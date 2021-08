–

El 24 de agosto Orlando Carriqueo en car谩cter de Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro con el patrocinio letrado de la Dra. Andrea Reile perteneciente a la Liga de Derechos Humanos de la Argentina se ha hecho la presentaci贸n en la Fiscal铆a Federal de Viedma por la distribuci贸n de panfletos frente a las oficinas del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Ind铆genas sita en la calle 25 de mayo al 120 en la ciudad de Viedma.

Se exige una investigaci贸n para esclarecer los hechos asimismo se solicita la remisi贸n del expte de una denuncia anterior que se encuentra en la Fiscal铆a de la dra. Silvia Litle en Bariloche entendiendo que pueden tener relaci贸n con este y otros hechos que se han producido en los 煤ltimos tiempos. Se solicita el secuestro de las cintas de las c谩maras de vigilancia de la zona, de la misma manera que se ha hecho reserva para acudir a organismos internacionales.

Adjuntamos parte de la presentaci贸n registrado en la Fiscal铆a Federal bajo el N掳 47438/2021

鈥淨ue vengo a denunciar el hecho ocurrido en la Ciudad de Viedma, Capital de la provincia de R铆o Negro. El d铆a 20 de agosto de 2021 en las inmediaciones de las instalaciones de CODECI aparecieron en la v铆a p煤blica, calle 25 de mayo y Sarmiento, panfletos donde se resalta la palabra BASTA y RAM, con la consigna de Aniquilar el accionar del terrorismo separatista de los anarco-mapuches de la RAM enemigos de la Naci贸n y del pueblo argentino鈥. Adem谩s, esta consigna venia acompa帽ada con simbolog铆a NAZI la inscripci贸n de Alerta Nacional鈥

鈥淓ste acto constituye una verdadera provocaci贸n y amenaza al Pueblo Mapuche. En este sentido y como titular del 贸rgano que nuclea la representatividad de una diversa gama de comunidades de la Regi贸n, R铆o Negro, es que me veo en la obligaci贸n de denunciar estos hechos aberrantes y discriminatorios. Es necesario mencionar aqu铆, que la conducta racista, con la amenaza de aniquilaci贸n de un pueblo, es violatoria de la violaci贸n a normas internacionales como el convenio de la OIT n掳169, la Convenci贸n contra la discriminaci贸n racial, las normas contenidas en nuestra Constituci贸n Nacional. Por todo esto es que me reservo y reservo para el Pueblo Mapuche la posibilidad de recurrir a organismos internacionales鈥.

鈥淓sta no es la primera acci贸n discriminatoria, intimidante y amenazante contra el pueblo Mapuche en la provincia de R铆o Negro. El d铆a 16 de marzo se envi贸 una denuncia a la direcci贸n de correo electr贸nico de la Fiscal铆a federal de Bariloche (fisfed-bch@mpf.gov.ar) donde se denunci贸 el accionar de la se帽ora Patricia Bullrich, el senador nacional Alberto Wereltinek y al sr. Miguel 脕ngel Pichetto por discriminaci贸n, e intimidaci贸n al pueblo Mapuche. La denuncia no tuvo asidero en la fiscal铆a a pesar de ser acompa帽ada con una serie de documental donde quedaba en evidencia la clara provocaci贸n de los sujetos denunciados. Considero que este hecho est谩 vinculado con el anterior. Es la se帽ora Bullrich la que ha creado la idea de la RAM y es ella y sus seguidores quienes criminalizan de forma constante cualquier presencia de representantes de Pueblos originarios. El pueblo Mapuche ha sido sometido no solo a un genocidio no reconocido aun desde la fundaci贸n del estado argentino, sino que adem谩s en estos tiempos es constantemente amenazado e intimidado por grupos racistas que cobardemente se esconden en el anonimato.鈥

鈥淧ETITORIO: 鈥 Se tenga por presentado en el car谩cter antes mencionado. 鈥

鈥 Se investigue el hecho denunciado como un hecho de discriminaci贸n racial, intimidatorio y amenazante.

鈥 Se pida secuestro de las im谩genes que pudieron grabar las c谩maras de seguridad que se encuentren en la zona, ya sea que pertenezcan a la v铆a p煤blica o bien sean de particulares.

鈥 Se le solicite a la fiscal铆a de Bariloche a cargo de la fiscal LITTLE SYLVIA CINTIA, env铆e las actuaciones presentadas en fecha 16 de marzo de 2021, por causas similares a la aqu铆 denunciada.鈥

Esperamos que la vara de la Justicia sea la misma con la que nos miden a nosotrxs.

Defendemos el territorio, porque somos parte del territorio.

Marichiweu marichiweu!!!!

Fiske Menuco, 24 de agosto de 2021

