Presentación «Invertidos y rompepatrias» día 28 de abril en La Medusa Colectiva, Málaga.

Si hay algo más parecido a la homofobia de derechas es la homofobia de izquierdas y viceversa. Mientras el “Terror Lila” hace referencia a la persecución de la comunidad gay durante los años duros de la Guerra Fría en el bloque occidental, por la que se produjeron detenciones forzosas, redadas, desahucios e incluso el exilio de personas LGTBQ, en la URSS la homosexualidad estaba prohibida con hasta 5 años de trabajos forzosos siendo uno de los grupos sociales con más desaparecidos y represaliados durante la Gran Purga.

La relación de las izquierdas con la disidencia sexual y de género ha sido históricamente conflictiva y parte de esos lodos se han depositado en un hacer tradicional de los espacios críticos y politizados hegemónicos (y masculinos) que no acaba de ser seguro para las disidencias, que no las incluye y que no las contempla como agente activo de los procesos transformadores o revolucionarios.

Pero, ¿Ha permanecido siempre el movimiento LGTB al margen de las luchas sociales más visibles? ¿Cuál es el papel silenciado de las maricas, bolleras y travestis* en las luchas radicales y feministas del territorio?

Tenemos el gusto de armar corrillo de comares pa recibir a nuestro primo el activista Piro Subrat que nos viene a contar más sobre su ensayo publicado por la Editorial Imperdible: «Invertidxs y rompepatrias. Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género e el estado español (1868-1982)».

La Medusa Colectiva

📆28 de Abril

⏰ 19.00h.

🧴Respetamos medidas de seguridad y aforos

📍C/Don Juan de Austria

