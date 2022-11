–

November 3, 2022

PRESENTACI├ôN CAMPA├ĹA MICROMECENAZGO/CROWDFUNDING

FONDO PARA LA DEFENSA JUR├ŹDICA CONTRA LOS POL├ŹGONOS E├ôLICOS

EN CANTABRIA

El 3 de Noviembre se ha celebrado una Rueda de Prensa en la que varias personas del equipo de trabajo de la campa├▒a, incluidos miembros de colectivos vecinales contra los pol├şgonos e├│licos han detallado los contenidos.

Por orden de intervenci├│n, estos son los mensajes que han transmitido:

Presentaci├│n de la campa├▒a: ÔÇťeste fondo va a ser una primera bolsa de resistencia para el primer pol├şgono que salga, de tal forma que no nos pille sin organizar. Luego necesitaremos el compromiso de toda la sociedad civil para seguir recopilando m├ís fondos. No queremos que nos pase como en Galicia, que ya hay dos pol├şgonos montados, aunque a posteriori se hayan declarado como ilegales.ÔÇŁ

ÔÇťConstruir pol├şgonos e├│licos es un asesinato de nuestros suelos f├ęrtiles, opuesto a la preservaci├│n de la biodiversidad y opuesto a la conservaci├│n de acu├şferos y otros recursos h├şdricos.ÔÇŁ

ÔÇťLa defensa de la Sierra del Escudo es firme y cada vez con m├ís apoyos, la vecindad de los pueblos afectados ha manifestado su rechazo mayoritario a la instalaci├│n del pol├şgono e├│lico. Consideran que sus montes, sus manantiales y su salud no tienen precioÔÇŁ.

ÔÇťLa soluci├│n no est├í en seguir construyendo molinos, paneles solares flotantes, biog├ís, etc, tenemos que aprender a aprovechar o recuperar lo que ya tenemos, no podemos seguir favoreciendo el consumo infinito en un planeta finito. La experiencia nos est├í demostrando que el pueblo coordinado, unido y movilizado, consigue paralizar todos estos da├▒inos e innecesarios pol├şgonos energ├ęticosÔÇŁ.

Presentaci├│n de la campa├▒a

Se ha detallado la Campaña que ya está en la Plataforma gofund.me:

FONDO PARA LA DEFENSA JUR├ŹDICA DE CANTABRIA, organizado por Colectivos Vecinales Antie├│licos de Cantabria.

ÔÇťEl objetivo inicial son 6000 euros, pero vamos a seguir recaudando dinero por otras v├şas y seguramente tengamos que ir ampliando lo requerido tirando de apoyos de ayuntamientos y otras v├şas de financiaci├│n. Somos simplemente colectivos vecinales y personas implicadas en la lucha contra los e├│licos que nos estamos movilizando frente a esta amenaza como podemos con los recursos que tenemos.ÔÇŁ

Se ha informado de sentencias en territorios como Asturias, Castell├│n o Galicia. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos da herramientas para paralizar proyectos, ya que un ayuntamiento ha sido capaz de parar un pol├şgono e├│lico en su municipio, aunque tuviese la DIA e informes de la comunidad aut├│noma favorables.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha paralizado dos pol├şgonos gracias a la solicitud realizada por dos asociaciones, ADEGA y Pet├│n do Lobo. A Pet├│n do Lobo no se le ha solicitado fianza por ser una asociaci├│n peque├▒a, con fines ambientales y sin ├ínimo de lucro. Es una buena noticia, porque confirma que podemos optar a justicia gratuita desde asociaciones vinculadas a las plataformas con finalidad ambiental y con pocos recursos econ├│micos.

Castell├│n. Los apenas 150 habitantes de Vilar de Canes han dicho que NO de forma contundente a la instalaci├│n de 5 aerogeneradores en su t├ęrmino municipal a trav├ęs de una consulta popular autorizada por el consejo de ministros. Son diferentes maneras de actuar frente al oligopolio el├ęctrico.

Impactos directos e indirectos

Impactos directos, los más obvios:

Ca├şdas de aspas, incendios, deshielo. Muertes de aves y murci├ęlagos por las aspas. Destrucciones vegetales, humedales/turberas.

Impactos Indirectos:

Pistas, desmontes, materiales, transporte. P├ęrdida de suelo (del propio pol├şgono e├│lico y circundante). Contaminaci├│n de aguas y suelos. Efecto barrera tanto para aves como para mam├şferos. Humanizaci├│n de territorios que no deber├şan estarlo. Estr├ęs en animales. Disminuci├│n de cr├şas y camadas. Disminuci├│n de poblaci├│n (humana). Geol├│gicos, hidrol├│gicosÔÇŽ, Paisaje. Patrimonio. Socioecon├│micos y m├ís si contamos con repotenciaciones, mantenimiento, desmantelamiento de los propios e├│licos y dem├ís infraestructuras necesarias como l├şneas de evacuaci├│n o subestacionesÔÇŽ

Construir pol├şgonos e├│licos es un asesinato de nuestros suelos f├ęrtiles, opuesto a la preservaci├│n de la biodiversidad y opuesto a la conservaci├│n de acu├şferos y otros recursos h├şdricos. Se pone en juego la salud y la calidad de vida de la poblaci├│n (qu├ę decir ya de la de la fauna y flora), en pos de grandes macro instalaciones, gestionadas por empresas multimillonarias, que dudosamente, parece que vengan a ayudar a la gente, m├ís bien a obtener beneficio a costa de sus recursos y entorno. Para dejar ruina, a├║n m├ís despoblamiento y un territorio agujereado y marcado por gigantes estructuras, con todo lo que su instalaci├│n conlleva. Un territorio agrario y rico que se transforma en suelo industrial, lleno de pistas que atraviesan los montes y todo lo que en ellos un d├şa hubiera, incluso acu├şferos que riegan nuestras huertas y nuestras gargantas.

