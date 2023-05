–

26 ANYS D鈥橧MAGINACI脫 RADICAL I ACCI脫 COL路LECTIVA

S鈥檃costa el 26猫 aniversari de Can Vies i ens agradaria celebrar juntis que l鈥檃utogesti贸, resist猫ncia i lluita es continuen construint dia a dia en aquest espai. Un espai

que tracta de confrontar l鈥檈speculaci贸, gentrificaci贸 i els lloguers desorbitats del barri. Que vol acabar amb les l貌giques d鈥檌ntercanvi mercantil capitalista. Que aposta per generar estructures de suport mutu que sostinguin la vida, fora de les l貌giques institucionals.

Ens celebrem enmig d鈥檜na campanya criminalitzadora, amb assetjaments i atacs feixistes als centres socials ocupats. Per貌, vingui el que vingui, deixar de lluitar no 茅s una opci贸 i, encara que tamb茅 ens cansa, juntis no deixarem de construir xarxes de solidaritat, de deconstruir i reaprendre, de sembrar altres formes de conviv猫ncia, de desobeir les seves lleis.

No deixarem de defensar la vida i les ganes de viure-la.

Per aix貌 us convidem a compartir les jornades de celebraci贸 de l鈥檃niversari. Comen莽ant pel sopador del 10 de Maig a Can Vies, el dia de celebraci贸 a la Pla莽a Malaga el 13 de Maig i tota la resta d鈥檃ctivitats que farem durant tot el mes.

Resistim perqu猫 altres vides s贸n possibles i necess脿ries.

Constru茂m comunitats aut貌nomes, anticapitalistes i transfeministes!

鉃★笍 CSA Can Vies.

馃搮 Jueves 11 de Mayo.

鈴 17:30h.

馃椇锔 Carrer dels Jocs Florals, 40, Barcelona.

馃挏 Tenemos una cita.

Para ver el programa entero: https://www.instagram.com/p/CrvL337qwi3/