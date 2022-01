–

En la pasada pascua militar la ministra de Defensa espa帽ola celebraba el desvelo militar espa帽ol, lejos de sus casas y familias, por velar por la paz mundial.



Pero los indicadores del 铆ndice de paz global que publica el Institute for Economics and Peace desde 2007 demuestra que la paz global y la seguridad humana no aumentan significativamente en el planeta.

Han pasado ya 21 a帽os del Siglo XXI, pero la paz con contenidos no goza de buena salud en el planeta. Seg煤n el informe 芦Global peace index 2021禄 y por lo que respecta a 2021, los indicadores de paz mundial han retrocedido en 73 de los 163 pa铆ses contemplados, y se han mantenido, con ligeras mejoras de un 0麓07% en otros diez, con estancamientos bien f茅rreos en el resto.

Los grandes paladines de la paz mundial no son, como cabr铆a esperar, los pa铆ses calificados como m谩s pac铆ficos en el ranking mundial, ni tampoco los Estados donde m谩s crece la paz vinculada a la justicia. Ni EE. UU, ni las grandes potencias europeas, ni ninguno de los pa铆ses de la ONU con derecho de veto, est谩n en los primeros cinco puestos del 铆ndice mundial de paz; puestos que se reparten entre Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Portugal o Eslovenia.

Los conflictos provocados por el juego geopol铆tico mundial en Afganist谩n, Yemen, Siria, Sud谩n del Sur o Irak, por ejemplo, convierten, seg煤n dicho informe, a estos ex贸ticos lugares en los pa铆ses menos pac铆ficos del mundo, galard贸n que gozan desde al menos 2010.

Al lado de un panorama mundial nada pac铆fico, llama la atenci贸n la preocupaci贸n/injerencia de las potencias principales del planeta, cuando no su implicaci贸n militar o en la venta/carrera de armamentos, en estos lugares.

Junto a la mentira que se esconde en la idea de paz oficial, otros estrepitosos fracasos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, la crisis clim谩tica o las constantes agresiones del orden neoliberal a la seguridad humana hacen sospechar que en realidad las grandes potencias trabajan contra las aspiraciones de vida, justicia y paz de la humanidad. Pareciera que los Estados que se consideran el culmen del progreso con una mano firman paz y con la otra hacen todo lo contrario. Su paz no es nuestra paz.

Es opini贸n extendida que existe una evidente relaci贸n entre la mayor铆a de los conflictos violentos que el planeta soporta hoy y los intereses geoestrat茅gicos y econ贸micos de las grandes potencias y de sus aliados. En unos casos, porque las grandes potencias son los verdaderos causantes y promotores de os conflictos; en otros porque aprovechan su agravamiento para un reposicionamiento de sus intereses y en un tercer lugar porque el propio caos e ingobernabilidad global que caracteriza a nuestro sistema global hace de combustible para que los pa铆ses empobrecidos sufran las consecuencias de nuestro modo de vida, sin despreciar, en todos ellos, el papel de est铆mulo que juegan las industrias militares, siempre bien dispuestas a nutrir de armamento (y, dicho sea de paso, de deuda) a cualquiera que lo solicite y a hacer con ello un suculento negocio.

La propagaci贸n del relato de la inseguridad y el miedo que forma parte del mito capitalista y de su verdad m谩s esencial, ser谩n la otra cara de la moneda con la que los se帽ores de la guerra (generales, pol铆ticos, banqueros y especuladores, vendedores de armas y otros espec铆menes indecorosos) acompa帽an sus cat谩logos de armamento 芦pr锚t a porter禄 y su paz (nuestras guerras, las que empiezan aqu铆 y acaban allende).



Con este ruido de fondo he querido preguntarme por dos elementos que conciernen al Estado espa帽ol y que est谩n presentes de alg煤n modo en algunos de los conflictos internacionales actuales: la presencia de tropas espa帽olas y la venta de armas espa帽olas.

Cada cual puede sacar conclusiones como mejor le parezca. La m铆a es que cuando las casualidades son tan repetitivas hay que sospechar que no son tan casuales como parece. Y en lo que se refiere a la conducta de nuestra industria militar (incluidos los vergonzantes apoyos p煤blicos que recibe y los viajes de negocios que realiza de la mano de nuestras autoridades) y la participaci贸n militar en el exterior, el beneficio de la duda se perdi贸 hace ya mucho tiempo.

Adelanto que, seg煤n yo lo veo, el env铆o de tropas con su parafernalia a los escenarios de conflicto sirve m谩s al adiestramiento militar espa帽ol y a los intereses militares del bloque occidental que a la causa de la paz, pero tambi茅n para exhibir el arsenal de armas Made in Spain con el que Espa帽a ha alcanzado el triste honor de ser la s茅ptima potencia en el mercado de armas.

