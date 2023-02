–

De parte de Traficantes February 9, 2023 247 puntos de vista

Presentaci贸n de la publicaci贸n ARCHIVO PR脕CTICAS COLABORATIVAS 01

Introducen: Diego Peris (colectivo Todo por la Praxis), Pablo Espa帽a (colectivo Democracia)

Intervenciones: Carmen Lozano Bright, periodista, investigadora y gestora cultural; Laura de la Colina, docente e investigadora, y Luis Navarro, fil贸sofo y escritor.



La presente publicaci贸n es un trabajo de investigaci贸n y archivo sobre pr谩cticas colaborativas en la intersecci贸n del arte, la arquitectura y el activismo.

La publicaci贸n se estructura con una introducci贸n te贸rica de Luis Navarro que aborda las pr谩cticas colaborativas desde la idea de un giro pragm谩tico en la representaci贸n. 鈥淟os movimientos sociales de nuevo cu帽o son conscientes de que el campo de batalla no se da solo en el terreno pol铆tico, sino sobre todo en el plano cultural y en las costumbres, y han incorporado usos […] reservados al artista, apropi谩ndoselos para un uso social鈥. El texto propone un sesgo interpretativo, que como cualquier otro puede ser cuestionado desde perspectivas distintas y ser uno de los motivos de debate.



Desde un enfoque m谩s ligado a la experiencia se investigan distintos proyectos relacionados con el arte, la educaci贸n y el territorio (Ram贸n Parramon): 鈥渆l arte necesita hibridarse para abordar nuevas cuestiones si quiere mantenerse vivo鈥; el uso de la arquitectura y el urbanismo social desde posturas de resistencia a su institucionalizaci贸n con la llegada del municipalismo (Yoya Dur谩n y Todo por la Praxis); la memoria de dos d茅cadas de activismo y arte social a trav茅s de los trabajos de Las Agencias hasta el colectivo Enmedio pasando por Yomango (Le贸nidas Mart铆n); y las pr谩cticas colaborativas en el 谩mbito de Madrid entre los a帽os 2000-2019 y su relaci贸n con el contexto pol铆ticocultural (Daniel Villegas y Laura de la Colina).

Otra parte de la publicaci贸n corresponde con la selecci贸n de proyectos espec铆ficos, tanto hist贸ricos como en curso, que entran dentro del campo de estudio del archivo, como el trabajo del colectivo No Azwar en las protesta contra la guerra bajo el gobierno de Aznar (Noaz), los proyectos desarrollados por la Plataforma de Artistas Antifascistas (Pablo Espa帽a), el movimiento de ocupaci贸n y/o reactivaci贸n de solares en el estado espa帽ol (Carmen Lozano), el trabajo de comunicaci贸n y dise帽o del Sindicato de Manteros de Madrid (Byron Maher), o la la confluencia de flamenco y activismo de Flo 6×8 (Francisco Aix Garc铆a).



Por 煤ltimo se recogen distintos materiales incorporados al archivo de pr谩cticas colaborativas, que han sido en parte financiados por el Instituto Do It Yourself, de los colectivos En Contingencia, Sitesize, El Gato con Moscas y Straddle 3.