.- Les peuples zapatistes ont fait le travail d鈥檈xpliquer l鈥檌mportance de la participation 脿 la Consultation et ce qui 茅tait demand茅. Ils l鈥檕nt fait 茅galement avec les sympathisants de partis politiques et avec le CNI. Et ils l鈥檕nt fait dans leur langue maternelle.

脌 notre grande surprise, certaines communaut茅s sympathisantes de partis politiques et o霉 il n鈥檡 a aucun zapatiste ont fait et sont en train de faire leurs assembl茅es, et ont envoy茅 et sont en train d鈥檈nvoyer leurs r茅sultats aux Conseils de Bon Gouvernement.

Les sympathisants de partis politiques ont aussi dit aux Conseils de Bon Gouvernement merci pour l鈥檈xplication et qu鈥檌ls iront demain aux urnes. Et qu鈥檈nsuite ils nous diront combien ont particip茅 avec leur carte d鈥櫭﹍ecteur.

L鈥檃ttitude 茅hont茅e de l鈥櫭塼at mexicain et de ses institutions est en train d鈥櫭猼re corrig茅e par les extempor谩neos, qui ont traduit dans leurs langues originelles et ont expliqu茅 l鈥檌mportance de la consultation et de ce qui est demand茅.

Non seulement personne de l鈥橧NE ne s鈥檈st pr茅sent茅 pour expliquer. Mais personne non plus du parti au pouvoir 鈥 qui est sens茅 锚tre le principal int茅ress茅 par la Consultation, car ainsi l鈥檃 indiqu茅 leur contrema卯tre 鈥 n鈥檃 eu la dignit茅 de se rendre dans une communaut茅.

La seule chose qu鈥檕nt fait les fonctionnaires du parti au pouvoir c鈥檈st de menacer les gens, que s鈥檌ls n鈥檃llaient pas 芦 voter 禄 脿 la Consultation on allait leur 芦 couper 禄 les aides des programmes gouvernementaux. C鈥檈st ainsi qu鈥檌ls avaient l鈥檕rdre de dire : si vous ne voulez pas perdre les aides 茅conomiques, allez-y et votez 芦 oui 禄.

En plus, le parti au pouvoir ment car il leur dit que simplement ils y aillent et votent oui, car tout 莽a, c鈥檈st pour juger les ex-pr茅sidents.

Au lieu d鈥檈xpliquer aux gens, ils ont recours aux menaces et aux mensonges.

Il aurait suffi d鈥檜n minimum d鈥檃mour propre, de respect et de travail politique.

Et apr猫s ils se demandent pourquoi il se passe ce qu鈥檌l se passe.

5- M锚me si elles n鈥檈xistent pas pour l鈥櫭塼at mexicain, les milliers de familles indig猫nes qui sont 芦 extempor谩neas 禄 茅treignent ainsi les milliers de familles victimes des d茅cisions des diff茅rents 茅chelons du gouvernement pendant ces ann茅es-l脿.

6.- Bien que l茅galement, nous n鈥檈xistons pas pour l鈥櫭塼at mexicain, nous vous demandons 脿 vous, victimes, familles et organisations qui les soutiennent, que vous acceptiez l鈥櫭﹖reinte de ceux qui depuis des si猫cles 鈥 y compris les temps actuels 鈥 sont victimes des 芦 d茅cisions des acteurs politiques 禄 de tous les gouvernements de tout le spectre politique.

Lorsque nous aurons les r茅sultats dans leur int茅gralit茅, nous les ferons parvenir 脿 celles et ceux qui luttent pour la v茅rit茅 et la justice pour les victimes et leurs familles.

Par cette action dont nous vous rendons compte maintenant, les peuples zapatistes commencent, ce 31 juillet 2021, leur participation 脿 la Campagne nationale pour la V茅rit茅 et la Justice.

C鈥檈st tout.

Depuis les montagnes du Sud-est mexicain

Sous-commandant insurg茅 Galeano

Commission Sexta zapatiste pour la Campagne nationale pour la V茅rit茅 et la Justice.

Mexique, juillet 2021.

