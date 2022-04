–

En las dos 煤ltimas semanas, el Departamento de Estado estadounidense despleg贸 un ambicioso programa de persuasi贸n extorsiva sobre los pa铆ses ubicados en el llamado 鈥渉emisferio occidental鈥, con el objetivo de limitar sus v铆nculos comerciales y de cooperaci贸n con Mosc煤 y Beijing.

Por Jorge Elbaum.



Los modelos de proximidad desplegados en Am茅rica Latina y el Caribe ofrecen un amplio men煤 de alternativas que van desde las amenazas y las sanciones hasta la oferta de mejores condiciones para las exportaciones, garant铆as para la continuidad de remesas o para la autorizaci贸n ampliada de visados.

El pasado 7 de abril se suspendi贸 a la Federaci贸n Rusa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como resultado de las denuncias realizadas por Ucrania respecto de cr铆menes de guerra. La medida se llev贸 a cabo sin que mediaran relevamientos ni investigaciones en el terreno.

El 21 de abril se resolvi贸 suspender a Rusia de su sitial como Observador Permanente de la Organizaci贸n de Estados Americanos. En la primera votaci贸n la Argentina aval贸 la suspensi贸n, mientras que en la segunda inhabilitaci贸n se abstuvo. Entre estas dos votaciones, el Departamento de Estado intent贸 infructuosamente la expulsi贸n de Mosc煤 del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 煤ltimo mi茅rcoles, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, invit贸 a los ministros de econom铆a del G20 a boicotear el discurso de Anton Siluanov, jefe de la cartera de hacienda de Mosc煤. El representante argentino en el encuentro desarrollado en Washington desech贸 la cancelaci贸n y permaneci贸 en su banca junto otros 16 funcionarios. Las 煤nicas tres representaciones que abandonaron las deliberaciones fueron la propia Yellen y los ministros de Canad谩 y el Reino Unido.

En la conferencia de prensa, Yellen justific贸 el limitado 茅xito del boicot propuesto: 鈥淧ara retirar a un pa铆s de cualquier participaci贸n se requiere realmente un nivel de acuerdo muy alto en muchos foros, incluido el G20, y no hubo ese nivel de acuerdo鈥.

La ofensiva de sanciones, boicot y bloqueos est谩 directamente relacionada con el prop贸sito de debilitar a cualquier pa铆s que defienda su soberan铆a contra las reglas impuestas por Estados Unidos, y/o que busque articular bloques comerciales alternativos al configurado por el atlantismo. Esa fue la causa geopol铆tica por la que se estimul贸 el conflicto ancestral entre los sectores nacionalistas ucranianos y los rusos: se busc贸 impedir la constituci贸n de un eje geopol铆tico continental eur谩sico, capaz de articular a Europa Occidental con el Sudeste Asi谩tico, colocando a Mosc煤 como nexo entre ambos continentes.

Una vez en guerra 鈥揳zuzada previamente鈥, la m谩xima autoridad del Tesoro estadounidense postul贸 los pr贸ximos pasos: 鈥淟o recaudado por las ventas de petr贸leo y gas es una fuente importante de ingresos para Rusia. Ser铆a muy 煤til buscar la manera de reducir esos ingresos鈥.

La ofensiva de Washington se relaciona con el sorpresivo fracaso de sus sanciones: a pesar de que se separ贸 a Rusia del sistema SWIFT y se le congelaron reservas en el exterior, el valor del rublo se estabiliz贸 en valores similares a los exhibidos en forma previa a la intervenci贸n militar; el gas, el petr贸leo y el carb贸n ruso siguen despach谩ndose hacia Europa Occidental; y el Banco Central contin煤a incrementando sus reservas internacionales. Durante la 煤ltima semana sum贸 1.700 millones de d贸lares, alcanzando la suma de 611.100 millones.

Esa es la raz贸n por la que el 13 de abril la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, adelant贸 el pedido de exclusi贸n de Vladimir Putin de la pr贸xima cumbre del G20, a realizarse entre el 15 y el 16 de noviembre pr贸ximos en Bali. Para reforzar la presi贸n, la titular del Tesoro mantuvo el 煤ltimo martes una reuni贸n con el ministro de Finanzas de la Rep煤blica de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, a quien le exigi贸 supresi贸n del Presidente ruso de la lista de invitados para noviembre.