¿Cómo se piensa frenar el despoblamiento si a un vecino se le pone un armatoste a menos de 1km de su casa? ¿O en su finca donde tiene su ganado? ¿O en los terrenos comunales o de las juntas vecinales? ¿O detrás de su casa rural que quizá sea su modo de vida?

Los aerogeneradores no solo amenazan la vida en los pueblos, donde ocupan el cordal de sus monta├▒as, sus prados y est├ín muy pr├│ximos a sus barrios, tambi├ęn las ciudades est├ín amenazadas. El agua que llega a los grifos de las ciudades viene de esos manantiales que brotan de nuestras monta├▒as.

┬┐Qu├ę ocurrir├şa, cuando excavando la tierra para la cimentaci├│n se destruya un manantial? ┬┐O un corrimiento de tierra cambie el curso de un r├şo o un regato? Nuestros regatos y nuestros r├şos cada vez tienen menos caudal, muchos en verano est├ín secos. Si desv├şan el curso de los manantiales, ┬┐llegar├í el agua a nuestros grifos en las ciudades?

Actualizaci├│n de la situaci├│n del PE El Escudo, mapa de ayuntamientos, JJVV y Concejos que se han posicionado en contra de los PE.

Mapa con los ayuntamientos, concejos y juntas vecinales posicionadas en contra de la instalaci├│n de e├│licos en su territorio.

La SIERRA DE ESCUDO se est├í defendiendo del pol├şgono e├│lico a TODOS los niveles:

Ya se est├í DEFENDIENDO JUR├ŹDICAMENTE: La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria present├│ el 26.09.22 un escrito de reiteraci├│n de NULIDAD del P.E. El Escudo a la CROTU y la interposici├│n de recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional.

Por otra parte, la vecindad de los pueblos afectados en Campoo de Yuso, Aguayo, Luena y Molledo, ha manifestado su RECHAZO MAYORITARIO a la instalaci├│n del pol├şgono e├│lico. Consideran que sus montes, sus manantiales y su salud no tienen precio. No quieren venderlos a grandes multinacionales el├ęctricas y han votado en sus plenos y concejos un NO MAYORITARIO a las instalaciones del PE El Escudo. Esta oposici├│n se ha trasladado, para su conocimiento, al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de Espa├▒a.

Además, personal competente de varias universidades está demostrando la importancia ambiental de la Sierra del Escudo, donde existe una inmensa red interconectada de turberas y hábitat húmedos alimentados por manantiales y flujos de agua DE RELEVANCIA INTERNACIONAL que, además, forman parte de un área protegida a nivel europeo: La Red Natura 2000.

Consumo infinito en un planeta finito.

Alicia Valero (profesora de la Universidad de Zaragoza, instituto CIRCE (Centro de Investigaci├│n Recursos y Consumos Energ├ęticos, autora de Thanatia, los l├şmites minerales del planeta) y Pedro Prieto (ingeniero y miembro de la Asociaci├│n para el Estudio de los Recursos Energ├ęticos, EREN) nos recuerdan que esto que llaman renovables dependen de materiales escasos y cr├şticos (cobre, litio, tierras rarasÔÇŽ) que provienen de pa├şses como Chile, Bolivia, Congo, China, donde las condiciones laborales y medioambientales que rodean su tratamiento son terribles; adem├ís dependen de los combustibles f├│siles desde su extracci├│n, transporte, construcci├│n, mantenimiento y respaldo en la red el├ęctrica.

Marga Mediavilla, (Dra. Ciencias F├şsicas, profesora de la Universidad Valladolid y miembro del Grupo de Energ├şa, Econom├şa y Din├ímica de Sistemas, GEEDS) se├▒ala que los pol├şgonos e├│licos van dirigidos s├│lo a la producci├│n de electricidad, (20% del consumo mundial de energ├şa). La capacidad l├şmite a la que se podr├şa llegar estar├şa entre el 30%-40%.

Alemania, primera potencia europea en e├│lica (Espa├▒a es la 2┬¬): en 2021 y tras m├ís de 20 a├▒os de implantaci├│n masiva de molinos, s├│lo el 3,5% de su consumo energ├ętico total proviene de energ├şa e├│lica. Ahora est├í desmontando molinos e incluso pueblos para extraer carb├│n en minas a cielo abierto.

Antonio Turiel, (F├şsico y Matem├ítico, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Cient├şficas, CSIC) remarca que el mercado el├ęctrico espa├▒ol est├í saturado: 116GW instalados, el consumo medio es de 28GW y bajando, la implantaci├│n actual en funcionamiento de e├│lica es de 30 GW. La Tasa de Retorno Energ├ętico (la relaci├│n entre la cantidad de energ├şa invertida en un proceso y la energ├şa obtenida) de la e├│lica es moderada.

Edgar Ocampo (Profesor universitario y experto en energ├şa) nos recuerda que todo este proceso de supuestas energ├şas verdes no ha conseguido hacer disminuir el aumento de las emisiones en el mundo, incluso en Europa, pese a la deslocalizaci├│n de empresas hacia otros continentes.

Tenemos que aprovechar o recuperar lo que ya tenemos, la soluci├│n no est├í en seguir construyendo molinos, paneles solares (ahora flotantes), biog├ís, hidr├│geno ÔÇťverdeÔÇŁ, etc. Porque no podemos seguir favoreciendo el consumo infinito en un planeta finito. La experiencia nos est├í demostrando que el pueblo coordinado, unido y movilizado, consigue paralizar todos estos da├▒inos e innecesarios pol├şgonos energ├ęticos.