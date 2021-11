–

De parte de SAS Madrid November 2, 2021 65 puntos de vista

Nuestras playas tal y como las conocemos pueden tener los d铆as contados. Los expertos vaticinan un aumento del nivel del mar de entre 30 y 40 cent铆metros, aunque se consiga limitar el calentamiento global a los 1,5 grados respecto al per铆odo preindustrial, tal y como establece el Acuerdo de Par铆s. Y no en 100 a帽os. En 30. A priori, puede parecer una subida 铆nfima, pero es suficiente para que desaparezcan muchas playas espa帽olas, sobre todo, de la cuenca mediterr谩nea y que el turismo de sol y playa se convierta en un reducto del pasado, en un pa铆s eminentemente tur铆stico. Y los cient铆ficos coindicen: este aumento es irreversible, y se帽alan al incremento de la temperatura del aire y al deshielo de los polos como las principales causas.

Ahora mismo, el objetivo m谩s inmediato pasa por conseguir que no se cumplan los pron贸sticos m谩s pesimistas, que auguran un incremento de m谩s de cinco metros del nivel del mar para finales de este siglo y todo ello, en el marco de la Cumbre del Clima que empieza hoy, con la que se espera que los pa铆ses lleguen a acuerdos concretos para detener el calentamiento global. Y tal como reconoc铆a esta semana la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen: “El punto de partida no es bueno”, y es que la ONU cree que si no reducimos las emisiones de CO2 a la mitad, la temperatura acabar谩 aumentando casi 3 grados.

15 ciudades espa帽olas, entre los puntos m谩s afectados por la subida del mar

Se estima que contamos con 19.900 kil贸metros de zonas inundables, seg煤n el Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica. Una herramienta de visualizaci贸n de la NASA recoge las ciudades espa帽olas que resultar铆an m谩s afectadas por este incremento del nivel del mar y distingue entre escenarios m谩s favorables y menos favorables. Estos datos son aproximaciones y pueden variar en funci贸n de las trayectorias que sigan las emisiones de carbono en el futuro: en un escenario hipot茅tico en el que se cumplan los acuerdos alcanzados cinco a帽os atr谩s y la temperatura vaya a aumentar solamente este 1,5, la regresi贸n del mar en Barcelona, por ejemplo, ser铆a 0,25 cent铆metros en 2050, de casi medio metro en 2100.

De igual modo, partimos de unos 铆ndices dif铆ciles de mitigar: Seg煤n un informe del Instituto de F铆sica de Reino Unido (IOP Science), aunque se frenaran ahora mismo todas las emisiones de CO2, el di贸xido de carbono hallado en la atmosfera incrementar铆a el nivel medio del mar unos dos metros en los pr贸ximos siglos.

La regresi贸n de Barcelona

La capital catalana nos sirve como referencia para explicar una situaci贸n que se dar谩 en gran parte de nuestra costa: “En alg煤n momento, antes de 2100, Barcelona no tendr谩 playa”, se帽alaba Miriam Garc铆a, doctora arquitecta, paisajista y t茅cnico urbanista. La experta explica que las playas de Barcelona no reciben sedimentos a trav茅s del mar ni de los r铆os, y que el agua vaya ganando terreno lleva aparejado un incremento muy fuerte de la erosi贸n y un mayor impacto de los temporales: “Un incremento de entre 60 u 80 cent铆metros combinado con las olas de cinco metros que se prev茅n, pueden conllevar una regresi贸n de las playas de unos 30 metros, y que en efecto, la playa desaparezca si no se alimenta artificialmente”.

Los 30 o 40 cent铆metros de aumento que se esperan para 2050 “parecen pocos, pero pueden ser la diferencia entre un ecosistema costero sano y una marjal salinizada, porque a esos cent铆metros hay que sumarle el terreno que el mar gana con los temporales” que cada vez ser谩n m谩s frecuentes y da帽inos, comentaba el ambient贸logo, Andreu Escriv谩. De hecho, el 煤ltimo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Clim谩tico (IPCC) se帽ala que los eventos extremos como los temporales, que antes ocurr铆an una vez cada 100 a帽os, podr铆an ocurrir cada a帽o en 2100.

Jordi Maz贸n, doctor en f铆sica y profesor de la UPC, apelaba a la necesidad de como ciudadanos “ser conscientes de que este aumento de casi medio metro va a hacer que el paisaje costero se modifique completamente. Adem谩s, buena parte de la poblaci贸n espa帽ola vive en la costa, y esto va a afectar fundamentalmente al turismo y nos vamos a tener que adaptar”.