De este modo, la guerra, su preparaci贸n, su prevenci贸n, la pacificaci贸n y toda la caja de herramientas del militarismo vienen a ser un gran negocio que ofrece oportunidades de promoci贸n a los militares, reconocimiento a nuestra clase pol铆tica poco reconocida en el 谩mbito internacional por cuestiones m谩s decorosas y generosos ingresos a la industria militar.

He recogido algunos de los conflictos violentos con derivadas militares que las distintas agencias internacionales reconocen como tales y que, aunque los medios de comunicaci贸n suelen obviarlos o utilizarlos con sensibleras pero aviesas intenciones, siguen en pie y provocando miles de v铆ctimas y de sufrimiento.

Los he agrupado de un modo tal vez caprichoso. Ve谩moslos:

1) Conflictos en el oriente medio. He contemplado en este caso los siguientes lugares implicados:



a. Afganist谩n



b. Irak



c. Israel/ Palestina /L铆bano



d. Yemen



e. Siria

2) Conflictos en el Sahel y Africa occidental: aqu铆 he metido varios lugares implicados y de una conflictividad 芦difusa禄, que tiene mucho que ver con el posicionamiento neocolonial de la UE y unos intereses bien codiciosos por parte de 茅sta y de los actores europeos m谩s comprometidos en el Sahel (Francia y Espa帽a):



a. Camer煤n



b. Eritrea



c. Etiop铆a



d. Gab贸n



e. Kenia



f. Mali



g. Mozambique



h. Rep煤blica Centroafricana



i. Somalia



j. Senegal



k. Costa de Marfil



l. Cavo Verde



m. Sud谩n

3) Conflicto magreb铆/saharaui, donde contemplo:



a. La guerra entre Marruecos y la rep煤blica saharaui



b. La conflictividad entre Marruecos y Argelia



c. La alianza entre Argelia y Mauritania ante la agresividad de Marruecos.

4) Conflicto Ucraniano

5) Conflicto irresuelto de Colombia.

6) Mozambique.

Se puede discutir si a estos conflictos podemos a帽adir otros, como la lucha por el dominio pac铆fico entre EE. UU y China, o la confrontaci贸n cada vez m谩s elocuente entre Rusia y EE. UU y sus aliados. Son conflictos difusos donde el alineamiento de Espa帽a es evidente. No en vano mantenemos un tratado de cooperaci贸n militar con EE. UU que permite la utilizaci贸n de bases militares americanas en Espa帽a. Tambi茅n formamos parte de la OTAN que sigue las directrices de EE. UU y somos una de las 芦potencias禄 m谩s proactivas en la implicaci贸n militar de la UE, pero no lo hemos contemplado de forma directa.

He intentado hacer una descripci贸n superficial y somera, que por supuesto 煤nicamente pretende poner en situaci贸n y no es un an谩lisis del conflicto en s铆. Espero que los expertos y activistas m谩s implicados en cada uno de ellos sepan perdonar la simplificaci贸n.

Vayamos a los cuadros comparativos que me resultan de esta comparaci贸n.

Conflictos en Oriente medio









Las principales caracter铆sticas de nuestra implicaci贸n en la zona son, por una parte, el seguidismo en estos conflictos de las directrices marcadas por EE. UU y la OTAN, el estrechamiento de relaciones con los pa铆ses del golfo, principalmente Araba Saud铆, la participaci贸n militar directa en el L铆bano bajo la excusa de apoyo a la paz y la poco escrupulosa venta de armas a pa铆ses que hacen uso de ellas en las guerras desencadenadas. No en vano Arabia Saud铆 es uno de nuestros principales clientes actuales y uno de los principales actores y promotores de la militarizaci贸n de estos conflictos.

Puede considerarse adem谩s que, a caballo entre oriente medio y la regi贸n oriental del Sahel, la participaci贸n espa帽ola en las operaciones de vigilancia del 铆ndico (operaci贸n Atalanta) ha sido un buen escaparate para los barcos de guerra espa帽oles que tanta ilusi贸n le hacen a Arabia Saud铆. En su d铆a tambi茅n se interesaron por los barcos de Navantia Qatar, Kuwait o Emiratos Arabes.

Oriente medio, por otra parte, ha sido un escenario importante para la venta de armas espa帽olas a la regi贸n, dentro de la escalada de armamentos en que la misma se ha embarcado. As铆, nuestra clientela comprende a Om谩n (31 millones de euros de ventas en munici贸n de artiller铆a y 153,5 millones autorizados en 2020), Emiratos Arabes (8,20 millones en munici贸n en el mismo a帽o y 60 millones autorizados m谩s), Barein (7,9 millones de ventas en 2020), Catar (2,36 millones), Kuwait (1,42 de ventas y 0,68 de autorizaciones), Jordania (0,17) e incluso Egipto, a quien hemos vendido en el primer semestre de 2021 por importe de otros 11,3 millones en repuestos y hemos autorizado otros 17,05 millones m谩s.