La acometida del Departamento de Estado se dirige prioritariamente sobre Am茅rica Latina y el Caribe (ALyC). A mediados de abril, funcionarios cercanos a Anthony Blinken se conectaron con el embajador argentino en Washington para conminarlo a cuestionar a Putin en la Comisi贸n de Derechos Humanos de la ONU. La decisi贸n de acompa帽ar la propuesta de suspensi贸n de Rusia de dicha instituci贸n fue decidida por Alberto Fern谩ndez, Gustavo B茅liz y Santiago Cafiero luego de las intimidaciones extorsivas insinuadas en relaci贸n con la continuidad de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Chantajes diplom谩ticos

Una arremetida similar se observ贸 durante las 煤ltimas dos semanas contra el gobierno mexicano, cuestionado por Washington por su neutralidad respecto a la intervenci贸n militar rusa. La irritaci贸n de la administraci贸n Biden contra Andr茅s Manuel L贸pez Obrador (AMLO) se expres贸 con relaci贸n a la nacionalizaci贸n del litio 鈥揳probada durante la 煤ltima semana por el Parlamento鈥 y la aprobaci贸n de la Ley de la Industria El茅ctrica, avalada por la Suprema Corte de Justicia.

Una semana antes de estos dict谩menes, el ex jefe del Departamento de Estado de Barack Obama y actual titular de la agencia clim谩tica de la Casa Blanca, John Kerry, advirti贸 que la nueva legislaci贸n el茅ctrica generar铆a 鈥渄eterioros del medio ambiente鈥, y que su aplicaci贸n producir铆a una exclusi贸n de las empresas estadounidenses que invert铆an en M茅xico. AMLO inform贸 鈥搇uego de su reuni贸n con Kerry鈥 que Washington pretend铆a 鈥渋mponer un grupo para vigilarnos, para observar [los debates sobre las normativas el茅ctricas]. Eso no lo permite nadie. A lo mejor en otros tiempos, con gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes鈥.

La contrariedad por las nuevas regulaciones el茅ctricas se suma al peligro 鈥揷onjeturado por los funcionarios estadounidenses鈥 de una potencial utilizaci贸n del litio mexicano por parte de las empresas chinas. La nacionalizaci贸n del mineral fue aprobada el 煤ltimo martes luego de que su precio internacional se incrementara un 400% en el 煤ltimo a帽o. El litio es uno de los componentes centrales de las bater铆as necesarias para la fabricaci贸n de veh铆culos el茅ctricos. La empresa automotriz Tesla 鈥揹el mega-millonario Elon Musk鈥 aparece como uno de las impulsoras de las presiones diplom谩ticas y coercitivas para garantizarse dicho insumo y evitar que esos recursos lleguen a impulsar la competencia de los autos producidos por Beijing.

La producci贸n del mineral tendr铆a que aumentar un 500% hasta 2050 para poder hacer frente a la reconversi贸n productiva que se pretende para la industria automotriz. El Servicio Geol贸gico de los Estados Unidos cuantifica las tenencias de su vecino en 1,7 millones de toneladas 鈥揺l 2,3% de las reservas mundiales鈥. El l铆der es Bolivia, con 21 millones, y en segundo lugar aparece la Argentina, con 19 millones.

El 24 de julio de 2020 Musk respondi贸 a una imputaci贸n sobre su participaci贸n en el golpe contra Evo Morales, promovido y avalado por el Departamento de Estado: 鈥淣osotros derrocaremos a qui茅n queramos鈥. Seg煤n Kenneth Smith, un contratista de la embajada, Washington y Ottawa podr铆an impugnar la nacionalizaci贸n del litio en M茅xico ya que vulnera algunos de los acuerdos alcanzados en el T-MEC (Tratado de libre comercio firmado por Canad谩, M茅xico y Estados Unidos). El tema de fondo es el temor a que China pueda acceder a alguna porci贸n de esa cadena de valor, o a comprarle directamente al Estado su producto.

La ofensiva no es solo contra M茅xico o la Argentina. La Casa Blanca ha repudiado abiertamente la neutralidad de los BRICS (alianza econ贸mica y pol铆tica compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sud谩frica) en relaci贸n con la intervenci贸n militar en Ucrania. Sin embargo, el 煤ltimo martes el ministro de Econom铆a de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, le respondi贸 al Departamento de Estado anunciando que propondr谩 la candidatura argentina para ingresar al Nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS.

