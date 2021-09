鈥淟o que no puedo entender es por qu茅 la gente no est谩 agitando las calles鈥. De vez en cuando escucho decir esto a personas de entornos sociales ricos y poderosos. Existe una especie de incredulidad. 鈥淎l fin y al cabo鈥, parece leerse entre l铆neas, 鈥済ritamos indignados cuando alguien osa amenazar nuestras exenciones fiscales; si alguien me impidiera obtener comida o un techo, seguro que estar铆a quemando bancos y asaltando el Parlamento. 驴Qu茅 le pasa a esta gente?鈥

Es una buena pregunta. Cabr铆a esperar que un gobierno que ha infligido un sufrimiento tal sobre aquellos que menos recursos tienen para resistir, sin ni siquiera haber mejorado la econom铆a, se encontrase en riesgo de suicidio pol铆tico. Y, sin embargo, la l贸gica de la austeridad ha sido aceptada por casi todo el mundo. 驴Por qu茅? 驴Por qu茅 los pol铆ticos que auguran un continuo sufrimiento logran el consentimiento general de la clase trabajadora, e incluso su apoyo?

Creo que la propia incredulidad que he mencionado al inicio nos ofrece una respuesta parcial. La gente de clase trabajadora puede ser, como tanto insisten en recordarnos, menos meticulosa con los asuntos de leyes y de propiedad privada que sus 鈥渟uperiores鈥, pero tambi茅n son mucho menos egoc茅ntricos. Se preocupan m谩s por sus amigos, sus familiares y su comunidad. En su conjunto, al menos, son esencialmente m谩s amables.

En cierta medida, esto parece reflejar una ley sociol贸gica universal. Las feministas llevan mucho tiempo se帽alando que los que est谩n en el nivel inferior de cualquier acuerdo social no igualitario tienden a pensar m谩s en los que est谩n arriba 鈥搚 por lo tanto a preocuparse m谩s por ellos鈥 de lo que los de arriba piensan o se preocupan por los de abajo. Las mujeres de cualquier procedencia tienden a pensar m谩s en las vidas de los hombres, y a saber m谩s de ellas, que los hombres respecto a las mujeres. De igual manera, los negros saben m谩s sobre los blancos, los empleados sobre los jefes y los pobres sobre los ricos.

Al ser criaturas emp谩ticas, los humanos traducen el conocimiento en compasi贸n. Los ricos y poderosos, mientras tanto, pueden permanecer ajenos e indiferentes, porque ellos se lo pueden permitir. Numerosos estudios psicol贸gicos recientes lo han confirmado. Los nacidos en familias de clase trabajadora siempre punt煤an mucho mejor en las pruebas de estimaci贸n de los sentimientos ajenos que los v谩stagos de las clases adineradas o profesionales. En cierto modo, no es nada sorprendente. A fin de cuentas, esto es lo que, en gran medida, significa ser 芦poderoso禄: no tener que prestar mucha atenci贸n a lo que piensan y sienten quienes les rodean. Los poderosos emplean a otros para que lo hagan por ellos.

驴Y a qui茅n emplean? Principalmente, a los hijos de las clases trabajadoras. Aqu铆 creo que tendemos a estar tan cegados por una obsesi贸n (una idealizaci贸n rom谩ntica, me atrever铆a a decir) con el trabajo de f谩brica como paradigma de 鈥渢rabajo real鈥, que hemos olvidado a qu茅 se dedica la mayor parte de la mano de obra en realidad.

Al ser criaturas emp谩ticas, los humanos traducen el conocimiento en compasi贸n. Los ricos y poderosos, mientras tanto, pueden permanecer ajenos e indiferentes, porque ellos se lo pueden permitir. Numerosos estudios psicol贸gicos recientes lo han confirmado.

Incluso en los tiempos de Karl Marx o de Charles Dickens, los barrios obreros albergaban muchas m谩s criadas, limpiabotas, basureros, cocineros, enfermeras, conductores, profesores de escuela, prostitutas y vendedores ambulantes que obreros en las minas de carb贸n, en las plantas textiles o en las fundiciones de hierro. Y esa diferencia es a煤n mayor hoy en d铆a. Lo que consideramos como trabajo arquet铆picamente femenino 鈥揷uidar de personas, velar por sus deseos y necesidades, explicar, reconfortar, anticipar lo que el jefe quiere o est谩 pensando, por no mencionar el cuidado, la supervisi贸n y el mantenimiento de plantas, animales, m谩quinas y otros objetos鈥 representa una proporci贸n mucho mayor del trabajo realizado por las personas de clase obrera que martillear, tallar, cargar o cultivar.

Esto es as铆 no solo porque la mayor铆a de las personas de clase trabajadora son mujeres (ya que las mujeres son mayor铆a en el conjunto de la poblaci贸n), sino porque tenemos una visi贸n distorsionada incluso de lo que hacen los hombres. Tal y como los huelguistas del metro han tenido que explicar recientemente a los usuarios indignados, los 芦revisores禄 no solo se dedican a comprobar billetes: de hecho, pasan la mayor parte de su tiempo explicando cosas, arreglando problemas, buscando a ni帽os perdidos y cuidando de ancianos, enfermos y desorientados.

Pens谩ndolo bien, 驴acaso no es ese el sentido fundamental de la vida? Los seres humanos son proyectos de creaci贸n mutua. La mayor铆a del trabajo que realizamos, lo hacemos los unos para los otros; solo que las clases trabajadoras hacen una parte desproporcionada. Son las clases compasivas, y siempre lo han sido. Pero la incesante demonizaci贸n dirigida a los pobres por aquellos que se benefician de ese trabajo compasivo dificulta reconocerlo en un foro p煤blico como 茅ste.

Como hijo de una familia de clase trabajadora, puedo dar fe de que esto es lo que, de hecho, nos enorgullec铆a. Se nos dec铆a constantemente que el trabajo es una virtud en s铆 misma 鈥揻orma el car谩cter o algo as铆鈥 pero nadie se lo cre铆a. A muchos de nosotros nos parec铆a que el trabajo deb铆a evitarse m谩s bien, a menos que beneficiara a los dem谩s. Del trabajo que s铆 lo hac铆a, ya fuera construir puentes o vaciar orinales, pod铆as estar merecidamente orgulloso. Y hab铆a algo m谩s de lo que est谩bamos sin duda orgullosos: 茅ramos de esa clase de personas que cuidan las unas de las otras. Eso era lo que nos diferenciaba de los ricos, quienes, seg煤n percib铆amos la mayor铆a, apenas se molestaban en cuidar de sus propios hijos muchas veces.

Existe una raz贸n por la cual la mayor virtud burguesa es el ahorro y la mayor virtud de la clase trabajadora es la solidaridad. Sin embargo, 茅sta es precisamente la soga de la cual est谩 suspendida esa clase en la actualidad. Hubo un tiempo en el que preocuparse por la comunidad propia significaba luchar por la clase trabajadora en su conjunto. En aquellos a帽os, sol铆amos hablar de 芦progreso social禄. Hoy, estamos viendo los efectos de una guerra implacable contra la idea misma de 鈥榣a pol铆tica obrera鈥 o de la 鈥榗omunidad obrera鈥. Esto ha dejado a la mayor铆a de los trabajadores con pocos medios para expresar esa preocupaci贸n por los dem谩s, salvo dirigirla hacia alguna abstracci贸n artificial: 芦nuestros nietos禄 o 芦la naci贸n禄, ya sea a trav茅s del patrioterismo o de llamamientos al sacrificio colectivo.

Como resultado, todo se ha vuelto del rev茅s. Generaciones de manipulaci贸n pol铆tica han convertido finalmente ese sentido de solidaridad en una lacra. Nuestra compasi贸n por los dem谩s ha sido utilizada como arma contra nosotros. Y probablemente seguir谩 siendo as铆 hasta que la izquierda, que dice hablar en nombre de los trabajadores, empiece a pensar seria y estrat茅gicamente en qu茅 constituye, en realidad, la mayor parte de la actividad laboral y qu茅 virtudes ven en ese trabajo aquellos que lo realizan.

https://www.elsaltodiario.com/guerrilla-translation/preocuparse-demasiado-por-los-demas-la-maldicion-de-las-clases-trabajadoras