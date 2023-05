–

Apoyo internacional a los objetores de conciencia y desertores

Casi 50.000 firmas entregadas en Berl铆n en el D铆a Internacional de la Objeci贸n de Conciencia. 鈥La objeci贸n de conciencia es un derecho humano. Esto incluye el derecho al asilo.鈥

(Connection e.V. 15/05/2023)

En el D铆a Internacional de la Objeci贸n de Conciencia de este a帽o, 30 organizaciones de Europa pidieron protecci贸n para todos aquellos que rechazan el servicio militar en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Durante un acto festivo, se entregaron a la Comisi贸n Europea en Berl铆n casi 50.000 firmas de la campa帽a #ObjectWarCampaign recogidas en la plataforma WeMove.eu. La presentaci贸n de la petici贸n estuvo acompa帽ada de discursos de invitados nacionales e internacionales de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, acciones adicionales y m煤sica.

Presentaci贸n de firmas el D铆a Internacional de la Objeci贸n de Conciencia

Rudi Friedrich, Connection e.V.: “Los desertores y objetores de conciencia de Ucrania, Rusia y Bielorrusia deben tener garantizada la protecci贸n de los refugiados en la Uni贸n Europea. Hace tiempo que es necesaria una protecci贸n sustancial para todos los que rechazan la guerra”.

Maria Alexandrova, Movimiento de Objeci贸n de Conciencia, Rusia: “Seamos voces de paz frente a la guerra y la opresi贸n. Digamos la verdad contra la censura. Defendamos la no violencia en medio de la guerra. De este modo, apoyamos a los objetores de conciencia de hoy y allanamos el camino hacia el futuro”.

Yurii Sheliazhenko, Movimiento Pacifista Ucraniano, en un mensaje de saludo: “Os insto a apoyar la #ObjectWarCampaign. Ucrania ha suspendido el derecho a la objeci贸n de conciencia. La Uni贸n Europea debe reafirmar en茅rgicamente el respeto del derecho humano a la objeci贸n de conciencia e insistir en que Rusia, Bielorrusia y Ucrania tambi茅n respeten este derecho humano. Los derechos humanos son la base de una paz justa”.

Olga Karatch, Nash Dom, Bielorrusia: “S贸lo podemos ganar en esta guerra si aceptamos NO luchar, si NO hablamos el lenguaje de la guerra y el odio, si NO aceptamos la idea de que los derechos humanos no significan nada, que no son universales”.

Tareq Alaows, PRO ASYL: “El asilo es un derecho humano. Esto incluye el derecho a la objeci贸n de conciencia. Es intolerable que la Uni贸n Europea quiera socavar el acceso al derecho de asilo. Las personas que huyen del servicio militar de un r茅gimen terrorista tambi茅n se enfrentan al rechazo en sus fronteras bajo los planes de la UE.”

Michael Zimmermann, Grupo de Trabajo Protestante para la Objeci贸n de Conciencia y la Paz (EAK): “No matar谩s, dice la Biblia. Nadie debe ser obligado a disparar contra una persona en contra de su conciencia. Quienes por ello eluden el servicio militar necesitan nuestro apoyo y una generosa concesi贸n de asilo”.

Videorreportaje de la acci贸n del 15 de mayo de 2023

Unas 80 personas participaron en el acto central frente a la Comisi贸n Europea. Juntos conmemoraron a aquellas personas que reivindican el derecho a la objeci贸n de conciencia -el derecho a negarse a matar- y de este modo participan activamente en la resistencia desde abajo. Es el caso de cientos de miles de personas en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Desertan, se niegan a servir, rechazan 贸rdenes o eluden el reclutamiento.

Por ello, las organizaciones participantes piden a los gobiernos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania que pongan fin inmediatamente a la persecuci贸n de los objetores de conciencia y los desertores. Esperan que la UE y el gobierno alem谩n abran las fronteras y protejan a los objetores de conciencia y desertores de Rusia, Bielorrusia y Ucrania mediante el derecho de asilo.

La campa帽a fue un claro aviso para detener la guerra en Ucrania y reforzar la resistencia en todos los bandos. Lo m谩s destacado fue la entrega de casi 50.000 firmas, recogidas durante la campa帽a #ObjectWarCampaign y recibidas por representantes de la Comisi贸n Europea.

Alliance for Protection and Asylum for Conscientious Objectors from Russia, Belarus and Ukraine, May 15, 2023

Weeks of actions to International Day of Conscientious Objection were initiated by act for transformation; Arbeitsgemeinschaft Dienst f眉r den Frieden (AGDF); Arbeitskreis Asyl Tribsees; Armin T. Wegner Gesellschaft e.V.; Aseistakielt盲ytyj盲liitto, Finland; BOCS Civilization Planning Foundation, Ungarn; Church and Peace – Ecumenical Peace Church Network in Europe; Connection e.V.; Deutsche Friedensgesellschaft 鈥 Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK); European Bureau for Conscientious Objection (EBCO); Ev. Arbeitsgemeinschaft f眉r Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK); Federation of Social Defense; Fl眉chtlingsrat Niedersachsen e.V., Friedensb眉ro Salzburg, Austria; graswurzelrevolution; Hessischer Fl眉chtlingsrat; Internationale der Kriegsdienstgegner*innen (IDK); International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), Germany; International Fellowship of Reconciliation (IFOR); Komitee f眉r Grundrechte und Demokratie e.V.; Lebenshaus Schw盲bische Alb e.V.; Movement of Conscientious Objectors, Russia; Nash Dom, Belarus; NaturFreunde Deutschlands; Netzwerk Friedenskooperative; pax christi 鈥 German Section; Pro Asyl; Ukraine Pacifist Movement; Vicdani Ret 陌zleme, Turkey; War Resisters鈥 International;

