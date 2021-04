El próximo viernes 23 de abril tendrá lugar en la sede de nuestra fundación la presentación del libro La Mecha: Historias de política y rock vol.1. Sin duda, un evento especial pues será retransmitido en directo a través del programa de radio 100FUEGOS.

Contaremos con la presencia de su autor, Santi Escribano, y del editor del libro, Julio Gómez (Ovejas Negrax) en un acto que será presentado y moderado por la periodista Laura L. Ruiz.

Como decíamos, el evento será retransmitido en directo por el equipo de radio 100Fuegos; un formato que aportará mayor dinamismo y en el que repasaremos diferentes anécdotas y curiosidades que rodean el lanzamiento de La Mecha: Historias de política y rock vol.1, disponible el día de su presentación en la FAL. Os dejamos una breve sinopsis del libro:

¿Qué pasó en el Lieja? ¿Y en el Hotel Monbar? ¿Por qué bailamos tanto repitiendo el nombre de Sarri? ¿Tiró el heavy metal el muro de Berlín? ¿Cuándo pudo la momia de Lenin acabar en Parla?

El pasado antinazi del estilista Vidal Sassoon. Los “troubles” de Irlanda del Norte. Palmolive abriendo a Joe Strummer las puertas de Andalucía. El maravilloso viaje de Gloria Fuertes. El latido inmortal de Maravillas Lamberto, las hermanas Fandiño, Gladys del Estal, Aitor Zabaleta, David Martín, Guillem Agulló o Carlos Palomino.

Treinta historias donde política y rock se dan la mano, al ritmo de grupos de aquí y allá, de ahora y siempre: The Clash, Kortatu, Berri Txarrak, Dropkick Murphys, RIP, Soziedad Alkohólika, System of a Down, Non Servium, Reincidentes, Kop, Obrint Pas, Zoo, Moscow Death Brigade, Stiff Little Fingers, Su Ta Gar, Scorpions, Sin Dios, Boikot, The Baboon Show, El Corazón del Sapo, Dakidarría, 4 Skins, Kuero, Black 47, Eina, Núcleo Terco y Los Chicos de Molly… con el espíritu incendiario del programa de radio 100Fuegos. Prendemos la mecha.