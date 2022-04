–

De parte de Editorial Imperdible April 1, 2022 92 puntos de vista

Y las charlitas siguen!!!

El 2 de abril estaré por Xàtiva presentando el librito en @firacursiva

Será a las 12.30 en la placa Vicent Andrés Estellés.

Pocas cositas me ponen más contenta que ir a Valencia.

Nos vemos prontito 🦝

@itxiguerra

.

Cursiva, Fira del Llibre i del Pensament Crític, és un espai per donar visibilitat a la creació, l’edició i la distribució de llibres que, amb diferents formats i estils (assaig, narrativa, poesia, còmic, etc.), comparteixen valors i orientacions que rebutgen el capitalisme, el patriarcat, el racisme, l’especisme i, en definitiva, qualsevol forma d’opressió a les persones, els animals o la natura. Cursiva reuneix projectes editorials, distribuïdores, llibreries i, especialment, autores compromeses amb la transformació social, per tal que puguen arribar a diferents públics mitjançant activitats diverses: presentacions, xerrades, activitats infantils i tallers.

.

Más información sobre la Fira Cursive: @firacursiva