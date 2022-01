–

January 26, 2022

Presentaci贸n Azufre (Pepitas de Calabaza, 2021). Con la autora Bibiana Cand铆a. Otras ponentes por confirmar.

Azucre. Una Epopeya. Galicia, 1853. El invierno m谩s lluvioso de la historia ha destrozado las cosechas y una epidemia de c贸lera empieza a hacer estragos entre la poblaci贸n. Orestes, el T铆sico, el Ra帽eta y Trasdelr铆o, el Comido, Tom谩s el de Coru帽a y muchos otros rapaces que anhelan un futuro mejor para ellos y sus familias deciden abandonar sus hogares y partir rumbo a Cuba para ganarse la vida en las plantaciones de ca帽a de az煤car. Pero ese viaje les tiene reservado un calvario que sus c谩ndidas mentes jam谩s habr铆an sido capaces de imaginar.

Azucre es el relato novelado de la aut茅ntica historia de mil setecientos j贸venes que viajaron a Cuba para trabajar y terminaron vendidos como esclavos por obra de Urbano Feij贸o de Sotomayor, un gallego afincado en la isla que, aprovechando la situaci贸n de necesidad de sus compatriotas, promovi贸 una campa帽a de colonizaci贸n blanca y sustituci贸n de la mano de obra llevada desde 脕frica.

Estas p谩ginas estremecedoramente hermosas, hipn贸ticas y evocadoras, alejadas de informes oficiales y fr铆os an谩lisis, dan voz a los silenciados de este terrible suceso que en su momento constituy贸 un aut茅ntico esc谩ndalo y que la memoria no puede ignorar.

Bibiana Candia (A Coru帽a, 1977) es escritora. Ha publicado los poemarios La rueda del h谩mster, Las trapecistas no tenemos novio, el libro de relatos El pie de Kafka y el artefacto narrativo Fe de erratas. Colabora de manera regular con Jot Down, Letras Libres y The Objective. Azucre es su primera novela.