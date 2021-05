–

Primera presentación del libro de

Práxedis G. Guerrero en España.

Personalmente me encanta ver que un

trabajo de Práxedis (el primero en España si no me engaño) sea presentado por

los compañeros de la CNT-AIT de Albacete.

La gente que esté cerca asistan. Práxedis

Guerrero y su memoria es preciso recuperarla todo lo que es posible, y el

trabajo del compañero Ignacio es sin duda alguna un aporte muy bueno en ese

sentido.

¡Viva la memoria historia del

anarquismo!