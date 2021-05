–

De parte de Terraindomite May 12, 2021 5 puntos de vista

Actualmente ha comenzado la propaganda inversa. Se dirá que los casos y las muertes por la fraudulenta “pandemia” están disminuyendo, y el permiso para para moverse, aunque apoyado con cautela por el Estado, se incrementará ligeramente, pero sólo temporalmente.

A las vacunas se les atribuirá el mérito de ‘ralentizar la propagación’, pero, por supuesto, esto es solo una mentira y una cortina de humo. Es la calma que precede la tormenta. Estas inyecciones tóxicas falsamente llamadas vacunas causarán un gran número de muertes en un futuro cercano.

Esto puede durar algunos meses o quizás este otoño, y seguramente durante más tiempo, pero el número de muertes debido a la naturaleza muy tóxica y mortal de todas las inyecciones de Covid-19 debilitará los “sistemas inmunológicos” de decenas de millones de personas o más, y causará daños irreparables. En ese momento, cuando las muertes aumenten enormemente, se culpará a otra cepa de este falso “virus”. Cuando esto ocurra, se promocionarán nuevas inyecciones aún más mortíferas, y el ciclo será interminable.

Esta es la forma de lograr el control total a largo plazo de esta población. Se basa en el miedo, por lo que surgirán nuevas amenazas de forma regular para perpetuar la dependencia del gobierno como salvador.

De hecho, lo más seguro es que haya amenazas adicionales y ataques multifacéticos a la psique del pueblo. Cada paso de este proceso traerá más sufrimiento, más miseria. Esta es la naturaleza de la bestia gobernante y, si su campaña tiene éxito, el pueblo será más fácil de controlar a medida que pase el tiempo.

Control social

El proyecto TrustStamp de Mastercard y la organización internacional Gavi es una aplicación que combina una identidad biométrica, una tarjeta de vacunación y un sistema de pago con reconocimiento biométrico. Durante la cumbre Global Vaccine Summit, sus promotores han anunciado que sería adaptado a la lucha contra el Covid19.

El “mundo del después” será el del seguimiento y la vigilancia totalitaria si no tenemos cuidado. Por supuesto, todo esto será por nuestro propio bien y seguridad.

Los tres primeros ladrillos de este sistema ya existen. Una pequeña precisión conspirativa: detrás de Gavi, uno de los promotores del proyecto, está Bill Gates. El mismo Bill Gates es muy partidario a la desaparición del dinero en efectivo y de la “sociedad sin dinero” en favor al pago totalmente digital. Para “ayudar a los pobres”, por supuesto…

La identidad biométrica controlada por Mastercard

Huellas dactilares o reconocimiento facial, no importa. Mastercard ya tiene una tarjeta de pago operativa que utiliza las huellas dactilares y que está muy cerca de comercializarse.

La tarjeta de vacunación en formato digital

Te has vacunado pero, ¿realmente eres tú? ¿No te dieron un certificado de complacencia? ¿Qué tipo o lote de vacunas te han inyectado? Para responder a estas preguntas de forma segura, ¿qué mejor que una tarjeta Wellness Pass unida a una tarjeta de identidad biométrica para que no sea falsificada?

El Wellness Pass es muy práctico: un auténtico sin-colas que te dará más seguridad en medio de toda esa gente potencialmente portadora de este sucio virus.

Porque Covid19 es una pandemia muy seria. Piénsalo: hay más de 156 millones de casos y 3.260.000 muertes en todo el mundo. Sabiendo que somos 7.800 millones de personas en el planeta, eso supone un 2% de personas contaminadas que tienen un 2% de posibilidades de padecerla. Esto supone una mortalidad global del 0,04%.

Identidad biométrica + tarjeta de vacunación + pago = prisión digital

Ante tal peligro, debemos tomar todas las precauciones para garantizar que podamos volver a movernos.

La fusión de reconocimiento biométrico – pago – vacunación es realmente la solución ideal.

