–

De parte de Lobo Suelto June 27, 2023 340 puntos de vista

Estamos ante un libro sensorial.

Contenido y forma, relato y paisaje, entorno atemporal.

De la India Munni Bai s贸lo tiene el nombre, porque podr铆a ser de cualquier sitio; pero desayuna leche mig谩.

La jungla india muta en la Sierra Morena. Ambig眉edad territorial, ninguna referencia que nos oriente ni en tiempo ni en espacio; nada de su historia en el poema, ni en la austera noticia de su muerte en el peri贸dico.

Ni el nombre del autor en la cubierta.

驴De qu茅 agarrarse, pues? De lo que los sentidos nos brindan, a cada instante.

Nos vemos en el espejo en el que Munni Bai se mira mientras se pinta, el labial recorriendo de un lado a otro su boca, olemos el ajo fri茅ndose en la taberna, el tufillo del vientre que se descompone, o铆mos a la locutora del telediario; sentimos el lugar que ocupa el sue帽o. Nos penetran las balas que buscan sitio en su carne. Tanta sed y la cantimplora agujereada por una bala. Solo queda el refugio incierto de la jungla.

Hasta los besos all铆 imaginados tienen una arquitectura vegetal.

Queremos morirnos con ella, no queremos morirnos a煤n, como ella.

Revolotear su muerte nos ayuda a anticipar la nuestra, que siempre tratamos de posponer. O al menos demorar, enlentecer ese momento.

驴Se mezclan los personajes, se entrecruzan, son varios? 驴O es que simplemente Munni Bai son tantas, somos tantas, huyendo a trav茅s del tiempo?

Me recuerda otras muertes lentas, violentas, eternas, sudamericanas, selv谩ticas; como la del peruano Javier Heraud, aquel joven poeta guerrillero que escrib铆a que no ten铆a miedo de morir entre p谩jaros y flores. Y asi lo encontraron las 19 balas que le metieron en medio de aquel rio anticipado. 鈥淵o no me r铆o de la muerte, sucede simplemente que no tengo miedo de morir entre p谩jaros y 谩rboles鈥.

Imposible no pensar en Munni Bai como una maquis de cualquier lugar, buscando refugio entre matorrales p贸stumos.

El insondable bolso de una mujer: balas y maquillaje. Las municiones de Munni Bai.

Que la muerte me encuentre sonriendo, imagina y calcula mientras se pinta los labios. Si la vida est谩 hecha de finales, ir a su encuentro con la sonrisa con carm铆n, aunque sea desdibujado.

Orgullo planetario / dignidad podrida, as铆 enmarca Pepe Lara este relato.

Munni Bai escupe aquello en lo que se atraganta; y ya no quiere que se le atore en la bruma de lo que acaba. La poes铆a vuelve digno casi cualquier gesto.

1200 polic铆as para 50 bandoleros 驴parece mucho, verdad?

Pasiones locas, pasiones alegres, desatadas e incomprendidas. Pasiones que podr铆an ser nuestras, paraje ajeno y a煤n tan familiar.

Jugar con la forma

Una dicha que Pepe Lara nos ofrezca esta nueva versi贸n escrita y dibujada en tantas capas, desde aquel original en espa帽ol y manuscrito en andaluz y ahora adem谩s, habiendo trabajado una tipograf铆a en el ordenador, hasta alcanzar una forma que lo dejara satisfecho, jugando y probando con signos y s铆mbolos existentes, para dar al fin con la sonoridad del habla andaluza, que 茅l imaginaba, hecha escritura.

Procura algo que sea sencillo de leer, pero que luzca elegante, no cerrado. Y as铆 llega a una escritura tipogr谩fica como poes铆a visual.

Buscar la belleza de la escritura. Nada de haches mudas, dice Pepe; ni de zetas, ni de kas ni de qus.

No se buscan reglas ling眉铆sticas, sino poes铆a visual. No hay reglas, o s贸lo hay algunas, que pueden cambiar. M谩s a煤n, se trata de evitar tantas reglas, con sus otras tantas excepciones. Procura no adherirse a normas en las que no se reconoce, que no son pr谩cticas, f谩ciles. Ni v, ni w. La ye reemplaza la elle. La i reemplaza la ye, se escribe como se pronuncia.

Siempre cerca de la escritura 谩rabe. Caligraf铆a, cultura, tradici贸n, tan pr贸ximas como el polvo del desierto; ya no renegar de eso.

Aqu铆 no hubo ni invasi贸n, ni expulsi贸n. Basta de mentiras. Basta de unificar lo diverso.

Todo empez贸 porque se cansaba de escribir las s finales, que claro, en andaluz no se pronuncian.

Un andaluz dice madrug谩, pero escribe madrugada. Por eso se parece al ingl茅s, bromea, no se dice como se escribe.

Me consta que fueron a帽os de buscarle la vuelta. Versiones sucesivas y simult谩neas, noches y d铆as perge帽ando otros modos de mostrar sus formas.

Afirmar el habla de su madre. 鈥淎s铆 dec铆a mi madre鈥, aclara cada tanto.

Iruya, taller de libros en la C贸rdoba de Andaluc铆a

En este taller se cre贸 esta segunda edici贸n de Munni Bai, que como podemos suponer, podr铆a no ser la definitiva.

Pepe Lara se encuentra en las figuras de imprentero, artesano, editor, poeta gr谩fico.

Obra literaria, autor y soporte f铆sico, entramados. Recuerda las publicaciones cartoneras de Buenos Aires.

No es meramente una imprenta ni una editorial. Cada ejemplar es diferente. Se hace lo que hace falta; nada sobra, nada se tira. Se trata de un proceso de producci贸n de un invaluable trabajo manual y de dise帽o; y que acerca al autor la posibilidad de editar de manera muy accesible.

Se llega as铆 a un libro de autor, de ejemplares diferenciados, en ediciones numeradas; obra conceptual, en constante experimentaci贸n, de edici贸n abierta.

Asistimos a la multiplicaci贸n bella e inexacta de un original.

Munni Bai se presentar谩 el mi茅rcoles 5 de julio a las 18.45 hs en el Museo del libro y de la lengua. Auditorio David Vi帽as. Las Heras 2555.

Intervienen: Agustina Abad铆a, Mercedes Figallo, Claudia L贸pez Mosteiro, Pepe Lara.

Manuscrito de Munni Bai, de Pepe Lara.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado