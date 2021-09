–

De parte de A Las Barricadas September 22, 2021 15 puntos de vista

El Grupo Surrealista de Madrid presentar谩 en la sede de nuestra fundaci贸n el nuevo n煤mero de la revista Salamandra, 芦la revista m谩s espor谩dica, cosmog贸nica, exc茅ntrica, internacionalista, desesperada y utopista del mundo禄. Ser谩 el viernes 24 de septiembre, a las 19:00 horas. Y aprovechando la ocasi贸n, se destacar谩 tambi茅n la actividad de dos publicaciones hermanas e ib茅ricas cuyos miembros han colaborado en esta edici贸n de Salamandra, las revistas portuguesas A Idea y Flauta de Luz, al igual que otras publicaciones del movimiento surrealista internacional como el almanaque What will be / Ce qui sera / Lo que ser谩 o la revista Hydrolith.

En sus 464 p谩ginas, la revista recoge la actividad del propio grupo, pero tambi茅n poes铆a, art铆culos, ensayo, rese帽as y mucho m谩s:

La revista Salamandra vuelve tras una espera de seis a帽os, tiempo largo pero no inactivo ni est茅ril en el que el Grupo surrealista de Madrid ha organizado varios debates p煤blicos dedicados a la exterioridad que sobrevive y combate al encierro industrial del Capitaloceno, la pol茅mica eterna entre la revoluci贸n y el 茅xodo como formas de resistencia y emancipaci贸n tan opuestas como quiz谩s complementarias, los talleres y jornadas de creatividad colectiva para reavivar el comunismo del genio, o una encuesta sobre el impacto de la mercanc铆a en el inconsciente. Y precisamente las lujuriosas 464 p谩ginas del n煤mero 23-24 recogen los frutos de estas actividades, junto con otros textos y ensayos de pensamiento cr铆tico, y experiencias y acciones de propaganda por el hecho de lo maravilloso, que abordan cuestiones como el colapso civilizatorio y la utop铆a pese a todo, el ansia y la promesa del amor y el Eros bajo el terror de la asepsia digital, la crisis y resistencia de la imaginaci贸n en la Era del Espect谩culo, la lucha aut贸noma contra la psiquiatr铆a hegem贸nica y sus relaciones con el lenguaje liberado y la poes铆a liberadora, hecha por todos, escrita y por otros medios. Y los testimonios de magia cotidiana y los ejemplos de creatividad abierta de M谩s Realidad y el Laboratorio de lo Imaginario, junto con las rese帽as de los libros m谩s insidiosos. Revista Salamandra

La revista ya est谩 disponible en nuestra sede de la calle Pe帽uelas 41, y la encontrar茅is junto con otras publicaciones como El Salto, Tierra y Libertad, Todo por Hacer, Pikara Magazine, el peri贸dico de CNT, as铆 como un amplio cat谩logo de publicaciones y fanzines.

Para ir abriendo boca, os dejamos con este enlace a la lectura del sumario y 鈥楢viso al lector鈥 del nuevo n煤mero de Salamandra. Os esperamos.