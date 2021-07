–

Grup Antimilitarista Tortuga July 10, 2021

Al llarg del transcurs de la hist貌ria hem conegut civilitzacions diferents, recordem algunes per situar-nos.

Homo primitiu que vivien damunt dels arbres, els seus fruits eren l鈥檃liment b脿sic.

Ca莽adors, una vegada van baixar dels arbres els humans anaven d鈥檜na banda a una altra cercant fruits i ca莽ant.

Diverses civilitzacions en diferents llocs del planeta, Antiga Mesopotamia, Antic Egipte, Els Maies i el asteques a Sud Am猫rica, natius organitzats amb tribus a Nord Am猫rica i l鈥檃ctual Canad脿.

L鈥檃ntiga Roma, aquest gran imperi que ning煤 podia pensar que acabaria, va esclatar

Conclusi贸: Tot neix, creix, madura i mor.

Ara el capitalisme com a civilitzaci贸, practicant el principi de creixement continuo est脿 xocant contra la realitat, el planeta 茅s finit, limitat, arrasar amb les mat猫ries b脿siques, aire, aigua, minerals, porta al col路lapse. Cada dia m茅s estudiosos, cient铆fics aix铆 ho van dient, per貌 la maquin脿ria arrasadora del propi principi no s鈥檃tura.

Hem de preparar la propera civilitzaci贸, alhora que actuem correctament donant i practicant alternatives.

Alternatives

Soberania aliment脿ria

Cal que les comunitats d鈥檃rreu del planeta es proposen i facin aliments prop del lloc on viuen i sense utilitzar adobs ni productes per matar les plantes i fauna que viu dels conreus, no dependre d鈥檃liments que venen de milers de quil貌metres o s贸n transg猫nics.

Retorn a noves formes de poblament

Potenciar els pobles petits i mitjans, amb cooperatives i ind煤stries lligades a la sostenibilitat, plaques solars, cooperatives de construcci贸 amb materials de la zona, tallers per reparar tota mena d鈥檃parells.

Plantar boscos

Boscos d鈥檃rbres de la zona clim脿tica corresponent, aqu铆 roures, alzines, oliveres, arbres fruitals. Tot 茅s una reserva d鈥檃liments, material de construcci贸 de mobles i panells per fer cases, carburant per escalfar i cuinar si cal.



Com es pot deduir s鈥檋a de decr茅ixer a les ciutats per redistribuir la poblaci贸 harm貌nicament arreu del territori.

Cura dels rius, mars, llacs, manantials

Cal tenir les aig眉es netes, de tot arreu, rius, mars, llacs, fonts.

Investigaci贸 de fonts d鈥檈nergia nets, cuines solars directes, plaques reutilitzables i reparables, reutilitzaci贸 de tots els materials.

Societats cooperatives, coordinades per zones i en contacte por cercles concentris a tot arreu del planeta.

Arbre Agull贸 i Guerra

Juliol del 2021