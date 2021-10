–

October 28, 2021

Presentaci贸n del libro “Do帽a Concha. La rosa y la espina” de la mano de su autora Carla Berrocal y acompa帽ada por Lidia Garc铆a /@thequeerca帽铆bot/ e Irene Novoa.

Entrada libre hasta completar aforo

“Una biograf铆a 煤nica sobre Concha Piquer, la mujer que rompi贸 las reglas del mundo del espect谩culo. La Piquer no solo es un icono de la copla y la historia sentimental de Espa帽a; tambi茅n fue una mujer que rompi贸 moldes y que cambi贸 muchas de las leyes no escritas del mundo del espect谩culo. Ni帽a prodigio, joven triunfadora en Broadway y con muy mal ojo para los hombres, fue la primera tonadillera en tener compa帽铆a propia, antes de la Guerra Civil, y en hacer sus propios espect谩culos. Una completa panor谩mica de toda una 茅poca que no deja ning煤n aspecto por tratar. Do帽a Concha es una biograf铆a ins贸lita que mezcla, dibujados, episodios de su vida con entrevistas a expertos. “