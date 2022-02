–

February 24, 2022

Presentación del libro Niña gordita (Negra Ediciones, 2022) con su autora Belinda Palacios y la escritora Maria Fernanda Ampuero.

Talía quisiera ser como sus amigas, extrovertida como Caro, popular como Nicole, dejar de ser la niña gordita, la que suele quedarse callada porque no está segura de tener nada divertido que decir. Llega el programa de confirmación en cuarto de media, conocer gente nueva, el primer enamoramiento, Felipe. Y con él, el descubrimiento del sexo, los celos, el asco. Trata de escapar comenzando una relación nueva con Tomás, quien se comporta con ella como no había imaginado. Tali se desvanece tratando una y otra vez de complacerlos, y llega al límite de su capacidad de resistencia. Revienta, de un modo que no espera, y que quizás cambie su vida y su manera de entenderse a sí misma.

Niñagordita muestra una realidad sobrecogedora y dramática que la sociedad a veces desoye, pero que otras esconde bajo la alfombra de las buenas formas y el sexismo. Con una narración vibrante, ambientada en la Lima de familias ricas, esta primera novela de Belinda Palacios ahonda en la doble moral de las relaciones personales, en las que solo valen el éxito superficial y la aparente felicidad.

Belinda Palacios es peruana, pero vive desde hace más de una década en los Alpes franceses. Es doctora en literatura colonial por la Universidad de Ginebra, donde se doctoró con una tesis que rescata del olvido la Historia del Huérfano (1621), un manuscrito del que se creía que estaba embrujado y que se mantuvo casi 400 años sin publicar. Actualmente, trabaja como encargada de curso en las Universidades de Ginebra y Neuchâtel, en Suiza, donde imparte clases de literatura hispanoamericana. También dedica parte de su tiempo a editar crónicas de Indias, pero a veces procrastina escribiendo textos de ficción. La pandemia le dio una excusa para organizar el material acumulado. Niñagordita es su primera novela.