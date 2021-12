–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga December 28, 2021 85 puntos de vista

Correu Tortuga – Centre Delà s

El militarisme es presenta de diferents maneres en la nostra societat i des de les institucions es fomenta aquesta normalització de la seguretat militarista com si no existissin altres opcions i perspectives des de les quals construir la seguretat de les persones. L’informe “Preparats per a la guerra. Com el militarisme impregna les nostres societats” és una obra coral, amb un total de 16 autores que provenen de diferents à mbits, des de l’activista fins a l’acadèmic, i que han realitzat una breu anà lisi sobre les maneres en què el militarisme qualla i impregna en diferents aspectes de la nostra societat, i per això s’ha abordat la temà tica en quatre blocs: la militarització de la política, de l’à mbit humanitari, de l’educació i el llenguatge, i dels territoris. A pesar que som conscients que són molts els espais i territoris que queden per analitzar, aquest informe pretén ser una aproximació a aquesta anà lisi.

Coordinador: Jordi Calvo

Editora: Ainhoa Ruiz

Autores: Xavier Bohigas, Adrián Caballero, Diego Checa Hidalgo, Tica Font, Tomàs Gisbert, Davi Montesinos, Anna Montull Garcia, Pere Ortega, Alejandro Pozo Marín, Juan Carlos Rois, Ainhoa Ruiz, Ma Gabriela Serra, Camino Simarro Ortiz, Edgard Vega, M. Koldobike Velasco Vázquez

Pots consultar i descarregar el resum executiu en català i en castellà i l’informe complet en català i en castellà .