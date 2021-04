–

El pasado 7 de abril estaba convocada la RLT de AtoS Spain por RRHH a una reuni贸n para informar sobre los resultados de la encuesta realizada por el instituto Great Place To Work en 2020.



La encuesta se ha realizado a 1788 personas de AtoS Spain y, seg煤n la empresa, s贸lo se han incluido a las que estaban activas en la fecha que se prepar贸. Seg煤n eso no se ha incluido a las personas que estaban de baja, en ERTE o inactivas por otras razones. Sorprende la escasa participaci贸n ya que contest贸 el 51%, es decir, un 9% menos que el a帽o anterior a pesar de los numerosos correos que se enviaron a la plantilla insistiendo en su realizaci贸n.

La representaci贸n de la empresa nos se帽ala que el instituto GPTW destaca las “fortalezas” y se incluyen los resultados de las respuestas positivas sin incluir las neutras o las negativas, destacando aquellos datos que han mejorado m谩s respecto al a帽o anterior. En CGT pensamos que hay que valorar las mejoras, pero tambi茅n que hay que fijarse en los resultados negativos ya que si no se mira lo que est谩 mal nunca se arreglar谩. Es como si tienes colesterol, pero no haces nada para controlarlo, alg煤n d铆a sufrir谩s las consecuencias negativas sin siquiera haber intentado solucionarlo.

En la presentaci贸n que nos muestran la informaci贸n no est谩 desagregada por g茅nero, ni tampoco por a帽os de antig眉edad, tal como estaba en la encuesta del a帽o 2018. Aburre hasta lo indecible tener que recordar continuamente a esta direcci贸n que la perspectiva de g茅nero hay que incluirla en todos los aspectos de la compa帽铆a, incluidos todos los informes, estudios, estad铆sticas… que se hagan. Adem谩s, es una acci贸n del Plan de Igualdad firmado por la direcci贸n de la empresa que debe cumplir. Pues nada, que no hay manera, esto es lo que les importa la Igualdad aunque firmen los planes.

Respecto a los datos de la encuesta es de se帽alar que el Global Perception es del 35%, que quiere decir que el 65% de la plantilla tiene una percepci贸n neutra o negativa de la compa帽铆a. La presentaci贸n de RRHH se centra en los datos que han mejorado, pero cabe resaltar que por debajo del 50% est谩 la credibilidad de la empresa, el respeto, la ecuanimidad y el orgullo.

Dos cuestiones que consideramos cruciales a las que, redondeando, el 70% responde de forma negativa, son:

– Los superiores saben llevar el negocio de una forma competente – Los superiores tienen una visi贸n clara de hacia d贸nde va la organizaci贸n y de c贸mo llegar

Parece que alguien no est谩 haciendo bien su trabajo y quiz谩 se lo deber铆an hacer mirar.

Tambi茅n resultan muy interesantes los resultados de algunas preguntas que est谩n por debajo del 20% de valor positivo, es decir, m谩s del 80% opina de forma negativa:

– Recibimos un pago justo por nuestro trabajo – Los ascensos son para los que m谩s se lo merecen

Decimos lo mismo que para las dos anteriores, alguien no est谩 haciendo nada bien las cosas 驴o s铆?

Y, por 煤ltimo, la pregunta que describe si esto sirve para algo con s贸lo 18% de respuestas positivas:

– He experimentado los resultados positivos de los planes de mejora de GPTW

Y eso que la encuesta se lleva realizando desde 2013.

En resumidas cuentas, la empresa ve positivo que sus indicadores hayan mejorado respecto al a帽o 2019 aun teniendo en cuenta que hay un colectivo numeroso que particip贸 el a帽o anterior y no ha participado en 茅ste, pero no sabemos qu茅 colectivo es. Por otro lado, no valora la parte contraria ya que solo 42 preguntas de 107 superan el 50% de positividad.

Como plantilla de esta empresa cabe preguntarse 驴alguien de esta direcci贸n se cuestionar谩 por qu茅 tienen estos resultados o les dar谩 todo igual? Para obtener la respuesta solo hay que ver c贸mo act煤an con las subidas salariales, vacaciones, ERTE, propuesta de Teletrabajo, subidas de categor铆a, permisos retribuidos, conciliaci贸n… en fin: reconocimiento cero, ecuanimidad cero, respeto cero y derechos laborales cero.