March 6, 2023

El jueves 9 de marzo la sede de la FAL acoger├í la presentaci├│n del libro Arde Babilonia. M├║sica, subculturas y antifascismo en Gran Breta├▒a de 1958 a 2020. Contaremos con la presencia de su autor, m├║sico y activista Rick Blackman, quien homenajea los tres movimientos que, desde la m├║sica, intentaron frenar el auge del fascismo en Gran Breta├▒a: Stars Campaign for Interracial Friendship (a├▒os cincuenta), Rock Against Racism (finales de los 70) y Love Music Hate Racism (dos primeras d├ęcadas del siglo XXI).

Acompañando a Rick Blackman estarán el escritor y periodista Jacobo Rivero, y Miguel Ángel Fernández (FAL), en una mesa que profundizará sobre el papel que desempeño el rock y sus subculturas frente al fascismo.