March 8, 2023

El jueves 9 de marzo la sede de la FAL acogerá la presentación del libro Arde Babilonia. Música, subculturas y antifascismo en Gran Bretaña de 1958 a 2020. Contaremos con la presencia de su autor, músico y activista Rick Blackman, quien homenajea los tres movimientos que, desde la música, intentaron frenar el auge del fascismo en Gran Bretaña: Stars Campaign for Interracial Friendship (años cincuenta), Rock Against Racism (finales de los 70) y Love Music Hate Racism (dos primeras décadas del siglo XXI).

Acompañando a Rick Blackman estarán el escritor y periodista Jacobo Rivero, y Miguel Ángel Fernández (FAL), en una mesa que profundizará sobre el papel que desempeño el rock y sus subculturas frente al fascismo.

Arde Babilonia nos muestra como por tres ocasiones en los últimos sesenta años los movimientos musicales han jugado un papel fundamental a la hora de frenar el auge de los partidos fascistas en Gran Bretaña: Stars Campaign for Interracial Friendship en los años cincuenta; Rock Against Racism a finales de los setenta; y Love Music Hate Racism en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Este libro es un homenaje a esos tres movimientos musicales y a los músicos, activistas y subculturas juveniles que los hicieron posibles; además, brinda un análisis profundo del auge de los movimientos fascistas modernos y las estrategias políticas necesarias para combatirlos. Sinopsis de Desacorde Ediciones .

¿Cuando? Jueves 9 de marzo.

¿Horario? 19:30 horas.

¿Dónde? Calle de las Peñuelas, 41. Metro Acacias o Embajadores.

