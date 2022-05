–

De parte de Kurdistan America Latina May 23, 2022

El presidente del Consejo de la Tribu Cibur, Fewaz Zuba El Mirhem, dijo que el PKK es la única fuerza que resiste los ataques de la invasión turca y añadió: “La resistencia del PKK nos protege a todos. La victoria del PKK es nuestra victoria.

Fewaz Zuba El Mirhem es el presidente del Consejo de la Tribu Cibur. La tribu tiene 12 millones de miembros en Arabia Saudí, Bahréin, Jordania, Yemen, Irak y Siria. El Mirhem dijo que apoyan al PKK contra los ataques turcos.

La tribu Cibur tiene aproximadamente 12 millones de miembros en Siria (1,5 millones), Irak (8,5 millones), Yemen (400 mil), Jordania (500 mil), Arabia Saudí (850 mil) y Bahréin (150 mil). Es una de las mayores tribus árabes que viven en la región desde la ciudad de Deir ez-Zor hasta la frontera iraquí (Raqqa, Hesekê, Şedadê, Hol, Til Berak y Qamishlo).

El presidente del Consejo de Cibur, Fewaz Zuba El Mirhem, evaluó a ANF los continuos ataques de invasión llevados a cabo por el Estado turco contra el Kurdistán de Bashur y el noreste de Siria.

El Mirhem declaró que estos ataques no son nada nuevo y añadió: “Estamos en contra de esta situación. No estamos en contra del pueblo turco, no hay ningún problema entre nosotros. Estamos en contra del gobierno turco. Están ocupando nuestra tierra. Ocupan las tierras de gente inocente. Todo esto está ocurriendo bajo el liderazgo de Erdogan”.

El PKK es una organización de resistencia

Afirmando que rechazan las acusaciones y la estigmatización dirigidas al PKK, Fewaz Zuba El Mirhem continuó de la siguiente manera: “El PKK no es una organización terrorista, es una organización de resistencia. Defiende su territorio y resiste. Juntos luchamos y derrotamos al ISIS, la organización más peligrosa del mundo. Liberamos nuestras tierras. El Estado turco, molesto por ello, comenzó inmediatamente los ataques de invasión como venganza. Hoy, Afrin, Girê Spî y Serêkaniyê han sido ocupados. Ain Isa, Til Temir y Zirgan son bombardeados diariamente. Los ataques se llevan a cabo con drones armados. Turquía quiere vaciar y ocupar estas regiones atacando a los civiles y obligándolos a emigrar.”

Fewaz Zuba dijo que el Estado turco y sus mercenarios son ocupantes y, por desgracia, la mayoría de los miembros de estas bandas son sirios y luchan contra el pueblo sirio. Hizo un llamamiento a estos sirios, diciendo: “Hoy se les hace luchar contra su propio pueblo y su tierra. Ríndanse”.

Se ataca el proyecto democrático

Fewaz Zuba El Mirhem afirmó que conviven bajo el techo del proyecto democrático establecido siguiendo las ideas del líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, y que la gente de estas tierras se gobierna a sí misma. Por ejemplo, dijo, “el ataque a la prisión de Hesekê fue una conspiración para romper el proyecto democrático y llegar a Mosul. Este plan fue frustrado con la cooperación del pueblo y las fuerzas de seguridad. El Estado turco, perturbado por ello, salió a escena incrementando los ataques con drones armados”.

Tras señalar que el Estado turco atacó tierras iraquíes diciendo que son “su tierra” e intentando ocupar estas zonas de forma permanente, Fewaz Zuba El Mirhem añadió: “Hemos pagado un gran precio para liberar estas tierras. No se las dejaremos a los invasores. Si renunciamos a Afrin, Serêkaniyê y Girê Spî, también renunciaremos a Irak. Toda la gente que vive en la región debe saber que estas tierras son nuestras y seguirán siendo nuestras. ¿Por qué Irak no le dice al Estado turco que abandone su territorio?”

Señalando que el PKK es la única fuerza que resiste los ataques de la invasión turca, El Mirhem subrayó que “la resistencia llevada a cabo por el PKK hoy nos protege a todos. La victoria del PKK es nuestra victoria y la de toda la región. Nuestra existencia está interconectada. Desde aquí, hago un llamamiento a los guerrilleros del PKK que resisten en las posiciones de combate. Estamos con vosotros de todo corazón. Saludamos respetuosamente vuestra lucha”.

ANF/MUSTAFA ÇOBAN/HESEKÊ-Rojava