La arremetida de la administraci贸n Biden tambi茅n se vio frustrada en Panam谩, donde se hicieron presentes Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional. La visita pretendi贸 impulsar alg煤n tipo de restricci贸n a las embarcaciones con productos chinos o rusos a trav茅s del canal, pero sus peticiones no fueron consentidas. En el caso de Honduras, pese a las resistencias del gobierno de Xiomara Castro, la dependencia financiera de las remesas provenientes de familiares residentes en Estados Unidos impuso un alineamiento respecto de la situaci贸n de Ucrania.

Venezuela es parad贸jicamente una de las m谩s favorecidas. Dada la soberan铆a adquirida por ese pa铆s desde 1999, Biden carece de mecanismos extorsivos (pol铆ticos, comerciales o militares), al tiempo que implora volcar barriles de petr贸leo al mercado internacional para evitar la espiral inflacionaria a nivel global. Lo mismo se intent贸 con Arabia Saudita, pa铆s al que se le solicit贸 aumentar la producci贸n de petr贸leo para bajar su precio y socavar de esa manera la obtenci贸n de recursos de Mosc煤. El reino, sin embargo, se neg贸 a incrementar la producci贸n.

En el caso de Cuba la situaci贸n es ambivalente. Por primera vez desde 2018, el 21 de abril se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos para darle continuidad a los acuerdos migratorios incumplidos por las autoridades de Washington en los 煤ltimos cuatro a帽os. Estos encuentros concedidos por la administraci贸n de Biden buscan descomprimir los niveles de confrontaci贸n con Am茅rica Latina y el Caribe 鈥搒in dejar de extorsionar鈥 para volver a priorizar lo que los think tanks dem贸cratas denominan la 鈥渆mergencia euroasi谩tica鈥.

Sin embargo, las sanciones contra Putin parecen hacer m谩s mella en sus socios que en Mosc煤: a principios de febrero parti贸 desde Rusia un carguero con una donaci贸n de 19.526 toneladas de trigo para La Habana. El embajador ruso en La Habana, Andr茅i Guskov, explic贸 que la demora se debi贸 a la desconexi贸n de varios bancos rusos del sistema SWIFT, que impidieron abonar el flete.

Quien no parece contar con ese tipo de problemas es Colombia, el 煤nico que sigue a pie juntillas las recomendaciones de Washington. Mientras Iv谩n Duque sigue sin dar explicaciones sobre las cotidianas masacres de dirigentes sociales y campesinos, sus autoridades se suman de forma autom谩tica a todas las medidas y discursos solicitados por la Casa Blanca. El jueves la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federaci贸n de Rusia, Mar铆a Saj谩rova, destac贸 en un comunicado que 鈥渢omamos nota de las declaraciones del Presidente de Colombia sobre las relaciones ruso-colombianas. Lamentamos que las hiciera en el esp铆ritu de la ret贸rica negativa impuesta a otros pa铆ses por el gobierno de Estados Unidos鈥.

La embestida contra China 鈥損romovida por Washington鈥 incluye zanahorias y augurios: se les repite a los gobiernos de Am茅rica Latina y el Caribe que en el futuro podr谩n sustituir segmentos de las cadenas de suministro, hoy controlados por China, presagiando una nueva etapa de deslocalizaci贸n (nearshoring) que impulsar铆a el crecimiento del subcontinente, si es que son capaces de ofrecer mercados internos reducidos y salarios exiguos.

El modelo promovido por la administraci贸n Biden es el de una fragmentaci贸n permanente de la econom铆a mundial, con dos circuitos alternativos de comercio y cooperaci贸n internacional basados en bloques geopol铆ticos. Para lograr ese objetivo deber谩 esmerarse en cortar s贸lidos lazos e impedir 鈥揹e forma simult谩nea鈥 que Eurasia no logre eludir el apartheid impuesto.

El novelista Henry Miller desliz贸, poco tiempo antes de su fallecimiento, una duda que inquieta de forma punzante a los analistas internacionales: 鈥淢i 煤nica duda es saber si Estados Unidos acabar谩 con el mundo, o si el mundo va a acabar con Estados Unidos鈥.

Jorge Elbaum. Soci贸logo, doctor en Ciencias Econ贸micas, analista senior del Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE)

