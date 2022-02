–

De parte de ANRed February 14, 2022

El 10 de ferebero Jos茅 Ernesto Schulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos agredi贸 a una empleada de la terminal de 贸mnibus de Santa Clara, en la costa atl谩ntica bonaerense. El hecho qued贸 registrada por las c谩maras de seguridad. Schulman pidi贸 disculpas mediante un descargo por redes sociales: 鈥減ido p煤blicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de 贸mnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica鈥. Desde la organizaci贸n de derechos humanos Encuentro Cachito Fuckman repudiaron la situaci贸n mediante un comunicado y explicaron 芦no hay lugar para la violencia entre nosotrxs. Actitudes como 茅sta no pueden empa帽ar la gigantezca tarea que los Organismos Independientes de DDHH venimos realizando por mantener viva la memoria de nuestros compa帽erxs detenidxs desaparecidxs禄. Por ANRed

Mediante un video tomado por las c谩maras de seguridad de la terminal de 贸mnibus de Santa Clara del Mar en la costa bonaerense, se registr贸 el momento en que Jos茅 Ernesto Schulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos agredi贸 a una empleada.

En las im谩genes se puede observar como Schulman discute y cuestiona a la empleada de la empresa Ruta Atl谩ntica. Luego, al realizar un comentario, la mujer se r铆e y 茅l empuja la puerta de acceso al sector en el que se encuentra la empleada y la increpa dici茅ndole: 鈥溌緿e qu茅 te re铆s, pelotuda鈥 y luego la agrede f铆sica y verbalmente.

Luego que el video se vuelva viral el Schulman public贸 su descargo mediante redes sociales.

鈥淧ido p煤blicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de 贸mnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica鈥, coment贸 en el inicio del comunicado. Agreg贸 鈥渃omo muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron鈥. 鈥淓so fue verdaderamente lo que me ocurri贸. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y as铆 se lo hice saber a la trabajadora鈥, concluy贸.

Organizaciones de Derechos Humanos como el Encuentro Cachito Fuckman publicaron un comunicado repudiando la agresi贸n encuadr谩ndola en t茅rminos de violencia de g茅nero. 芦No hay lugar para la violencia entre nosotrxs. Actitudes como 茅sta no pueden empa帽ar la gigantezca tarea que los Organismos Independientes de DDHH venimos realizando por mantener viva la memoria de nuestros compa帽erxs detenidxs desaparecidxs禄.