A lo que parece, el conflicto generalizado en oriente medio ha sido un buen escaparate para que nuestra tropa destacada en la zona exhiba sus capacidades militares y los se帽ores de la guerra hagan negocio vendiendo armas a troche y moche.

Conflicto del Sahel y Africa occidental





Espa帽a mantiene una estrategia militar que denomina de Fronteras de Seguridad Avanzada.

Conforme a la misma, el Sahel constituye una de nuestras fronteras de seguridad, lo que justifica el inter茅s militar por esta frontera.

La principal caracter铆stica de nuestra pol铆tica de defensa en la zona es la importante unidad de acci贸n con Francia, antigua potencia colonial de gran parte de la misma, y el papel activo de nuestro ej茅rcito y del espionaje militar en la zona.

La posici贸n de Espa帽a en el Golfo de Guinea tiene tambi茅n mucho que ver con la enorme riqueza en materias primas de la zona (caladeros marinos e hidrocarburos especialmente) y con el inter茅s espa帽ol en promover un control de los flujos de personas con intenci贸n de migrar hacia Europa.

Espa帽a cuenta con un Plan de Diplomacia de la Defensa que fija el 谩rea del golfo de guinea, 谩frica occidental como una de las prioridades para la defensa espa帽ola.

Entre los objetivos del plan, se encuentran:

Intensificar las visitas de autoridades a la zona. Potenciar las visitas de unidades navales y ejercicios en la zona. Explorar las posibilidades de ofrecer actividades relacionadas con la reforma del sector de defensa y seguridad. Contribuir al aumento de la capacidad de vigilancia y seguridad mar铆tima con Senegal y Cabo Verde. Participar activamente en las actividades que lleven a cabo la OTAN o la UE y que tengan los mismos objetivos, especialmente el Partenariado de Paz y Seguridad Uni贸n Europea – Uni贸n Africana.





Al margen de ello, Espa帽a ha realizado diversos convenios de cooperaci贸n militar con gran parte de los pa铆ses del Sahel y del Golfo de Guinea por medio de los que les ha transferido material militar en forma de cooperaci贸n, en parte para que ejerzan, en nuestro nombre, una pol铆tica de control migratorio.

Tambi茅n participa en el proyecto de la UE de 芦Arquitectura Yaund茅禄, con el que la UE se ha establecido en el Golfo de Guinea desde 2019 como proveedor de 芦seguridad mar铆tima禄.

Conflicto Magreb铆/ saharaui





El norte de Africa constituye un 谩rea especialmente sensible para los intereses de la UE y de Espa帽a, seguidista en general de la pol铆tica marcada por la anterior gran potencia colonial francesa.

Para Europa el Magreb es una regi贸n de relevancia espacial como exportadora de mano de obra barata y como estado tap贸n frente a la zona del Sahel y aplica pol铆ticas de cooperaci贸n econ贸mica y militar con los pa铆ses de esta regi贸n.

Espa帽a mantiene dos ciudades aut贸nomas en Marruecos que son fuente de litigio interestatal. Igualmente fue potencia colonial de una franja de marruecos, donde se emple贸 con brutalidad en una guerra que definitivamente perdi贸 y donde se curtieron gran parte de los oficiales militares, incluyendo al dictador Franco, que protagonizaron el golpe militar del 1936, la guerra civil y la posterior dictadura. A su vez Espa帽a fue potencia colonial del Sahara Occidental, que lleg贸 a ser considerada una provincia espa帽ola antes de abandonarla a su suerte en la decadencia de la dictadura, incumpliendo, desde entonces, los deberes que tiene te贸ricamente en la descolonizaci贸n de esta regi贸n occidental de Africa.

Marruecos ocup贸 una gran parte del territorio saharaui y reivindica su anexi贸n y a pesar de existir un mandato de la ONU para la realizaci贸n de un refer茅ndum de autodeterminaci贸n, se niega a permitirlo.

En la actualidad hay una guerra no declarada entre Marruecos y la rep煤blica saharaui, esta con el apoyo pol铆tico de Argelia y Mauritania.





Conflicto de Colombia









Conflicto de Mozambique









驴Conclusiones?

Cada cual puede sacar las suyas.

Yo me pregunto si es casualidad que en la mayor铆a de los conflictos que en 2022 seguir谩n activos y que hemos repasado Espa帽a participe con tropas bajo mandato ONU, OTAN, UE o por propia iniciativa y que la industria militar espa帽ola tenga una significativa presencia.

驴Ser谩 que tiene una explicaci贸n alternativa, como por ejemplo que, dado el compromiso que nuestros pol铆ticos no se cansan de repetir de Espa帽a en la paz mundial, resulta l贸gica su presencia en cuanto conflicto exista y que la venta de armas espa帽olas no tiene que ver con nada?

Como digo, cada cual que saque sus conclusiones.