–

De parte de Sare Antifaxista March 18, 2023 307 puntos de vista

Bilbo Zaharra, gure auzoa. Auzo apala, langilea, solidarioa, plurala da gure auzoa. Gu ez gara politikoki zuzenak diren diskurtsoei oso emanak, eta ez dugu sinonimorik erabiltzen bai erakundeek zein estatuak Bilbo Zaharreko bizilagunei ezartzen dizkiguten eguneroko bizipen eta egoera sozialak arintzeko. Langabezi-tasa handienak dituen auzo batekoa gara, baita gizarte-bazterkeria handikoa ere bai. Non hirutik bi arpilatuak garen Botin andrea eta BBVAko mafiak bezalako gaizkileengatik, funts putreak, beraien enbargo eta etxegabetzeekin.

Hauek Abascal, Ayuso, Ortega Lara eta beste batzuk platera beren soberakinekin betetzen dietenak, gero beren kazetaritza-panfletoetan saltzen diguten bezala, beste batzuk omen diran hemen ibiltzen diren gaizkileak. Baina, jakina denez, gure auzoko gaizkileak ez dira hona pateran iristen direnak, luxuzko autoetan baizik, eta, batzuetan, hegazkin pribatuetan, baita errege-etxeen bereizgarriekin ere.

Errua miserableki egozten diezuen horiek gure auzokideak dira. Marta bezalako auzokideak, izen bat jartzeagatik, gutako beste edozeinek baino ordu gehiago lan egin behar duena, lan beragatik, emakume izateagatik bakarrik. Edo Moha bezala, etorkina izateagatik, eta ezartzen dizkiozuen eragozpenengatik beren egoera legeztatu ezin dutelako, modu prekarioan lan egin behar izaten dute, eta askotan ordaindu gabe ere bukatzen dute, eta ezin izaten dute salatu ere egin.

Askatasun faltaren kasuak ere gertatzen dira, VOXeko jaun hauek esaten duten bezala, baina ez beraiek saltzen duten bezala, gay, lesbiana, trans eta abar izateagatik kaleetan askatasunez adierazterik ez duten auzokideak ikusten baditugu. Auzokideak, beren ama hizkuntzan, euskaraz, hitz egiteagatik, adarrak eta buztana dituzten piztiak direla leporatzen diete, edozein herritarri ahalik eta azkarren eraso egiteko zain. Hoiek danak, Marta, Moha, gay eta lesbianak, euskaldunak, ni naiz, zu zara, gu gara, Bilbo Zaharra gara.

Horregatik, gaur (18M), prentsaurreko honetan, ez dira auzipetuak bakarrik esertzen gertatu ziren gertakari batzuengatik epaiketa batean, VOXek egin zigun bezala talde faxistaren bisita probokatzailearen ondoren. Prentsaurreko honetan auzo oso bat esertzen da, Bilbo Zaharra esertzen da, orain eta behar duten denbora guztian bizilagunei babesa ematen diegula esateko. Eta baita VOXi eta talde faxista, arrazista, homofobo eta xenofobo orori esateko ere auzo honetan ez zaituztetela nahi, ez zaituztetela deitu, eta egin nahi dizkiguten bisita guztietan aurrean izango gaituztela.

Auzokideak garelako, auzoa garelako, antifaxistak garelako.

Jakinarazten dizuegu martxoaren 28an, asteartea, auzoko 3 bizilagun eta beste 8 bilbotar epaituko dituztela Ertzaintzak eragindako istiluengatik, VOXek auzoan egindako ekitaldiaren ondoren. Era berean, jakinarazi nahi dizuegu datorren larunbatean, martxoaren 25ean, Antifa Eguna ospatuko dugula auzoan. Egun horrekin bat egin dezazuen eta gure hiru auzipetuei babesa eta elkartasuna adierazteko parte har dezazuen eskatzen dizuegu. Antifa Eguna lasterketa herrikoi bat izango da goizean, ondoren Antifaxista horma-irudiaren aurrean argazki herrikoi bat egongo da eta arratsaldean elkarretaratzea San Anton zubian eta DJ solidarioa.

