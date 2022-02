–

February 14, 2022

En el marco de la marcha que se realiz贸 el 8 de febrero en todo el pa铆s en rechazo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), una patota de fascistas atac贸 la manifestaci贸n. Golpearon a personas y dispararon al aire con armas de fuego. Marissa Cariddi, integrante de Barrios de Pie 鈥 Libres del Sur C贸rdoba, pas贸 por el programa radial La Retaguardia, donde coment贸 c贸mo fueron los sucesos. Hoy se realiz贸 en esa ciudad una marcha pidiendo el esclarecimiento del hecho.

Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ram铆rez Otero. Redacci贸n: Juli谩n Bouvier. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

El 8 de febrero se realizaron manifestaciones en diferentes ciudades del pa铆s en rechazo al acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En C贸rdoba, patotas fascistas se agruparon para atacar la manifestaci贸n con armas blancas y de fuego e hirieron a un joven de 15 a帽os. Marissa Cariddi, integrante de Barrios de Pie 鈥 Libres del Sur C贸rdoba, cont贸 c贸mo fue la situaci贸n: 鈥淓st谩bamos tranquilos, moviliz谩ndonos a trav茅s de esta autoconvocatoria nacional por el No al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Unos 20 mil ciudadanos y ciudadanas se hab铆an convocado a la marcha. Nos parec铆a raro que ante la masividad de la convocatoria y la diversidad de organizaciones, los medios de comunicaci贸n y la polic铆a no estuvieran en el lugar. Nos encontramos en el Patio Olmos y las organizaciones nos fuimos ubicando en las diferentes calles que convergen all铆. Cada organizaci贸n en una calle diferente. Cuando ya estaba por cerrar el evento, irrumpieron en diferentes puntos grupos encapuchados con armas de fuego. Primero, en la columna del Polo Obrero, a la altura de la calle 27 de Abril. Luego, en la columna del FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), que estaba en la calle Coronel D铆az y en la nuestra (Barrios de Pie), que est谩bamos en la calle V茅lez Sarsfield. Generaron disturbios. En un caso, desde un veh铆culo tirando tiros al aire, lo que desmadr贸 toda la manifestaci贸n. La seguridad que nosotros tenemos est谩 pensada para lo normal de una movilizaci贸n, que no se meta nadie externo, pero esto fue sorpresivo. La gente sali贸 corriendo para cualquier lado, lo cual caus贸 atropellos, se llevaban puestos a los ni帽os. Provocaron descontrol鈥. Y record贸: 鈥淟o primero que se me viene a m铆 a la cabeza, despu茅s de 35 a帽os de militancia, son esas im谩genes de la d茅cada nefasta de la dictadura militar. Ataques en forma organizada, planificada, entrando en la mitad de las columnas, intentando quebrarlas鈥.

Adem谩s, la militante de Barrios de Pie habl贸 acerca de la situaci贸n del joven herido de arma blanca: 鈥 En nuestra columna, al cabo de unas horas, despu茅s de que nos atacaron con palos, nos notificaron que hab铆a un compa帽ero nuestro herido de arma blanca, con un puntazo en la zona de los pulmones. A Brian lo llevaron al Hospital de Urgencias y qued贸 internado en terapia intensiva. La verdad es muy llamativo. Es la primera vez que vemos este tipo de hechos, con estas caracter铆sticas. Hemos tenido presi贸n de los aparatos represivos, de las fuerzas policiales, infiltrados en las manifestaciones intentando provocar da帽os para inculpar a las organizaciones. Pero este tipo de ataques, con encapuchados que ataquen dentro de las columnas a la gente, nunca lo hab铆amos vivido. Entonces estamos bastante preocupados. Llamamos al repudio colectivo de esta situaci贸n, para que no se vuelva a repetir鈥.

Y concluy贸: 鈥淓stamos haciendo esto p煤blico porque no hubo medios, no hab铆a polic铆a, tuvieron toda la ventaja y la impunidad para hacer lo que quisieran. Esto no se puede volver a repetir. Toda la sociedad tiene que repudiar estos hechos que ocurrieron. En democracia no pueden ocurrir este tipo de acciones. Por lo tanto, creo que el Estado y las fuerzas de seguridad de la provincia tienen una responsabilidad concreta, de investigar a fondo. Las c谩maras est谩n, es el pleno centro de la ciudad de C贸rdoba. As铆 que tiene que haber registro de lo que pas贸鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2022/02/Ataque-fascista-en-la-marcha-contra-el-FMI.html