M谩s temporales y m谩s extremos

驴Por qu茅 hay tanta insistencia por parte de la comunidad cient铆fica en que la temperatura solo suba 1,5 grados en vez de dos con respecto a los valores preindustriales? Jos茅 Miguel Vi帽as, meteor贸logo de Meteored, explica que si ya estamos asistiendo a fen贸menos extremos como los temporales, las DANAS o las tormentas, “con medio grado m谩s, el impacto ser铆a much铆simo mayor” y afectar铆a directamente a las costas, ya que el aire de la superficie mar铆tima “se calienta y contiene mayor cantidad de vapor de agua y m谩s energ铆a”.

“Los temporales son cada vez m谩s frecuentes e intensos y con el aumento del nivel del mar, penetran m谩s adentro de las zonas urbanizadas”, comentaba Maz贸n. De igual modo, a esta problem谩tica cabe sumarle la dificultad de los ecosistemas para regenerarse cuando los sacude un fen贸meno extremo. El profesor comentaba que “temporales siempre ha habido”, pero ahora la regeneraci贸n de las costas “ya no existe”. Citaba zonas, como el delta del Ebro, en el que el mar invadi贸 la costa con el temporal Gloria en enero del 2020, y posteriormente engull贸 la arena que se utiliz贸 para regenerar la playa de forma artificial. “Tenemos un problema con la reversi贸n de la costa en la Pen铆nsula Ib茅rica”, sentenciaba.

En el caso de las infraestructuras, Escriv脿 manifestaba la necesidad de replantearse las obras que se llevan a cabo para reparar los paseos mar铆timos que se da帽an tras los temporales: “No tiene sentido reconstruir algunas zonas cada 3 a帽os porque se van a volver a destruir. Es mas inteligente invertir dinero en una zona de amortiguaci贸n de impactos para darle espacio al mar y olvidarnos de este cortoplacismo: con una barrera no lo vamos a solucionar”. En definitiva, dise帽ar nuevas estrategias para luchar contra el cambio clim谩tico. De hecho, con olas de cinco metros, seg煤n explicaba Miriam Garc铆a, la playa de la Barceloneta “se inundar铆a frecuentemente” afectando a infraestructuras e inmobiliario urbano. Por su parte, Escriv脿 conclu铆a: “Si el planeta se calienta dos grados, antes o despu茅s instalaciones como el aeropuerto de Barcelona o el puerto de Val猫ncia desaparecer谩n”.

A escala internacional

“Hay otras realidades en otros pa铆ses que van a pasarlo muy mal, como por ejemplo en Ocean铆a, con islas a cero metros sobre el nivel del mar o los pa铆ses del Sudeste Asi谩tico y eso significa la inmigraci贸n directa”, comentaba Maz贸n.

Seg煤n Climate Central, si continuamos la ruta de emisiones actual, 50 ciudades quedar铆an anegadas por el aumento incesante del nivel del mar y estar铆an en peligro m谩s de 800 millones de personas que viven en 谩reas costeras, el 10% de la poblaci贸n mundial. Asimismo, ocho de las diez naciones con mayor riesgo son asi谩ticas, entre ellas, India, Vietnam, Indonesia y China. De hecho, en China, uno de los pa铆ses m谩s contaminantes, aproximadamente 43 millones de personas viven ahora en zonas que se inundar谩n a finales de este siglo.

La inminente reinvenci贸n de la costa

“Necesitamos reinventar el modelo de costa” comentaba Miriam Garc铆a: “Adaptarnos a los nuevos escenarios redise帽ando las zonas costeras con medidas basadas en la naturaleza, humedales o arrecifes sumergidos, entre otras”. “En los pr贸ximos a帽os va a cambiar el modelo de costa tal y como lo conocemos, van a desaparecer muchas playas y los paseos mar铆timos que hemos construido”, conclu铆a.

Jos茅 Manuel Vi帽as se帽alaba que “el cambio clim谩tico es el mayor reto al que nos hemos enfrentado jam谩s”, una “pandemia silenciosa” seg煤n Monz贸n y sus efectos, entre los que se incluyen los grandes aumentos del nivel del mar, tardar谩n a帽os en desarrollarse, pero sin duda vendr谩n determinados por las acciones que tomemos ahora y hoy.

Enlace relacionado CadenaSer.com (31/10/2021).