¿Quiere tomar un avión o un tren, alquilar un coche, asistir a un espectáculo, cruzar una frontera? Sólo tienes que sacar una sola tarjeta.

Pero, ¿por qué una tarjeta? ¿Por qué no un chip implantado? Es mucho más cómodo, ¡no puedes perderlo, por muy aturdido que estés! Por cierto, ¿no estás atrasado en tus impuestos? Se deducirán directamente a partir de los datos de tu microchip. Cada una de tus compras podría facturarse con un impuesto variable en función de tus ingresos. La retención fiscal es mucho más fácil.

Disturbios civiles

Además del aumento del control y de múltiples posibles amenazas, los disturbios civiles, la violencia – a veces promovida y apoyada políticamente, otras fruto de la rabia y la desesperación – e incluso las guerras se convertirán probablemente en algo normal, y esto conducirá a más cierres y medidas extremas del estado policial que prevalecerán en todas partes, especialmente en las áreas de alta concentración de población. Cuanto más intenso sea este aparente caos, más pesada será la mano del Estado.

Debido a esta calma puesta en escena, muchos creen falsamente que todo volverá a lo que se llama ridículamente “normalidad”, y que la destrucción de la economía y el sistema financiero no forman parte de los objetivos deseados por la clase dirigente, y no para traer el reino de la abundancia o el omnia sunt comunia, sino porque este opresivo y caduco modelo ya no les vale y nos van a endosar otro aun peor. Pensar en “la vuelta a lo normal” es un grave error de cálculo, ya que para completar esta toma de posesión de la sociedad, los sistemas financieros y monetarios actuales deben colapsarse.

El control de las propiedades y de las personas, la digitalización de todo el dinero y las transacciones monetarias, así como la captura y el control de todas las necesidades vitales, como los alimentos y la energía, deben lograrse antes de cualquier objetivo de control. Esto requiere empezar de nuevo y reestructurar completamente todos los aspectos de la existencia. Esta agenda no puede ser cumplida por ninguna reforma marginal de este sistema social y económico, de ahí el término de los oligarcas, “reconstruir mejor”.

Los repugnantes medios de comunicación, dirigidos y manipulados por los grandes fondos de inversión, la CIA y la clase gobernante, no dejarán de fomentar la división extrema entre las masas.. Esto ha sido un trabajo fácil hasta la fecha, ya que el rebaño ha mordido el anzuelo de sus amos…

En el caso de la estafa de Covid, es imperativo olvidar la amenaza percibida y concentrarse en el juego final buscado. El control total del pueblo es el objetivo, y una vez que la mayoría lo sepa, la solución debería ser obvia.

La única solución viable a nuestros problemas es la unidad en la desobediencia, y la negativa a aceptar cualquier mandato emitido por este cártel criminal llamado Estado.

Esta estrategia puede destruir a los autores de este fraude sin, tal vez, recurrir a la violencia extrema que, en las circunstancias actuales de militarización intensa, rearme mundial y tecnologización militar, sólo puede conducir a la muerte, la destrucción y la derrota. Por simple que parezca, es la respuesta más poderosa posible, y sólo requiere que uno busque la independencia asumiendo la responsabilidad personal de sí mismo, de su familia y de su propia libertad. Para ayudar a los demás, para recuperar la cordura, cada uno de nosotros debe primero ayudarse a sí mismo, y evitar cualquier esfuerzo por someterse a los demás o participar en la idiotez colectiva. Levántate y afronta la adversidad como individuo, o déjate engullir por un mar de ignorancia colectiva y locura totalitaria. Si no tenemos cuidado, este mundo orwelliano es lo que nos espera.

Amigos de la libertad, despertad.

“No he nacido para ser forzado. Respiraré a mi manera. Veamos quién es el más fuerte”. ~ Henry David Thoreau, Sobre el deber de la desobediencia civil

Fuentes:

Gary D. Barnett

Comment la surveillance totale de la société s’imposera en Occident à la faveur de l’après-COVID- lecourrierdesstrateges

verdadypaciencia.com