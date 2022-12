–

De parte de ANRed December 13, 2022 212 puntos de vista

El viernes 16 de diciembre a las 19 hs tendrá lugar en el Club Atlético Temperley, la presentación del libro: “Temperley Tiene Historia. Primera parte”. Historia de los barrios de Villa Sastre, Villa La Perla, Villa Galicia, Villa Cabred, Villa La Paz, Temperley Centro, Barrio Moderno, Villa Moderna y barrio El Triángulo. Por ANRed

En principio, la página de facebook “Temperley Tiene Historia”, luego el libro nacieron con el objetivo de investigar y difundir nuestra historia local, en función de reconstruir una memoria común que permita apropiarse del territorio, construir lazos de afecto y compromiso mutuo, convirtiendo el espacio habitado, en un lugar de significación colectiva y personal. La investigación de la historia de nuestros barrios se basó en registros orales y visuales de los propios vecinos que dieron lugar a nuevas temáticas y a actores sociales no visibilizados en la historia oficial, permitiendo así, recuperar múltiples segmentos de la memoria colectiva. También se utilizó fuentes escritas y de archivos periodísticos.

La presentación, a cargo de los autores, contará con la presencia de los músicos R. J. Gauna, músico multintrumentista, el primero en el país interpretando el estilo “one man band” (hombre orquesta), Horacio Avilano, destacado guitarrista local dentro del mundo del tango y Nicolás Lapine, guitarrista, trompetista y compositor local que refleja el sentir del conurbano. También acompañará la presentación, Pepe Piesco, integrante del Departamento de Cultura, Marcelo Guzzardi del departamento de Derechos Humanos y Leandro Alva, escritor y docente de Temperley.

La tarea emprendida por Leandro Juárez, Fernando Navaridas, Patricia Miriam Rodríguez y Manfred Heidecker en la reconstrucción de la génesis de nuestros barrios, a través de la voz de los vecinos fue un proceso que se llevó a cabo durante cuatro años consecutivos.

Los miembros del colectivo Temperley Tiene Historia son:

PATRICIA MIRIAM RODRÍGUEZ nació en Buenos Aires en 1959 en el Hospital Luisa C de Gandulfo. Es profesora de Letras, bibliotecaria e investigadora. Durante más de veinte años fue recopilando diversos testimonios que construyen la memoria de los compañeros desaparecidos de Temperley y Turdera. Dicho trabajo derivó en la publicación del libro “Las ideas no se matan”. Prologado y presentado por Osvaldo Bayer. El segundo libro, “La osadía de construir poder popular”, rearma la historia invisibilizada de la década del 70 en nuestro país. También reconstruye la historia de las organizaciones sociales y políticas de Lomas durante la década del 70, junto con la memoria de los compañeros desaparecidos de Lomas de Zamora. Prologado y presentado por Osvaldo Bayer. El tercer libro, “Masacre de Pasco”, reconstruye el secuestro y fusilamiento de ocho militantes populares, perpetuado por la AAA, durante el año 1975. Investigación llevada al formato documental a través del INCAA y presentado en el cine Gaumont de CABA. Utilizado en los Juicios a la AAA. El cuarto libro, “Conurbano en rebeldía” visibiliza a través de testimonios, las luchas docentes, ferroviarias, estatales y bancarias de la zona sur. Prologado por Armando Jaime. Recientemente se presentó en la Feria del Libro, el quinto libro, «Foro Hídrico. Historia de las luchas por el agua y el saneamiento en el conurbano sur» donde se relata la génesis del acceso al agua en Lomas de Zamora, el proceso de urbanización y la organización vecinal en función de conseguir los servicios básicos (gas, luz, agua, pavimento, cloacas, etc.). También, las luchas vecinales llevadas a cabo durante distintos momentos históricos y sobre todo la trayectoria del Foro Hídrico de Lomas de Zamora a lo largo de 18 años ininterrumpidos por el derecho al agua y el saneamiento. Miembro del Colectivo Temperley Tiene Memoria y Temperley Tiene Historia

LEANDRO JUAREZ. Nació en Lomas de Zamora, en 1976. Cursó la primaria en la Escuela N° 45 y la secundaria en la E. E. Media N° 15 V. Sierra, luego Profesorado de Instrumento y Educación musical en la EMPA. Participó en diferentes grabaciones con distintas formaciones musicales. Desde hace más de veinte años ejerce la docencia. Actualmente continúa perfeccionándose musicalmente en forma autodidacta. Integra el Colectivo Temperley Tiene Historia

FERNANDO FACUNDO NAVARIDAS nació en Lomas de Zamora, el 26 de mayo de 1976. Creció en el barrio de Villa Galicia. Profesor de Historia. Se desempeña como docente en escuelas secundarias y docente en contexto de encierro en el marco de garantizar los derechos humanos de las personas, más allá de la condición judicial en la que se encuentren. Integra el Colectivo Temperley Tiene Memoria y el Colectivo Temperley Tiene Historia.

MANFRED HEIDECKER. Nació el 19 de diciembre de 1959 en el Hospital Alemán de Palermo. Su infancia transcurrió en el barrio La Perla de Temperley. Estudió en el Instituto Huergo de San Telmo. Formó parte del grupo folklórico «Suabos del Danubio» difundiendo las tradiciones, costumbres y cultura de los Suabos del Danubio. Su cuento “Una humanidad, todas las humanidades” fue seleccionado para integrar la Antología “Mujeres Inmigrantes en Argentina”. Integra el Colectivo “Temperley tiene Memoria” y “Temperley Tiene Historia”.