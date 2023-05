–



Lebo y yo hablamos del premio

Princesa de Asturias y de la idea de Ayuso de celebrar una corrida de toros

para homenajear a los sanitarios, algo que nos subleva. Lo hacemos pertrechados

de cervezas y de leche. Lebo bebe el doble de deprisa que yo, pero tambi茅n

habla el doble de deprisa que yo, lo cual es un misterio que la ciencia deber铆a

dilucidar.

-Si yo fuera sanitario les dir铆a

que se metan el premio y la corrida por donde les quepa. Se lo digo en todo caso

como ciudadano, si es que soy tal cosa, que lo dudo.

-Yo no soy sanitario. Los

celadores no lo somos. Somos personal de apoyo y de log铆stica. No somos

sanitarios.

-驴Ah, no? Pues si lo llego a

saber te hubiera aplaudido alguna vez que otra.

-Vale, gracias. Pero estamos en

contacto con los pacientes m谩s que nadie. Jon, a quien conoces, me mando un

wasup donde me pon铆a: 鈥淓nhorabuena, te han dado el Pr铆ncipe de Asturias鈥. Y yo

le contest茅, todo nervioso 鈥溌縟e literatura?鈥. Y 茅l: 鈥渘o, de deportes鈥. Y yo:

鈥渕enos mal, qu茅 susto鈥.

– Yo el deportes ya te lo daba.

– Y yo tambi茅n. Me pregunt茅 si

ser铆a por mi ascensi贸n invernal en solitario a la cara norte del Bisaur铆n o por

haber corrido los 180 metros con obst谩culos en menos de 22 segundos.

-En ambos casos, merecid铆simo,

chaval.

-Ya te digo. Confieso que en el

Bisaur铆n norte pas茅 m谩s miedo que verg眉enza, pero eso a帽ade m茅rito al

alpinismo. El alpinismo solo sirve para eso, para superar el miedo.

-Yo prefiero tener miedo

solamente a que se acabe la cerveza.

-Bueno, eso ser铆a terrible 驴Sabes

lo que le escribi贸 el nobel Seamus Heaney a su mujer antes de morir, en una

carta?

– 驴El poeta irland茅s?

-Ese. Le dijo a su mujer, en

lat铆n: 鈥淣oli temere鈥. 鈥淣o tengas

miedo鈥. Esa es la raz贸n de la vida. Desde ah铆 se construye el buen vivir y el

buen morir. Noli temere.

-Me dijo Reig que una vez estuvo

bebiendo con 茅l. De buena ma帽ana se pidieron un whisky y as铆 siguieron hasta

que llego la mujer y le puso firme al premio nobel.

– Por eso mismo, porque carec铆a

de miedo. Te digo en cualquier caso que nosotros estamos muy en contacto con

los pacientes. Cuando no los cogemos en brazos, los conducimos por los pasillos

de los hospitales, un deporte de riesgo.

-驴Os har谩n controles de

alcoholemia?

-A todas horas

-Qu茅 cabrones.

-Ya te digo. Cuando en el

pabell贸n C ya no hab铆a C贸vid, volvieron las operaciones. Una vez me llamaron

para llevar a un paciente de la URPA a su habitaci贸n. URPA quiere decir 鈥淯nidad

de recuperaci贸n postanest茅sica鈥. Y resulta que era una chica muy joven, casi

una ni帽a. Y yo le dije: 鈥渉as tenido suerte, te lleva el premio Nobel de

conducci贸n de camas hospitalarias鈥. Y as铆 fuimos simulando una carrera hasta su

habitaci贸n. Ella se re铆a y yo tambi茅n. Me pidi贸 que le buscara el m贸vil en su

armario. Se lo busqu茅 y se puso a escribir en 茅l. Yo le dije 鈥渉asta que no

venga tu enfermera, no te dejo sola鈥. Y es que los celadores somos as铆, gente leal,

como los gu铆as de monta帽a.

-Te envidio por todo excepto por

ese pijama blanco que os ponen. Yo lo manchar铆a con la cerveza.

-Pepa te echar铆a la bronca.

-No podr铆a evitarlo. Es por la

espuma 驴sabes? Por cierto, creo que el rey ha sugerido a los nobles que regalen

aceite y trigo a los m谩s pobres. Somos s煤dbitos. Y a su padre le est谩n

investigando. Y ahora se ha sabido que el viaje de novios del rey fue pagado en

parte por un empresario. Toda da mucha risa. Luego os echan la migajas del

premio ese. Se r铆en de nosotros.

-Y la CIA ha dicho que Felipe

Gonz谩lez era el jefe de los GAL.

-Llegan 30 a帽os tarde. Ya lo

sab铆amos.

-Lo de los reyes es cosa del

medievo. Qu茅 pa铆s.

-En cuanto se acabe la pandemia, me

voy. Aqu铆 las personas honradas siempre han acabado en el exilio.

–Noli temere, Lebo. Abre una cerveza con el mechero y m谩nchate lo

pantalones, anda.

Desde que tenemos fase 1 o

2, lo que sea que tengamos, los coches

vuelven a circular a toda velocidad, poniendo en riesgo la vida de los dem谩s.

En el hospital la gente se deja la piel para salvar a otros y luego llega un idiota

con un megadeportivo y te mata porque le sale de los huevos. Por esa gente yo

no me enfrente al C贸vid. En cuanto les han dejado salir, los idiotas ya no

hacen caceroladas y ahora se dedican conducir a toda leche por las carreteras,

por lo que se entiende que lo que les importaba no era Espa帽a, sino hacer lo

que les saliera de los cojones. Yo por esa gente no me enfrent茅 al C贸vid. Ni

por los listos de tele 5 que arruinan cualquier posibilidad de periodismo

limpio. Los abuelos ten铆an en su mayor铆a todo el d铆a la tele puesta, mientras

les cuid谩bamos, tele 5 sobre todo, con la plagiadora confesa Rosa Mar铆a

Quintana como m谩ximo referente moral. Un

pa铆s que sufre cuarenta a帽os de dictadura tiene una p茅rdida colectiva de

honestidad. Y un pa铆s que despu茅s de esa dictadura sufre cuarenta a帽os de

impunidad tiene una p茅rdida colectiva de dignidad. Bueno, que vean lo que

quieran, los abuelos, dentro de la truculenta oferta que les ofrece el mercado.

Pero yo para eso no me enfrent茅 a C贸vid 驴Para qu茅 te enfrentaste a c贸vid? No me

acuerdo. A s铆. 驴Por la sanidad p煤blica? 驴Por la memoria p煤blica? 驴Por el

desagravio p煤blico? 驴Por un mundo mejor? Pero el mundo nunca ser谩 mejor, tonto.

El mundo camina hacia su no ser, el mundo humano. No recuerdo unos cielos tan

hermosos, unas nubes tan brillantes y definidas. Est谩n as铆 porque durante tres

meses dejamos de ser. La gente estaba acojonada en sus casas. No eran. No depredaban,

no contaminaban, no cazaban, no mataban. Las guerras se pararon. Ahora vuelven.

Nos gusta matar. Sufrimos cuando no podemos hacerlo. Luego tuvimos un espejismo de

solidaridad que ahora se revela falso, porque en realidad era miedo, como dec铆a

Lebowsky. Pero la gente tambi茅n cuida, t煤 lo sabes, t煤 lo has elegido, lo has

visto, celador, lo has visto. 驴Y sabes qu茅? Los ateos solo creemos en una forma

de trascendencia. Que la especie humana contin煤e. Que los ni帽os crezcan y vivan en su mejor versi贸n.

Salvando vidas, escuchando a Beethoven, haciendo m煤sica, contando historias,

escribiendo poemas, aplicando medicinas, pintando cuadros, plantando huertos,

tejiendo bufandas, recolectando manzanas, escalando riscos, puliendo madera.

Grita eso, grita que esa fue la raz贸n por la que fuiste a C贸vidland, gr铆talo lo m谩s alto que puedas.

Empieza a llover. Coges a la peque帽a L煤a y os vais a correr por el monte. Que

llueva, que llueva mucho, como la primera vez que llevaste un 茅xitus al

mortuorio. No est茅s triste, celador, que luego duermes mal. R铆ete, r铆ete porque

L煤a va detr谩s de ti moviendo las orejas, par谩ndose a olisquear el rastro de un

conejo. Ahora se para y caga. Qu茅 te importa a ti la ruina del mundo.

Despu茅s del pabell贸n Vietnam,

estuve otro d铆a en el A, cuando todav铆a hab铆a enfermos de C贸vid. Volv铆 a

ponerme el super-EPI. Hab铆a una mujer muy malita: Alicia. Cristina dijo que se

iba a morir. Vinieron a verla su hija y dos nietos. Se despidieron. Paco me

mand贸 a por infusores para Alicia. Hab铆a que ponerle m谩s morfina. Al d铆a siguiente

pas茅 por all铆 y me dijeron que hab铆a muerto a las 9 de la ma帽ana. Creo que fue

el 煤ltimo fallecimiento por C贸vid en el hospital. En esta etapa de la pandemia.

Hubo otro d铆a en que me dejaron

de ret茅n y casi me vuelvo loco. No ten铆a trabajo. Llam茅 desesperado a Pepa y le

rogu茅 que me buscara algo que hacer. Me hizo llevar a un paciente a rayos, un

tipo que estaba en el Jamaica. As铆 volv铆 a saludar a los jamaicanos, o

vi茅tnamitas.

Pero lo m谩s curioso de estos d铆as

de impass entre el C贸vid y la rutina hospitalaria (si es que se puede decir

algo as铆: el hospital es siempre lo excepcional en nuestras vidas, un punto de

ruptura, un punto de inflexi贸n. En mi caso tambi茅n) fue la conversaci贸n con el

doctor Segura en una sala de pruebas. Pepa

me mand贸 a all铆. Enseguida me llam贸 la atenci贸n el doctor Segura por su forma

de hablar, su apostura de m茅dico de la vieja escuela y su campechan铆a. Hubo un

momento en que me llamaron urgentemente

a la sala donde estaba Segura. Estaba bastante oscuro. Era como la

t铆pica sala de operaciones, con mucha gente alrededor del paciente. Le estaban

haciendo una cosa chunga.

-Celador, sujete al paciente.

-驴C贸mo?

– Pase por detr谩s de la enfermera

y coja al enfermo. No a la enfermera.

As铆 hice. De repente ten铆a

enfrente al doctor Segura mir谩ndome con sorna, y quiz谩 con alivio. Manejaba los

tubos sin mirarlos, como quien es un experto en su trabajo. Sacaba muestras y

las met铆a en un tubo que sujetaba una enfermera. Yo miraba al monitor,

fascinado por ver por dentro el cuerpo humano, esa nave espacial.

-Bueno, muchacho, menos mal que

pronto volver谩 la liga del f煤tbol.

Creo que solo le faltaba un puro

en la boca.

-Eso dicen.

-Yo suelo ver los partidos en un

bar cerca de casa. Como solo puede entrar un 30% del aforo, le digo a Mat铆as

que discrimine. No dejes pasar a los votantes del Psoe ni de Podemos, le digo.

Creo que es una buena forma de discriminar 驴no?

-驴Y qu茅 pasa con los votantes de

izquierda?

-Bueno, esos tienen por ah铆 sus

tabernuchas 驴No me ir谩 a decir que usted es votante de la izquierda?

-No pensaba hacerlo.

-Bien, muchacho bien. Bueno esto

est谩 terminado. Muchas gracias.

– A usted. Y a las enfermeras.

– Ya se puede ir. Ya se ocupan

las chicas de recoger todo esto.

Salgo a la otra sala y Segura

conmigo. Me toma amigablemente del hombro.

-En esta pandemia la han cagado

todos. Las competencias est谩n transferidas desde hace 20 a帽os as铆 que no venga

la Ayuso ahora ech谩ndole la culpa al gobierno. Ni que el gobierno se quite su

responsabilidad. Ya sab铆an lo que se nos ven铆a encima 驴Sabe usted que en

febrero atrac贸 un barco en Vigo lleno de material m茅dico procedente de China?

