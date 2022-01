–

De parte de Editorial Imperdible January 29, 2022

Amiguessss!!!! Se viene planazo de s谩bado de la manita de muches amigues. Lo organizamos La Romer铆a Vegana, monitoras del Atreyu, algunes amigues y yo!!!

El s谩bado 5 de febrero habr谩 evento anticapacitista y antiadultista en La Biblioteca Carnaval y Barbarie.

Calle Pico Moncayo 22. Metro: Puente de Vallecas.

A las 17.00 empezamos con espacio para pekes, con cuentacuentos anticapacitistas y muchas ganas de jugar.

A las 18.00 la presentaci贸n de mi librito, Lucha contra el capacitismo. Anarquismo y capacitismo.

Y a partir de las 19.30 musikita y cenita hecha por la Romer铆a Vegana (C/Pico Moncayo, 22)

IMPORTANTE:

鈿狅笍 trae tu mascarilla

鈾 el espacio es accesible para personas que vayan en silla de ruedas

馃 la cenita es vegana y con opci贸n sin gluten

鉀 no se permitir谩n actitudes de mierda ni ning煤n tipo de violencia, as铆 que no asumas el g茅nero de nadie (ni de les pekes), les pekes tienen el mismo derecho que tu a estar en la biblio as铆 que respeta su juego y su espacio, los babosos no son para nada bienvenidos, tu lenguaje capacitista se puede quedar fuera鈥

Un abracito super fuerte y nos vemos las caritas prontito!

@itxiguerra