Presentación del libro La Maskletá XXV Aniversario

Local sindicato CNT

C/ Sant Roc, 7 bajo Barrio Raval

Elx (Alacant)

A cargo de Jorge Cuervo (Autor), Pito Karcoma y Txus (Disidencia).

Miercoles 23 de Junio a las 20,00 H.

Entrada libre hasta completar aforo.

LA MOVIDA MUSICAL ALTERNATIVA ILICITANA EN LOS 90

ESTOS TAMBIEN FUERON LOS PROTAGONISTAS EN SUS PAGINAS Y MUCHOS MAS…

ETERNAL CRY, CHEMICAL ATTACK, TOTAL CANNABIS ADICITION, HEMORROIDES BAND, NARCOLEPSIA, THE SUKKO REGGAE BAND, ALABAIX, 300 MC RAM, URGENTE, BLACK CARCOMAS, PITO KARCOMA, COMANDO X, LA ESKALERA, YUSTI, EL BICHO, LOS MERCADERES, ANTONIO PARRAS, INSIDIA, COSTA JALEO…

MARACAIBO TEATRO, PEPE MIRAVETE,…

TEREPOP, THE RIPPER, UTOPIA,…

METALLICKO

ZINES LA KARRETILLA, LA PEDRA, SKUNK, IDEARIO IDIOSINCRASICO, EL RELOJ PARADO, VAGINAS RUIDOSAS,…

TODO ESTO EN LAS PAGINAS DE LA MASKLETA XXV ANIVERSARIO

En junio de 1996 se publicó el primer número del fanzine La Maskletá. El último gran fanzine alicantino mantuvo el pulso a la escena musical y cultural a través de 39 ejemplares, durante cerca de una década. Este libro recoge un resumen de la escena y de su contexto social, político y cultural, escrito por Jorge Cuervo, fundador de La Maskletá.

En 2021 es casi imposible imaginar un mundo en el que no existe internet ni los teléfonos móviles, inteligentes o no, en el que no todos somos generadores de contenido ni llevamos una máquina de fotos en el bolsillo. A final de la década de los 90 la realidad de los jóvenes de aquel momento seguía siendo analógica, y la necesidad de comunicar posiblemente no estuviera tan extendida, pero aquellos que la tenían necesitaban de canales alternativos con los que poder trasmitir aquello que querían compartir.

Los fanzines fueron una herramienta básica para este cometido que fueron sepultados con la llegada de internet y las redes sociales. Realizados con escasísimos medios, duplicados a base de fotocopias borrosas y distribuidos a mano, fueron la forma de comunicarse entre seguidores de cómics, música o juegos de rol. La Maskletá fue el último gran fanzine que se realizó en Alicante, con un contenido que giraba alrededor de los grupos musicales que arrancaban en aquel momento su carrera. Desde 1996 hasta 2003, a lo largo de cerca de 40 ejemplares, mantuvo el pulso de la escena y se convirtió en impulsor básico de muchas de estas bandas. En 2021 se cumplen 25 años de este mítico fanzine, en el que se editará un libro que recoge todo un resumen de lo que significó y una enorme cantidad de material inédito de la época. Este libro recoge un resumen de la escena y de su contexto social, político y cultural, escrito por Jorge Cuervo, fundador de La Maskletá. 214 páginas a todo color en formato A4.

Más de 800 imágenes.

Encuadernado en rústica con solapa.

Introducción a cargo de Txus Disidencia y Pito Karcoma.

Un abrazo y os esperamos a tod@s.