–

De parte de Anticarcelarias August 28, 2022 202 puntos de vista

Eric King es un prisionero pol铆tico de los Estados Unidos, poeta, padre y esposo. Fue encarcelado durante los des贸rdenes de Ferguson. Ha sido atacado, torturado, mantenido en aislamiento por casi cuatro a帽os. La Agencia de Prisiones intent贸 inculparlo por asalto, pero en 2022 fue encontrado inocente. Su vida depende de la Agencia de Prisiones. Por favor, ayuda a Eric a volver a casa.

Recientemente, al final de su estad铆a en la prisi贸n federal Lee, Eric experimento brutales privaciones, amenazas y represalias, al grado de que mientras todo ello ocurr铆a, no hablaba al respecto por cuestiones de seguridad. Justo antes de que Eric se fuera de all铆, la Oficina de Prisiones Regional del sureste, ajena a la jurisdicci贸n de la prisi贸n federal Lee, realiz贸 su audiencia disciplinaria, presuntamente de manera 鈥渋mparcial鈥. Los tenientes le dejaron saber que la Regional les dio la instrucci贸n de declararlo culpable para que, en caso de que no fuera aprobado su traslado al penal de m谩xima seguridad, pudieran solicitarlo nuevamente en el futuro si as铆 lo requer铆an. La Agencia de Prisiones lo declar贸 culpable de 鈥渃ausar disturbios鈥 debido al esc谩ndalo de una manifestaci贸n global que ocurri贸 en las inmediaciones de las prisiones durante la noche de A帽o Nuevo en 2022, y debido a una broma que hizo en una carta confidencial sobre que los manifestantes pod铆an llevar cocteles. Eric no tuvo nada que ver con dicha manifestaci贸n, 茅l no tuvo conocimiento sobre ella hasta despu茅s de que ocurri贸, sin embargo, estamos aqu铆 dos a帽os despu茅s y 茅l ya perdi贸 un a帽o de acceso a su comunicaci贸n telef贸nica y por correo electr贸nico, as铆 como 6 meses de visitas. Su fecha de liberaci贸n ya no es en diciembre de 2023, sino en febrero de 2024. Lo encontraron culpable de un disparo disciplinario que involucr贸 a un guardia que llev贸 a Eric a las duchas en ropa interior y le rompi贸 la cabeza mientras estaba esposado.

Le dijeron a Eric que no estaba programado para abordar el autob煤s la semana que iba a ser transferido de la prisi贸n federal Lee. Un teniente lo acus贸 hace poco de planear su participaci贸n en 鈥渦na semana de acci贸n鈥 de la que, una vez m谩s, 茅l no ten铆a conocimiento. Eric fue recogido y transferido al penal de m谩xima seguridad Florence. Se le mantuvo incomunicado durante el traslado y lleg贸 hace dos semanas bajo seguridad administrativa m谩xima.

A pesar de que Eric es elegible para ser transferido a un centro de rehabilitaci贸n en 7 meses, la Agencia de Prisiones dice que debe ser mantenido bajo m谩xima custodia en la prisi贸n que est谩 construida para a帽adir 鈥渟eguridad鈥 extra, es decir, consecuencias, a la gente con sentencias de por vida. Eric no ha tenido privilegios telef贸nicos desde enero de 2019. No tiene derecho a una llamada mensual, que legalmente es lo m铆nimo que la Agencia les da a los reclusos. Durante la primera ola de COVID no se le permiti贸 realizar sus visitas por tel茅fono como lo permit铆a el Decreto de Cuidados. Y ahora, en el cuarto aniversario de su ataque y tortura en Florence, en 2018, cuando fue violentado en un armario de escobas por guardias, y abusado durante d铆as en confinamiento solitario, la Agencia lo ha colocado bajo la tutela de los mismos oficiales que le dieron su 鈥渁juste de actitud鈥 en 2018, los mismos oficiales que testificaron en la corte diciendo que ellos no ten铆an el conocimiento necesario sobre los protocolos de la Agencia de Prisiones sobre el uso de la fuerza o de restricciones.

No sabemos c贸mo fue recibido en Florence. Hasta que no tenga una llamada o alguien reciba una carta, no sabremos bajo qu茅 restricciones se encuentra. En Englewood, su 煤ltimo papeleo de comunicaci贸n restrictiva le inform贸 descaradamente que 鈥渟i continuaba siendo una inspiraci贸n鈥, su comunicaci贸n continuar铆a siendo restringida. La Agencia comenz贸 su traslado al penal de m谩xima seguridad antes de que se determinara su supuesta culpabilidad por los actos de auto defensa en Florence 2018. Su reciente exoneraci贸n por aquellos actos de auto defensa parece no significar nada en t茅rminos de su designaci贸n a un penal de m谩xima seguridad. Esperemos que 茅ste sea el primer paso hacia el final de su traves铆a鈥 sin embargo permanecemos trepidantes. Su familia lo extra帽a, sus amigos lo extra帽an. Esperamos que la Agencia de Prisiones tenga compasi贸n. Al menos, que le asegure los lineamientos b谩sicos de la Agencia en relaci贸n con el trato que recibe.

No sabemos cu谩ntos libros tiene en su propiedad tras los a帽os de traslados que ha soportado. 脡l ha permanecido en aislamiento, as铆 que no ha visto sus pertenencias en cuatro a帽os. No sabemos si est谩 bajo restricciones de comunicaci贸n, pero 茅sta es la direcci贸n a d贸nde escribirle.

Eric King 27090045

USP Florence ADMAX

PO Box 8500

Florence, CO 81226