December 28, 2022

Dignidad revolucionaria o Muerte. No hay soluciones intermedias

Desde hace casi dos meses, tras los muros, hay una movilizaci贸n contra el nuevo c贸digo penal que pretende convertir las c谩rceles en un cementerio de muertos vivientes y mientras el Ministerio muestra una g茅lida indiferencia y subestima nuestra lucha, anuncian nuevas medidas humillantes contra nosotros como las recientes declaraciones de Theodorikakos [Ministro de Interior] sobre la suspensi贸n de los traslados y la presencia de los acusados en los juicios por videoconferencia.

Durante los 煤ltimos d铆as antes de la fiesta que el Presidente de la Rep煤blica est谩 preparando en Korydallos, un comit茅 invisible de poder dirige la prisi贸n repartiendo pan y circo. Despu茅s de la invasi贸n de los SWAT, OPKE (Equipos Especiales de la Polic铆a para la Prevenci贸n y Represi贸n del Crimen) y las fuerzas antidroga el 17 de diciembre y el espect谩culo de terror que sigui贸 sin ning煤n resultado, en la ma帽ana del 19 de diciembre tuvo lugar mi secuestro y traslado vengativo a la c谩rcel de Nigrita. Todo esto ocurre exactamente el mismo d铆a en que el polic铆a asesino de Kostas Frangoulis, de 16 a帽os, es puesto en libertad.

Desde los primeros d铆as de mi captura he declarado que defender茅 mi orgulloso cautiverio hasta el final contra toda apariencia de libertad. La actividad revolucionaria, los compromisos de lucha y el alistamiento en las resistencias no son nobles coronas filos贸ficas, sino la representaci贸n de una vida dedicada a la lucha. Nada vale tanto como esto. Mi traslado seguramente se deba a la posici贸n que he decidido tomar en esta movilizaci贸n, contra el miedo que intentan infundir a cualquiera que se resista a esta lenta asfixia de alambre de espino. Tanto fuera como dentro de los muros, siempre estar茅 al frente de la lucha. La vanidad de la tiran铆a quiere levantar barreras a las tendencias revolucionarias. Pero nada podr谩 doblegarnos, nada podr谩 acabar con la pasi贸n por la libertad.

Desde el 19/12 estoy en huelga de hambre y sed hasta que revelen la verdadera raz贸n de mi traslado y mi regreso inmediato a la c谩rcel de Korydallos.

Fuerza a mis hermanos cautivos que se quedaron y luchan por todos nosotros.

Ave Themis, los que est谩n a punto de morir te saludan.

Resistencia hasta el final, hasta la victoria.

Thanos Chatziangelou, miembro prisionero de la Organizaci贸n Acci贸n Anarquista

Subdirecci贸n de Tribunales de Traslado de Sal贸nica

19/12/2022

