September 28, 2021

Los exiliados del Franquismo.

Las voces de los sin voz.

Con motivo del 80 aniversario del exilio espa帽ol, la Fundaci贸n Salvador Segu铆 ha llevado a cabo un trabajo colectivo de homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron las consecuencias de la guerra perdida y de reflexi贸n sobre su significado en los tiempos que vivimos.

Este trabajo, cuyos resultados se presentar谩n en Burgos el pr贸ximo 6 de octubre a las 18h30 en C/ Calera, 12 y en Briviesca el d铆a 7 a las 18h30 en C/ Sta Clara, 1, no es de investigaci贸n hist贸rica, sino que busca darle voz a exiliados y exiliadas, tanto del exterior como del interior, y muy en especial a militantes del mundo libertario que sufrieron con m谩s intensidad la represi贸n del franquismo y cuyas experiencias han sido silenciadas.

Se trata, adem谩s de homenajear a estas personas, de descubrir al p煤blico en general y a la joven afiliaci贸n, no s贸lo las penurias y dramas sufridos al final de la guerra por los que se exiliaron o se quedaron en Espa帽a en un terrible exilio interior, sino tambi茅n y sobre todo, la entereza, la solidaridad, el esp铆ritu y conciencia organizativos de que hicieron gala la mayor铆a de aquellas mujeres y hombres y que pueden constituir un ejemplo de vida y de lucha tambi茅n en nuestros tiempos.

Burgos, 6 de octubre, 18:30 – C/ Calera 12 Briviesca, 7 de octubre, 18:30 – C/ Sta Clara 1