-No ten铆a ni idea 驴Y por qu茅 no

actuaron antes?

-Por miedo a sobreactuar. Si

act煤as pronto, sobreact煤as. Si act煤as tarde, no act煤as. Nadie est谩 contento.

Aqu铆 se aprovech贸 la situaci贸n, adem谩s, para intentar derribar a S谩nchez.

Segura se puso a hablar con otro

m茅dico y con la anestesista, olvid谩ndome con el mismo entusiasmo con que antes

me hab铆a dedicado toda su atenci贸n. S贸lo le faltaba un vaso de whisky en la mano

para parecer que estaba en un c贸ctel y no en una sala de operaciones.

Luego se dirigi贸 al grupo de

enfermeras donde yo estaba.

-驴Qui茅n me quita la bata? Usted

no. Unas manos femeninas.

Como hab铆a muchas chicas, no me

sent铆 obligado a decirle que all铆 no estaban las enfermeras para quitarle la

bata, que es lo que hicieron. Y pregunt茅 luego por el doctor Segura. Me dijeron

que era una eminencia en digestivo y un tipo muy generoso. De derechas, pero

muy buen tipo. Le gustaba provocar. Todo el mundo le adoraba.

Luego sal铆 de la sala y como todav铆a

me quedaba una hora de turno, me puse a ayudar a Inma, que estaba en la URPA, a

llevar pacientes a sus habitaciones.

Llevar pacientes a sus habitaciones. Bajarlos

y subirlos a rehabilitaci贸n, la belleza del gimnasio con los pacientes y las

fisios haciendo cosas lentas: cuerpos que vuelven a caminar, que vuelven a

tocar las cosas. Ayudar a moverlos. Sacarlos de la URPA, todav铆a medio groguis,

felices por los chutes de drogas que les meten. Los anestesistas te preguntan

antes de meterte el chute 鈥溌緼 d贸nde quieres viajar?鈥 Yo dir铆a, no s茅, 驴a

Polonia? He o铆do a alg煤n abuelo decir que 茅l quer铆a ir a Gand铆a. Pero si es

gratis, joder, abuelo, v谩yase a las Vegas, desparrame un poco. Luego conduzco

las camas o las sillas de ruedas por los pasillos. Y soy el rey de los pasillos:

aparten esos carros de ropa sucia, quiten esas

malditas estanter铆as de desayunos, los tacat谩s de enfermer铆a los quiero

fuera, los tr铆podes de la tensi贸n que me los quiten o los arroyo con mi unidad

blindada (aunque digamos lo que ocurre verdaderamente: soy yo mismo quien va

quitando los obst谩culos, salvo que coincida con alg煤n alma caritativa. Los

celadores no pintamos muchos en los hospitales. Solo el hecho de transportar

pacientes nos da alguna ventaja). Avanza el premio n贸bel de las camas

hospitalarias, esto es serio. Esto es mucho mejor que el rally Dakar, mucho m谩s

煤til. Y no es trabajo de pijos que van a 1000 hora por la carretera. 驴Recuerdan

al h茅roe de Irak y la Isla Perejil? Se jactaba de ir a la velocidad que le

ped铆a el cuerpo, no el c贸digo de la circulaci贸n. Por eso pas贸 la pandemia en otro

sitio. Todo est谩 conectado. Pero yo pas茅 la pandemia mientras conduc铆a por los

pasillos a los enfermos de C贸vid. Era como un capit谩n de barco. Met铆a la cama

en el ascensor y eso era una maniobra maestra. A veces para colocar la cama en

la habitaci贸n, ten铆as que meter antes todos los muebles en el ba帽o, porque si

no era imposible. Lo llam谩bamos jugar al tetris. El que lo haga en menos tiempo

gana el Nobel. Aunque el verdadero premio

es la precisi贸n al tomar las curvas, o dar ese golpe de hombre perfecto, como

de tenista, para salir de ellas con la tracci贸n necesaria y seguir navegando por

los pasillos, siempre a contracorriente.

Pedro Sanz Serrano. Diario de un celador insomne. Ed. La Vor谩gine, 2022