Recuerdo a Dax, victima del fascismo

Gora Bilbo Zaharra Antifaxista!

2023-03-18 / Bilbo Zaharra Antifaxista

https://www.flickr.com/photos/txeng/albums/72177720306804777

Bilbo Zaharra, gure Auzoa. Barrio humilde, obrero, solidario, plural鈥 nuestro barrio. Nosotroxs, no somos muy dados a discursos pol铆ticamente correctos, ni utilizamos sin贸nimos para endulzar las situaciones diarias y sociales que nos imponen a lxs vecinxs de Bilbo Zaharra, tanto a nivel institucional como estatal.

Pertenecemos a un barrio con las mayores tasas de paro, tambi茅n de exclusi贸n social. Donde dos de cada tres somos saquedxs por delincuentes como la se帽ora Bot铆n y las mafias del BBVA, los fondos buitre, con sus embargos y desahucios. Estos que llenan el plato con sus sobras a Abascal, Ayuso, Ortega Lara y compa帽铆a, para luego vendernos en sus diferentes panfletos period铆sticos, que son otros los delincuentes que operan aqu铆. Pero bien sabido tenemos aqu铆, que los delincuentes de nuestro barrio no llegan aqu铆 en patera, sino en lujosos coches y en ocasiones, aviones privados, incluso hasta con distintivos de casa reales.

Esos a lxs que culp谩is miserablemente, no son otrxs que nuestrxs auzokides. Auzokides como Marta, por poner un nombre, la cual tiene que trabajar m谩s horas que cualquier otro de nosotros, por el mismo trabajo, s贸lo por el hecho de ser mujer. O como Moha, que, por el hecho de ser inmigrante, y no poder legalizar su situaci贸n por causa de las trabas que le impon茅is, se ven obligados a trabajar de forma precaria y muchas veces acabando incluso sin ser pagados y no pueden ni denunciarlo.

Tambi茅n se dan casos de falta de libertad, si, como dicen estos se帽ores de Vox, pero no como lo venden ellos鈥 Vemos auzokides, que por el hecho de ser gays, lesbianas, trans, etc鈥 no pueden expresarse libremente por las calles. Auzokides que por expresarse en su lengua madre, el euskera, son acusados de bestias con cuernos y rabo, a la espera de atentar contra cualquier ciudadano de bien lo antes posible. Todxs ellxs, Marta, Moha, los gays y lesbianas, lxs euskaldunes鈥odxs, somo yo, somos t煤, somos nosotras y nosotros, somos Bilbo Zaharra.

Por eso hoy (18-3), en esta rueda de prensa, no se sientan 煤nicamente los encausados en un juicio por unos hechos que tuvieron lugar, tras la provocadora visita del grupo fascista como VOX nos hizo. En esta rueda de prensa se sienta todo un barrio, se sienta Bilbo Zaharra, para decirles que apoyamos a nuestrxs vecinoxs, ahora y todo el tiempo que les haga falta. Y tambi茅n para decirles a VOX, y a todo grupo fascista, racista, hom贸fobo y xen贸fobo, que en este barrio ni se os quiere, ni se os ha llamado y que por seguro nos tendr谩n enfrente en todas y cada una de las visitas que nos quieran hacer.

Porque somos auzokides, porque somos barrio, porque somos antifascistas.

Os informamos que el martes 28 de marzo 3 vecinos del barrio junto con otros 8 bilba铆nos m谩s ser谩n juzgados por los incidentes que la Ertzaintza provoc贸, tras el acto que VOX realiz贸 en el barrio.

Queremos informaros tambi茅n que el pr贸ximo s谩bado 25 de marzo vamos a celebrar un Antifa Eguna en el barrio, al cual os pedimos que os sum茅is y particip茅is en apoyo y solidaridad con nuestros 3 vecinos encausados. El Antifa Eguna consistir谩 en una 鈥渃arrera鈥 popular por la ma帽ana, despu茅s habr谩 una foto popular frente al mural Antifascista y por la tarde concentraci贸n en el Puente San Ant贸n y pinchada de DJ solidario.

Gora Bilbo Zaharra Antifaxista!